Сегодня в Запорожской области будет действовать "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию
Во вторник, 17 мая, в Запорожской области был открыт "зеленый коридор" для выезда граждан на временно оккупированные территории. Коридор будет работать с 11:30 до 16:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.
"С 11:30 до 16:00 открываем "зеленый коридор" для граждан, изъявивших желание выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.
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+32 Харьков Сумской
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+28 Oleg S. #518150
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+24 буков
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Й ще . Уявіть собі ситуацію , коли Роман Бесмертний відвіз свою родину Л"вову , а сам повернувся 25 лютого в рідне село до 82-річної мами . А мама вперлася й не хоче ... не розуміє , що таким чином підставляє відомого діяча помаранчьової команди и товарища 3-го презідента Ющенка .
Й перебував Роман цілий місяць під окупацією , коли його кожен день могли стратити , або завезти кудись під Норильськ ....
Але уявіть собі в подібній ситуації пересічного українця , в якого там (на окупованній) діти малі , жінка хвора , або стареньки батьки , або усе разом !
Й цілком верогідно , що через певний час той же чоловік повезе в евакуацію усіх рідних .
Він підпише , а потім його ж закатують , а ми йому ось ти підписав , тому продовжуй терпіти катування !
З одного боку, ніби, нєх
ауй щшастать, а з іншого зелене світло для евакуації коригувальників та шпигунів?
Але дивно і підозріло, і смердить зеленою зрадою .....
Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.
у людей там старенькі батько, мати, може собачка, може небіж імбецил, але кнопок в компутері натискає