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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня в Запорожской области будет действовать "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию

евакуація

Во вторник, 17 мая, в Запорожской области был открыт "зеленый коридор" для выезда граждан на временно оккупированные территории. Коридор будет работать с 11:30 до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.

"С 11:30 до 16:00 открываем "зеленый коридор" для граждан, изъявивших желание выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.

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Запорожская область (3249) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+32
А люди підписали папірці, що їх потім міняти не будуть?
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17.05.2022 12:27 Ответить
+28
А можно по этому коридору эвакуировать туда ДЭрьмака, Абрахамию и других паскуд?
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17.05.2022 12:34 Ответить
+24
Що за муйня?
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17.05.2022 12:27 Ответить
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Що за муйня?
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17.05.2022 12:27 Ответить
Юхня якась❗☝
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17.05.2022 12:29 Ответить
Це діє постійно,уже 3 раз читаю,чистка,чемодан вокзал расея
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17.05.2022 12:38 Ответить
Ну то вже мрії. Треба взагалі готуватись до того, що вони не заплатять ні копійки, а стосовно тих заблокованих активів буде ще багаторічна судова тяганина. Вони за ленд-ліз розраховувались 60 років і погасили лише десь 10% початкової суми.
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17.05.2022 12:38 Ответить
500 баксів - і ти з Запоріжжя, через Крим, Москву та Латвію їдеш до Європи! Нормальний бізнес! Податки нашім та окупантським блок-постам - включено!
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17.05.2022 13:36 Ответить
Почуйте уважно ... це не фуйня , це важливо , якщо ми бажаємо , що окри хоч якось давали проїхати з окупованної теріторіх на вільну .

Й ще . Уявіть собі ситуацію , коли Роман Бесмертний відвіз свою родину Л"вову , а сам повернувся 25 лютого в рідне село до 82-річної мами . А мама вперлася й не хоче ... не розуміє , що таким чином підставляє відомого діяча помаранчьової команди и товарища 3-го презідента Ющенка .
Й перебував Роман цілий місяць під окупацією , коли його кожен день могли стратити , або завезти кудись під Норильськ ....

Але уявіть собі в подібній ситуації пересічного українця , в якого там (на окупованній) діти малі , жінка хвора , або стареньки батьки , або усе разом !

Й цілком верогідно , що через певний час той же чоловік повезе в евакуацію усіх рідних .
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17.05.2022 14:06 Ответить
А люди підписали папірці, що їх потім міняти не будуть?
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17.05.2022 12:27 Ответить
мыженинезнали, будет
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17.05.2022 12:34 Ответить
Ось це дуже важливо . але абсолютно не може бути реалістичним . Бо на відміну від Мордору Україна як вільна держава не може карати людей за тупість й недалекооглядність .
Він підпише , а потім його ж закатують , а ми йому ось ти підписав , тому продовжуй терпіти катування !
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17.05.2022 13:54 Ответить
Що відбувається?
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17.05.2022 12:28 Ответить
ЗЕкоридор! всех выпускать ни кого не впускать
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17.05.2022 13:29 Ответить
Ми позбуваємось вати? Чемодан, вокзал, росія?
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17.05.2022 12:29 Ответить
Запоріжжя це вже росія??
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17.05.2022 12:34 Ответить
Є такі безумці? Чи зрадники?
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17.05.2022 12:30 Ответить
не надо так волноваться, некоторым нравится жить в оккупации...
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17.05.2022 12:34 Ответить
Перечитав двічі...
З одного боку, ніби, нєхауй щшастать, а з іншого зелене світло для евакуації коригувальників та шпигунів?
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17.05.2022 12:30 Ответить
че за нах???
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17.05.2022 12:32 Ответить
Хаха что *****? Первый раз такое вижу. Что-то боневтік удивляет всё больше 😆
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17.05.2022 12:33 Ответить
А можно по этому коридору эвакуировать туда ДЭрьмака, Абрахамию и других паскуд?
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17.05.2022 12:34 Ответить
а що ви думали збереження життя азовців буде безоплатним? випустять якихось колаборантів орків по коридору, а попрікольщікі в схавають, переможенька найвеличнішого
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17.05.2022 12:37 Ответить
Аби зберегли усих азовців!
Але дивно і підозріло, і смердить зеленою зрадою .....
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17.05.2022 12:46 Ответить
⚡️В России собираются запретить обмен военных полка "Азов"

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.
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17.05.2022 12:52 Ответить
Можливо❗Им нужно именно от Азовцев признание☝Тогда ***** скажет : и кого вы поддерживаете оружием⁉️
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17.05.2022 13:04 Ответить
пох что он скажет и на статус внутри фейкового государства "рф", главное, чтоб обменяли.
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17.05.2022 17:49 Ответить
Пополнят российский обменный фонд. Потом увидим в отчетах Верещук "состоялся обмен. среди обменяных 20 гражданских".
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17.05.2022 12:38 Ответить
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17.05.2022 12:39 Ответить
Точно так і лугандон починався. Нас привчають поступово до усвідомлення нових рєалій?
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17.05.2022 12:44 Ответить
Так. Але є люди яким треба повернутись. Дехто керується меркантильними інтересами, в декого немічні батьки. Але я особисто туди б не їхав. Краще комусь заплатити щоб допомогли батьків вивезти, а щодо матцінностей, то біс з ними. Їхати до фашистів це дурість і без відповідальність.
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17.05.2022 12:56 Ответить
Що це за херня? Починають вже кордон встановлювати?
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17.05.2022 12:48 Ответить
Кортеж боневтіка виїжджає на "історічєскую родіну"?
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17.05.2022 12:49 Ответить
це окупована теріторія крапка ніяких рухів до повної деокупації які ***** послаблення та умови щодо пересування що ви творите готуете мінск 3?
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17.05.2022 12:49 Ответить
А зачем такая реклама ?
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17.05.2022 12:50 Ответить
Для всіх дебілів озвучу :

у людей там старенькі батько, мати, може собачка, може небіж імбецил, але кнопок в компутері натискає
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17.05.2022 12:50 Ответить
Та то зрозуміло, але візит до фашистів це дорога в один кінець з ймовірністю 90%.Потім через мордор, Прибалтику чи Грузію вертатися? Недоумки.
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17.05.2022 12:59 Ответить
Любители узкого мира и х.уйла будут драпать на историческую родину в расейские *****. Скатертью дорога! Воздух в Украине станет только чище.
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17.05.2022 12:54 Ответить
Що в додаток до ОРДЛО та Крима буде ще Новоросія !!!!))))
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17.05.2022 13:00 Ответить
це якийсь *******. Вони шо їбануті? Як на це будуть союзники реагувати? Той хто дозволив повинен сісти у вязницю за зраду. Ті хто їдуть в окуповану территорію або зрадники або наглухо відбиті тупаки. А шо потім? потім назад пускати? шо це нахєр за війна така? Ніяких виправдань не може бути. Зелені обєбоси знови починають ***** мутити
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17.05.2022 13:00 Ответить
Упоротая вата отчаливает в родные узкомирные *****! Не нужно по этому поводу переживать.
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17.05.2022 13:12 Ответить
Сьогодні пліснява зустрічається з Олофом та Еммануелем, і це після здачі у полон Азова...
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17.05.2022 13:13 Ответить
Зелень обеспечивает оккупантов кадрами для "референдума"...
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17.05.2022 14:06 Ответить
Если в ближайшее время не освободить оккупированные территории, то через пару лет все эти подростки, будут воевать против Украины, как сейчас воюет оккупированный Донбасс.
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17.05.2022 13:02 Ответить
Окупація,пропаганда і вперед на війну.***** на це і розраховує,імперія рашистів вже так не одне століття воює чужими руками тільки цар змінюється.
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17.05.2022 13:10 Ответить
💯%❗Это и есть тактика *****☝ Тогда кацапы в Москве в экстазе. Сами на диванах сидят, а роися все больше и больше❗
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17.05.2022 13:12 Ответить
это тактика всех империй....
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17.05.2022 15:01 Ответить
Так в такому разі на мордор теж відкривайте. Там теж у багатьох родичі є. Що за фуня?!!! У нас з окупованими територіями війна!!!
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17.05.2022 13:04 Ответить
Шо це за х..ня?
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17.05.2022 13:08 Ответить
Приїхали, виплати за три місяці отримали і додому. Бізнес продовжується.
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17.05.2022 13:08 Ответить
ЗЕлений коридор №2,а першим був коридор з Криму на Маріуполь та Херсон.
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17.05.2022 13:14 Ответить
Это как , для виїзду на тимчасово окуповану територію . Или , можно въехать, или выехать, а как можно выехать на оккупированую территорию И вопрос, что там делать ? Или это вата ?и хотят руский мир .
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17.05.2022 13:15 Ответить
Ну це вже повна *****. Помилки ордло один-в-один
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17.05.2022 13:19 Ответить
Т .е. их призовут в рускую армию ,и они пойдут, воевать против нас . Офигенно придумано Через Турцию пусть едут , вопрос ,а зачем уезжали
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17.05.2022 13:20 Ответить
окупант буде використовувати ресурс як йому заманеться...
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17.05.2022 13:36 Ответить
V Ukraine stoka absurda praistodih paslednije 2,5 goda , chto uzhe ustajosh udivljatsa ....
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17.05.2022 13:23 Ответить
Для всех особо "умных" поясняю. Постараюсь вежливо. Не все могут выехать жить из оккупации, у меня например мать инвалид и приют животных. Вот орущие сдесь, расскажите пож. как мне их вывезти из оккупации, чтоб хотя бы раз 5 туда - сюда не возвращаться? И особенно где это все разместить? Может к вам домой приехать? Люди возвращаются и дальше вывозят родственников, едут в больницы и так далее.
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17.05.2022 13:24 Ответить
А зачєм тогда іх бросалі?
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17.05.2022 13:34 Ответить
Коментаторы хреновы. Срзу уже возьмите забором обложите оккупированнуе територии Херсона и Запорожья, назовите всех "зрадныками" и незабудьте обязательно еще и хер на нас положить. Всем спасибо, что нас не сдали, за сочувствие и за помощь.
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17.05.2022 13:28 Ответить
В Київській, Чернігівській та Сумських областях люди б такого не сказали... Це тільки на юго-востокьє таке може бути. Весь час незалежності України ви голосували то за комуняк, потім за ригів і донедавна за жопоблоківців які й принесли в Україну війну та окупацію частини території.
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17.05.2022 13:37 Ответить
А як би казали? "Весь час незалежності України ви голосували то за комуняк, потім за ригів і донедавна за жопоблоківців які й принесли в Україну війну та окупацію частини території." Ось воно що.... тобто на нас путін напав тому що тут за когось не так голосували,цікво... тоді чому він і на Киів пішов? що кияни те нак зробили? Давайте-давайте продовжуйте в тому ж дусі - винувадьте не путлера, а українців яких своя влада і кинула, іначе кажучі "проїбали".
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17.05.2022 13:55 Ответить
Ну яка 'своя' влада??? Опзж, зелені і Ко працюють на РФ! І вочевидь добре працюють, бо сдали і північ і південь і схід!! Не забезпечували Україну зброєю власного виробництва, та що там зброя, бронежилетами, медикаментами і т.д.
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17.05.2022 14:27 Ответить
Читаю коменти та не розумію чого ви всі дивуєтесь? Так в нас докуя вати, просто мільйони і це не жарт чи прикраса, їх - мільйони!!! Їм не потрібна Україна, більш за то, вони Україну і всіх нас люто ненавидять і навіть війна не змінила їх, може деякий малий відсоток порозумнішав але то мізерна кількість людей порівняно з ватанами. Я таких історій знаю, що ви спати спокійно більш ніколи не будете, це не люди - мутанти, зомбі якісь в яких свого мозку немає і вони хочуть з'їсти ваш
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17.05.2022 13:31 Ответить
На жаль ви праві...
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17.05.2022 13:38 Ответить
Дуже шкода що у вас є такі ватні знайомі, у мене теж є на жаль, і не один, та їх завсім не мільйони як ви тут нарахували! їх декілька штук, крохи відностно загальної кількості.
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17.05.2022 14:05 Ответить
Вата - неактуальний термін, - жопы у нас кажуть.
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17.05.2022 14:43 Ответить
Знаю особисто жінку, в якої матір неходяча, вона її вивезти не може, ось і їзде туди.
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17.05.2022 13:35 Ответить
Шо значить туди-сюди? Це перший раз коридор такий організували.
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17.05.2022 13:43 Ответить
в лднр саме так і було вісім років,то по пенсії їздили то по продукти ітд..
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17.05.2022 13:47 Ответить
Театр абсурда от зелёной мерзости...
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17.05.2022 13:41 Ответить
на весь цей "квартал" дивляться ті,котрі допомагали і допомагають Україні і її народу як грошима .так і зброєю і добре розуміють ,що за те,що чинить "зе" проплачене рашистом.Не далеко час.колиУкраїну і її народ союзники залишуть наодинці із зеленими зрадниками і окупантами , спонсорами їхніх кишень зради.
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17.05.2022 13:51 Ответить
А чому "зелений коридор", а не реінтеграційні "шатли" від Верещук?
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17.05.2022 14:58 Ответить
Их там завербуют и пришлют опять сюда к нам гадить.
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17.05.2022 15:17 Ответить
Слухайте, чому ви дивуєтесь? Вати скрізь повно. Навіть там де наші хлопці прогнали орків, поклали свої життя є особи, які марять руським міром. І ці тварі не поїхали з орками, вони лишились... Це пипець
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17.05.2022 15:36 Ответить
Потім буде "нада пєрєстать стрєлять" бо "там же наші людзі " !!!
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17.05.2022 15:44 Ответить
Вы ненормальные ? Ехать гражданским должно быть можно только на НЕоккупированные территории !!! Как можно выпускать людей в зону врага ? Даже если человеку "очень надо к маме". Вы там совсем на голову попадали в ОВА и в Киеве ?
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17.05.2022 16:25 Ответить
 
 