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Новости Война
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За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск, - ГУР МО

розвідка

По информации Главного управления разведки МО Украины, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений.

Об этом украинские разведчики сообщают на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За время российско-украинской войны, никаких стратегических задач, которые были пафосно объявлены Путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось. "Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей. "Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в "лучших сталинских традициях"", - говорится в сообщении.

Так известно, что за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

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За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, который руководил шестой армией ВС РФ. По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующей 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев. Сняли с должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", - отмечают в ГУР.

арест (10465) армия РФ (19885) путин владимир (31651) разведка (4205)


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Топ комментарии
+22
Не зовсім правильно списувати невдачі імперської армії на некомпетентність керівництва. Це і заслуга ЗСУ, які воюють за правду на своїй землі. Зрештою у керівництві ЗСУ і у політичному керівництві України теж вистачає валянків. Хлопці, які повернуться з війни, розкажуть багато цікавого про керівництво, його рішення і компетенцію окремих "наполєонів". Але українці, як нація, як народ вищі за орду - збірну солянку кочових рабіжників, насильників і нероб, бо є нацією осілих хліборобів, які живуть і розвиваються на власних територіях орних земель, які потрібно не лише обробляти, а й обороняти від орди.
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17.05.2022 11:41 Ответить
+14
Всех покараем!!!
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17.05.2022 11:33 Ответить
+13
После распространение фейка о болезнях путлера, веры нет нашему ГУР МО. Этот фейк о болезни путлера вражеское ИПСО ещё с 2014 года, вот мол нужно расслабится и подождать буквально полгодика, пока он сдохнет и все будет хорошо.
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17.05.2022 11:51 Ответить
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Всех покараем!!!
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17.05.2022 11:33 Ответить
Геї- націоналісти Остап та Олекса)
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17.05.2022 11:45 Ответить
Ти, перед тим, як намагаєся, типу, юморити, попроси свого начальника витягти держак від швабри з твоєї дупи, а то непереконливо виглядаєш.
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17.05.2022 11:58 Ответить
так це такий прикол від Притули був, про геїв, що карали по-своєму ))
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17.05.2022 12:12 Ответить
який притула, такий і прикол: геї не повинні розмовляти українською, це чисто рашистська тема.
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17.05.2022 12:55 Ответить
всім відомо, що гомосеки розмовляють рашинським ізигом
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17.05.2022 18:31 Ответить
ЖДЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО РАССТРЕЛА ПУТИНА..хотя по честному эти военные вызывают блевотину и гадлывость чтобы боятся мелкого ***** ************ который выжил из ума и сам по себе нуль поделенный на нуль...
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17.05.2022 12:12 Ответить
Коли починається "чєхарда" зі зняттями та призначеннями командирів під час ведення активних бойових дій - значить у "верхах" зрозуміли, що "план не удался" і розгублені: "А что делать дальше?!"Бо не знають що робить!
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17.05.2022 11:36 Ответить
В кремлі не вважають ситуацію на західному фронті проблемою. Захоплена територія, на решті нищиться інфраструктура і промисловість. До Європи втікють мільйони біженців. Принаймні, ***** вважає, що операція має успіх, нехай і не той, що був проголошений. Тож, зміни в керівництві з цього погляду, це лише спосіб управління.
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17.05.2022 12:00 Ответить
Це дуже важлива інформація. Цілий ГУР займається.
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17.05.2022 11:37 Ответить
Хай их там хоть расстреливают. Кацапы все должны подохнуть
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17.05.2022 11:38 Ответить
Не зовсім правильно списувати невдачі імперської армії на некомпетентність керівництва. Це і заслуга ЗСУ, які воюють за правду на своїй землі. Зрештою у керівництві ЗСУ і у політичному керівництві України теж вистачає валянків. Хлопці, які повернуться з війни, розкажуть багато цікавого про керівництво, його рішення і компетенцію окремих "наполєонів". Але українці, як нація, як народ вищі за орду - збірну солянку кочових рабіжників, насильників і нероб, бо є нацією осілих хліборобів, які живуть і розвиваються на власних територіях орних земель, які потрібно не лише обробляти, а й обороняти від орди.
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17.05.2022 11:41 Ответить
Саме так. В першу чергу маємо завдячувати своїм воїнам. Саме їм наша шана і вдячність. СЛАВА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ!
