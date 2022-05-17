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Новости Помощь Украине Война
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Результаты войны в Украине пока никак не соответствуют российским ожиданиям, - Боррель

боррель

Украинцы оказывают яростное сопротивление российскому вторжению, в настоящее время результаты этой войны не соответствуют никаким ожиданиям России, а ЕС будет в дальнейшем поддерживать Украину в этой борьбе против внешней агрессии.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам (на уровне министров обороны) заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудим ситуацию в Украине. Я проинформирую министров о решении увеличить на 500 миллионов евро (помощь Украине. – Ред.) - вклад Европейского союза в межправительственный фонд – Европейский фонд мира, - который был создан странами-членами", - сказал Боррель. .

Он сообщил, что сегодня во встрече европейских министров обороны примут участие руководитель оборонного ведомства Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"При их участии министры обсудят ситуацию на этой войне. Украинцы оказывают очень яростное сопротивление, результаты войны на данный момент никак не отвечают российским ожиданиям. Российская армия была остановлена ​​украинцами. Мы должны продолжать поддерживать их оружием. Именно поэтому мы утвердили дополнительные 500 миллионов евро из фонда обороны (Европейского фонда мира. – Ред.)", - заметил высокий представитель ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду, - Боррель

армия РФ (19885) россия (96420) Евросоюз (17337) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+9
Не знаю - чи правда але дуже схоже на правду: розповів знайомий Сам він - з Семенівського району (північна Чернігівщина) Його сусідці зателефонувала рідна сестра з Росії Просила розшукать сина , який пропав під час боїв на Чернігівщині Був танкістом Відповідь була лаконічною: "Приїжджай і шукай! Я лопату дам!"
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17.05.2022 12:01 Ответить
+3
ось такі результати в них внутрішні
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17.05.2022 11:55 Ответить
+2
Якась добра родичка попалася, я навіть лопату не давби.
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17.05.2022 12:19 Ответить
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ось такі результати в них внутрішні
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17.05.2022 11:55 Ответить
https://t.me/informnapalm/8591 оенный обозреватель Михаил Ходарёнок о ходе войны. Объективный взгляд на происходящее - в эфире госТВ, что по нынешним временам уже редкость.
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17.05.2022 12:00 Ответить
Гроші це добре, подумав Зеленськи і сказав що мало буде на асфальт.
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17.05.2022 12:01 Ответить
Не знаю - чи правда але дуже схоже на правду: розповів знайомий Сам він - з Семенівського району (північна Чернігівщина) Його сусідці зателефонувала рідна сестра з Росії Просила розшукать сина , який пропав під час боїв на Чернігівщині Був танкістом Відповідь була лаконічною: "Приїжджай і шукай! Я лопату дам!"
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17.05.2022 12:01 Ответить
Якась добра родичка попалася, я навіть лопату не давби.
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17.05.2022 12:19 Ответить
гарно, але, як він розмову підслухав? Ну хіба сусідка сама розказала.
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17.05.2022 18:36 Ответить
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17.05.2022 12:13 Ответить
Рашковские очикування идут в кильватере за "Москвой". Рашка тоже
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17.05.2022 12:15 Ответить
На рабZee даже Японию пабидили при Цусиме...срана пабидителей...
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17.05.2022 12:20 Ответить
Не тільки очікуванням пуйла. І Захід не очікував.
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17.05.2022 13:22 Ответить
Боррель ****** какой стал наблюдательный за три месяца. Доходит, как до кацапов.

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17.05.2022 13:55 Ответить
 
 