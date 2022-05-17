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Новости Война
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Представительница Литвы на Евровидении-2022 призвала украинцев не винить себя за ноль от жюри: Я не могу быть счастливее за Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. ФОТО

лю,моніка

Украинцы возмутились, что украинские судьи Евровидения-2022 не дали баллов представлявшей Литву исполнительнице и начали массово в частных сообщениях извиняться за такой результат.

Представительница Литвы Моника Лю ответила им в инстаграм-сторис, передает Цензор.НЕТ: "Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виновными! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам Но в итоге все сейчас о вас, и я не могу быть счастливее за своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине!".

Представительница Литвы на Евровидении-2022 призвала украинцев не винить себя за ноль от жюри: Я не могу быть счастливее за Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа 01

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Отметим, представительница Литвы на песенном конкурсе Евровидение-2022 Моника Лю на протяжении конкурса активно поддерживала группу Kalush Orchestra и высказывалась по поводу войны России против Украины.

После оглашения результатов Моника Лю вместе с Литовским национальным театром оперы и балета выпустили кавер на песню-победителя Kalush Orchestra.

Евровидение (780) Литва (2520)


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Топ комментарии
+29
Матюкатися у вас у коментарях можна? Більше нічого в голову не лізе, коли подумаєш про наше жюрі і тих ...... хто його призначив.
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17.05.2022 13:05 Ответить
+26
Так, дорогенькі, протягом останніх років, фінансування, контракти, підтримка у цих українських зірок була саме з Warner Russia і в Україні через свого представника компанію Best Music.
Напряму або через посередників.
Впевнений що вони досі не розірвали контракти», - написав Харчишин.

«Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою, в якості музичного продюсера та її лайви на найбільших аренах Раші. Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні.

Тому, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви!

Вата нікуди не поділась і небезпечніша за орків, яких хлопці хоч бачать на передовій.
Хоч і дуже не хочеться вірити, що його дії спрямовані на те, аби підірвати підтримку України поляками, спричинивши хвилю обурення», - зазначив музикант.
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17.05.2022 13:16 Ответить
+25
це повне свинство та долпойобство нашого журі - дати по ) балів Литві та Польщі !!!

це дві країни які самовіддано та найщиріше допомогають Україні
крім тогшо, із всього що я прослухав , співачка з Литви була найкраща за вокальними даними і пісня найкраща
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17.05.2022 13:10 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=GjGVy6g5ozY&list=RDGjGVy6g5ozY&start_radio=1
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17.05.2022 13:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GjGVy6g5ozY&list=RDGjGVy6g5ozY&start_radio=1 https://www.youtube.com/watch?v=GjGVy6g5ozY&list=RDGjGVy6g5ozY&start_radio=1

Натискайте "вирізати", закладка буде активною.
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17.05.2022 13:06 Ответить
Дякуємо, наші брати і сестри. Ще раз вибачайте за те що ми поки не можемо нормально спитати з московської агентури
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17.05.2022 15:43 Ответить
Шо там за позорники в тому журі?
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17.05.2022 13:03 Ответить
Хто ці всі люди?😧
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17.05.2022 13:37 Ответить
Головою жюрі поставили підкацапленого Лисицю.
І зробила це не ненавистна зеленському проукраїнська опозиція.

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин засудив голову журі України на Євробаченні, музичного продюсера Вадима Лисицю. https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ukrajinske-zhuri-ne-dalo-zhodnogo-balu-polshchi-na-yevrobachenni-2022-detali-skandalu-ta-reakciya-merezhi-50242290.html Українське національне журі оцінило представника Польщі на Євробаченні 2022 року в нуль балів.

Харчишин на сторінці у https://www.facebook.com/100000048386373/posts/pfbid0NNvCDrYD3pvScBnhfFDyjQGmnL8ewVQihtYFZRySGkbQT7wGUaPXtcBejb9HSapJl/?d=n Facebook повідомив, що Лисиця після анексії Криму працював у РФ директором одного з напрямків Warner Russia і на той час також співпрацював зі Світланою Лободою, яка тоді активно будувала кар'єру в країні-агресорі.

До і протягом Революції гідності, а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia. Це саме той лейбл Warner Russia, який свого часу викупив Блаватнік (за чутками за гроші Путіна - $3 млрд), аби просувати російську музикальну культуру і руський мир у світі. Саме цей Warner Russia, що запалив та експортнув до нас, прямісінько із Москви нових "українських зірок".
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17.05.2022 13:14 Ответить
плеснявый шоубиз рулит
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17.05.2022 13:15 Ответить
Так, дорогенькі, протягом останніх років, фінансування, контракти, підтримка у цих українських зірок була саме з Warner Russia і в Україні через свого представника компанію Best Music.
Напряму або через посередників.
Впевнений що вони досі не розірвали контракти», - написав Харчишин.

«Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою, в якості музичного продюсера та її лайви на найбільших аренах Раші. Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні.

Тому, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви!

Вата нікуди не поділась і небезпечніша за орків, яких хлопці хоч бачать на передовій.
Хоч і дуже не хочеться вірити, що його дії спрямовані на те, аби підірвати підтримку України поляками, спричинивши хвилю обурення», - зазначив музикант.
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17.05.2022 13:16 Ответить
Матюкатися у вас у коментарях можна? Більше нічого в голову не лізе, коли подумаєш про наше жюрі і тих ...... хто його призначив.
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17.05.2022 13:05 Ответить
Пойди-простирни свои штаны. Там Петя насрал.
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17.05.2022 13:42 Ответить
Жюрі призначали ті, яких понавибирали в19 році
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17.05.2022 18:08 Ответить
Наші жюрі на цьому пісенному конкурсі - це повний відстій і ганьба !!!
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17.05.2022 13:07 Ответить
А Польщі? Наше журі теж нічого не дало. І тут справа не в політиці, виконання заслуговувало на бали.
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17.05.2022 13:08 Ответить
литовці - гут
справжні брати
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17.05.2022 13:08 Ответить
це повне свинство та долпойобство нашого журі - дати по ) балів Литві та Польщі !!!

це дві країни які самовіддано та найщиріше допомогають Україні
крім тогшо, із всього що я прослухав , співачка з Литви була найкраща за вокальними даними і пісня найкраща
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17.05.2022 13:10 Ответить
Да и поляк по вокальным данным был одним из лучшим
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17.05.2022 13:15 Ответить
Есть большая вероятность, что это не ***********, а спецоперация кацапов. С этим надо разобраться.
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17.05.2022 14:22 Ответить
А в цих ЧЛЕНІВ журі є імена ,прізвища ???)))
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17.05.2022 13:14 Ответить
Після скандалу з голосуванням одна з членів журі https://zaxid.net/irina_fedishin_tag53232/ Ірина Федишин опублікувала допис у Facebook, де написала, що особисто поставила Польщі 10 балів і не знає, чому в результаті поляк отримав 0 балів.
https://zaxid.net/news/
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17.05.2022 13:16 Ответить
10 балів - то нічого. Кожен член жюрі ставить кожному учаснику від 1 до 24 балів.
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17.05.2022 13:29 Ответить
Члены жюри расставляют места с 1 по 24. См. ниже мой комментарий
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17.05.2022 13:36 Ответить
То не бали, вона така дурненька, що не зрозуміла, що 10 - то місце, на яке вона поставила Польщу. Або прикидається.
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17.05.2022 13:29 Ответить
Просто дурепу увімкнула, «не обізнана у політиці», потвора, тьху.
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17.05.2022 13:31 Ответить
Именно таких я называю "быдло".
Но не быдло виновато, что оно в жюри, а те, кто формировал жюри, как я понимаю, министр культуры. И если в ближайшие дни он не будет устранен, виноват зюзя. Но у зюзи подобных зашкваров, например, с венедиктовой, пруд пруди. А вот если на ближайших выборах не будет устранен зюзя, тогда "пора валить из этой страны"(с)
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17.05.2022 14:05 Ответить
Скажу кратко: врёт.
Смотри ниже мой комментарий
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17.05.2022 13:33 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 13:23 Ответить
вибачатись перед Польшею та Литвою потрібно цим виродкам із жюрі- корисні ідіоти-
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17.05.2022 13:24 Ответить
Литва и Польша в 2014-15 г. по факту спасли Украину...
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17.05.2022 13:26 Ответить
Як кацапи пролезли в жюрі?

