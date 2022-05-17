Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС, - Зеленский о переговорах с Шольцем

Состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал Зеленский .

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