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Новости Война
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Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС, - Зеленский о переговорах с Шольцем

шольц

Состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал Зеленский .

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Зеленский Владимир (21064) членство в ЕС (1078) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+7
Сегодня Шольц и Макрон будут звонить президенту Украины. Эта сладкая парочка возглавляет лагерь голубей в пику лагерю ястребов (Байден, Джонсон, Дуда, Балтия).
Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.

* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог
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17.05.2022 12:16 Ответить
+5
Ти спеціально відімкнув опозиційні канали і переслідуєш опозицію? З таким багажем нам не бачити ЄС як своїх вух. Тріпло зелене. Твої справи говорять що ти працюєш на *****.
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17.05.2022 12:35 Ответить
+5
Зеля сам капітулянт не треба з нього ліпити хероя, тому після дзвінка Джонсона перепросив Штайнмаєра і звів наклеп на Макрона цей вже відповів.
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17.05.2022 13:11 Ответить
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Сегодня Шольц и Макрон будут звонить президенту Украины. Эта сладкая парочка возглавляет лагерь голубей в пику лагерю ястребов (Байден, Джонсон, Дуда, Балтия).
Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.

* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог
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17.05.2022 12:16 Ответить
Тому зеля і послав штангенциркуля, недипломатично, але у правильному напряму. Зеля щось знає.
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17.05.2022 12:53 Ответить
Зеля сам капітулянт не треба з нього ліпити хероя, тому після дзвінка Джонсона перепросив Штайнмаєра і звів наклеп на Макрона цей вже відповів.
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17.05.2022 13:11 Ответить
А калькулятор для розрахунків взяли?
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17.05.2022 12:21 Ответить
Два лицемера.
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17.05.2022 12:25 Ответить
Ти спеціально відімкнув опозиційні канали і переслідуєш опозицію? З таким багажем нам не бачити ЄС як своїх вух. Тріпло зелене. Твої справи говорять що ти працюєш на *****.
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17.05.2022 12:35 Ответить
найпродажніші в світі --це проститутки і політики..сволота одним словом
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17.05.2022 12:46 Ответить
Хай звіздить,аби командувати військом не пхався!!))
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17.05.2022 12:47 Ответить
а чмольцу в шоколядний глаз не хочешь заглянути ? і побачити мир???
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17.05.2022 13:02 Ответить
Зеля сам капітулянт не треба з нього ліпити хероя, тому після дзвінка Джонсона перепросив Штайнмаєра і звів наклеп на Макрона цей вже відповів.
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17.05.2022 13:12 Ответить
Перемовини, це добре. А підкріплені реальними справами, краще.
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17.05.2022 13:15 Ответить
Не за горами і День Конституції.
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17.05.2022 13:17 Ответить
Дурень думкою багатіє.....
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17.05.2022 14:24 Ответить
невже "зЕ" думає, що в ЄС НЕ лежить папір від США ,на вимогу у випадку можливості, екстрадиції бенефіціарія квартально "бабломойского"?
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17.05.2022 14:40 Ответить
Зеля побрился?
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17.05.2022 15:32 Ответить
 
 