Результаты войны в Украине пока никак не соответствуют российским ожиданиям, - Боррель

Украинцы оказывают яростное сопротивление российскому вторжению, в настоящее время результаты этой войны не соответствуют никаким ожиданиям России, а ЕС будет в дальнейшем поддерживать Украину в этой борьбе против внешней агрессии.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам (на уровне министров обороны) заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудим ситуацию в Украине. Я проинформирую министров о решении увеличить на 500 миллионов евро (помощь Украине. – Ред.) - вклад Европейского союза в межправительственный фонд – Европейский фонд мира, - который был создан странами-членами", - сказал Боррель. .

Он сообщил, что сегодня во встрече европейских министров обороны примут участие руководитель оборонного ведомства Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"При их участии министры обсудят ситуацию на этой войне. Украинцы оказывают очень яростное сопротивление, результаты войны на данный момент никак не отвечают российским ожиданиям. Российская армия была остановлена ​​украинцами. Мы должны продолжать поддерживать их оружием. Именно поэтому мы утвердили дополнительные 500 миллионов евро из фонда обороны (Европейского фонда мира. – Ред.)", - заметил высокий представитель ЕС.

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