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Новости Война
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В Украине арестовали железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн.

вагони

Оперативники ДСР и следователи Главного следственного Управления Национальной полиции совместно с АО "Укрзализныця" в рамках уголовного производства установили принадлежность 434 железнодорожных вагонов российским компаниям и их фактическое местонахождение.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую РФ развязала и ведет против Украины, согласно требованиям действующего законодательства по принудительному изъятию объектов права собственности России и ее резидентов, по ходатайству Офиса Генерального прокурора на указанные вагоны был наложен арест", - говорится в сообщении.

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В настоящее время 434 железнодорожных вагона стоимостью свыше 300 млн грн передано в управление  Агентства по розыску и менеджмента активами с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами. Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.

Нацполиция (16603) россия (96420) Укрзализныця (2766) вагоны (179) арест имущества (299)


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шось таке чув ,шо рашка не буде виплачувати репарації. бо то складний процес...суди ...тяганина з паперами..а рашка переводить розрахунки в рублях.....А от ті кошти що за кордоном і в банках..і майно то кажуть шо це взмозі арештувати і віддати Україні
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17.05.2022 11:17 Ответить
рубли пусть себе в жопу засунут. будем брать алмазами, золотом, нефтью и газом. Долларов и евро у них все равно небудет
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17.05.2022 11:19 Ответить
Безславне дбр арештувало і що?
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17.05.2022 11:20 Ответить
Хоч тут в чомусь виграємо, москальня забороняла нашим вагонам їздити через мокшів.
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17.05.2022 11:29 Ответить
Смішна новина на фоні втрати на окупованих територіях тисяч вагонів....
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17.05.2022 14:07 Ответить
 
 