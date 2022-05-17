В Украине арестовали железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн.

Оперативники ДСР и следователи Главного следственного Управления Национальной полиции совместно с АО "Укрзализныця" в рамках уголовного производства установили принадлежность 434 железнодорожных вагонов российским компаниям и их фактическое местонахождение.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую РФ развязала и ведет против Украины, согласно требованиям действующего законодательства по принудительному изъятию объектов права собственности России и ее резидентов, по ходатайству Офиса Генерального прокурора на указанные вагоны был наложен арест", - говорится в сообщении.

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В настоящее время 434 железнодорожных вагона стоимостью свыше 300 млн грн передано в управление Агентства по розыску и менеджмента активами с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами. Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.