Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС, - Зеленский о переговорах с Шольцем
Состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал Зеленский .
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+7 Ан Мур
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+5 Мирон Левицький #513800
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Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.
* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог