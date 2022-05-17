Сегодня в Запорожской области будет действовать "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию

Во вторник, 17 мая, в Запорожской области был открыт "зеленый коридор" для выезда граждан на временно оккупированные территории. Коридор будет работать с 11:30 до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.

"С 11:30 до 16:00 открываем "зеленый коридор" для граждан, изъявивших желание выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.

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