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17.05.2022 14:14 Ответить
Испанский стыд-пшел отсюда.
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17.05.2022 11:59 Ответить
на малоросів насрати, то їх проблеми, от скажи навіщо курлорак чи повалійші бронік, ну нафіг не потрібе, а українцям вистачає
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17.05.2022 18:34 Ответить
Так эти ******, могут только трупами закидывать доты и водяру глушить за Родину.
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17.05.2022 11:43 Ответить
Их е%ут - они крепчяют
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17.05.2022 11:47 Ответить
В ілюзії не впадайте у них мяса і металолому ще на 10 років такої війни ...
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17.05.2022 11:49 Ответить
На 10 нет, особенно техники. А вот на год ещё точно есть, особенно если интенсивность уменьшится. Ракет до конца года тоже хватит
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17.05.2022 11:53 Ответить
Через 10 років такої війни їх Абхазія окупує за тиждень.
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17.05.2022 12:05 Ответить
После распространение фейка о болезнях путлера, веры нет нашему ГУР МО. Этот фейк о болезни путлера вражеское ИПСО ещё с 2014 года, вот мол нужно расслабится и подождать буквально полгодика, пока он сдохнет и все будет хорошо.
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17.05.2022 11:51 Ответить
Це від них також,що на сьогодні 80 000,а Розвідка реальних пише про 105 бригад. Знову сценарій умиротворення.,як перед війною
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17.05.2022 11:54 Ответить
Это ви о чем?
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17.05.2022 11:57 Ответить
Не бригад а БТГ, цілком може бути 80 тис.
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17.05.2022 12:06 Ответить
БТГ від 500 до 1000 чоловік
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17.05.2022 13:45 Ответить
файно!
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17.05.2022 11:55 Ответить
расстреливать их надо, а родственников в сибирь, на колыму, как завещал "отец народов", а то как-то слабенько...
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17.05.2022 11:56 Ответить
Дебил Шойга сидит между 2-х имбицилов с одинаково тупыми рожами. Шойге можно желание загадывать- чтобы Бог добавил ему ума.
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17.05.2022 11:59 Ответить
в тему: доведеться дати ссиль на https://t.me/bpz_ua/12327 марення Люсі Аферестович :
Можливо, вона щось таки й знала...
Ну, моя жінка по всіляким кабакам не вештається, але ж сарафане радіо працює, і таки часто вона вгадує, що буде... Чи, її хтось розказує...
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17.05.2022 12:00 Ответить
Ну таки бред нести не стоит , водой и электроэнергией Крым обеспечили , сухопутный коридор сделали , . Всё что сверх этого не настолько им и важно .
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17.05.2022 12:02 Ответить
Не зовсім так, толку з того коридора, якщо в Одесі буде база НАТО.
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17.05.2022 12:09 Ответить
Этого коридора не должно быть вобще!!!
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17.05.2022 12:39 Ответить
"Они не брали Берлин, не маршировали по Красной площади на Параде Победы.
https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Их расстреляли - свои"
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17.05.2022 12:04 Ответить
"За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося."
- вода і "коридор" в Крим суходолом - це "ціль, якої не вдалося досягнути"? Чи може збитки й руйнування України на сотні мільярдів доларів - це теж "ціль, якої не вдалося досягнути"? Або ж збитки, які були завдані оборонній промисловості України, інфраструктурі, економіці? Це, не рахуючи кількості наших загиблих, та людей котрі втратили домівки, були вимушені поїхати за кордон?
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17.05.2022 12:12 Ответить
А де в речі ***** про воду і коридор в Крим?
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17.05.2022 12:14 Ответить
Шо-то я подзапутался... Почему наказывают? Ихний Вова ж говорит, что всё идёт, как задумано. Строго в соответствии.
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17.05.2022 12:23 Ответить
"Всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків. Джерело:

Так це вже не спец. операція, а каральна операція??
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17.05.2022 12:25 Ответить
Це традиція вікова. Головний грузин вважав, що поміняти командуючого і діла підуть вгору. Ідея йде з глибини віків. З часів орди. В орді хан надовго не затримувався. Невдалий навіть маленький похід і його брати задушували. Грузин в 1941 показав,хто відповідальний, практика зверху донизу є простою - головй отвечаете, если что. Ну ось настало "и если что". Без усікновений голівоньок, армія воювати не буде.
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17.05.2022 12:52 Ответить
"щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань"

Немає зв'язку між поразками генералів на війні, та їх подальшою відповідальністю за військові злочини
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17.05.2022 13:15 Ответить
Ціла ГУР МО,ціною героїчної спецоперації,роздобула надважливі секретні дані з логова противника,за Зельою нагороди.
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17.05.2022 13:28 Ответить
 
 