Польша та Литва мали були отримати від жюрі 8 та 10 балів.
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17.05.2022 13:27 Ответить
Za to zriteli postavili jej 10 balov.Ziuri jej bolse vsego dali Chorvatija i Slovenija vidimo im eta pesnia ponravilas
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17.05.2022 13:28 Ответить
Украинское жюри мудаки какие то, если честно
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17.05.2022 14:09 Ответить
простите нас
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17.05.2022 21:56 Ответить
Вот результаты голосования от Украины.
В колонках A, B, C, D, E - места отданные членами жюри соответствующим странам.
В частности, член жюри "B" отдал Польше 10 место. Это, очевидно, Ирина Федишин. 10 - это место, а не количество очков, как она утверждает.
Членами жюри от Украины
Польше отданы 11, 10, 15, 7 и 12 места,
Литве - 24, 20, 19, 11 и 17 места.
В итоге получилось у Польши 11-е место, 0 баллов, у Литвы 21-е место, 0 баллов.
В последней колонке от зрителей Украины Польша получила 1-е место и 12 баллов, Литва 2-е место и 10 баллов.
Эту табличку можно увидеть по ссылке
https://eurovision.tv/event/turin-2022/grand-final/results/ukraine

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17.05.2022 13:31 Ответить


https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3836069.html ЗЕбіли - такі ЗЕбіли))

Вчора, коли розгорівся скандал з нашим НЕшановним жюрі на Євробаченні, ЗЕбіли вчергове показали свою тупість та невігластво.
У складі жюрі, є доволі посередня співачка Ірина Федишин.
Альтернативно обдаровані люди, яких ще називають ЗЕбілами, тут же почали волати про «людей Порошенка у жюрі».
Я спочатку не зрозумів - з якого дива сюди приплели Порошенка і «його людей».
А потім осінило - так це ж виборці тупого клоуна ЗЕ, сплутали співачку Ірину Федишин і депутатку «Європейської Солідарності» Софію Федину!)))
ЗЕбіли, напружтеся, і спробуйте зрозуміти, що Федишин і Федина - це дві РІЗНИХ людини)😕😕‼️
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17.05.2022 13:33 Ответить
так виглядає шляхетність
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17.05.2022 13:37 Ответить
жюрі призначав масон і расист ткачеко
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17.05.2022 13:39 Ответить
А еще надо было бы разобраться с нашим жюри которое во время отбора на Евровидение в Украине упорно пропихивало тупую ватную п...ду.
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17.05.2022 13:43 Ответить
Я голосовал за Монику! Прекрасная песня, музыка и девушка !
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17.05.2022 14:17 Ответить
Блин это песенный КОНКУРС или голосуем за друзей? Кроме нашей песни я другие не видел, справедливо или нет говорить не могу, но почему жюри обязаны "без вариантов" голосовать за Польшу и Латвию если участников много и им другие исполнения понравились больше? Ну а наша песня реально хороша, даже если и была помощь то она не особо повлияла.
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17.05.2022 14:01 Ответить
зає..ли зі своїми скандалами та євробаченнями...шоу шоу шоу
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17.05.2022 14:03 Ответить
Приємно, що Моніка звернулася до українців англійською, а не кацапською. На жаль, в Україні москвороте бидло постійно рохкає під українськими коментарями, бо воно бундючно впевнене, що українці зобов'язані і хочуть розуміти їхню собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність - і це чудово! ))
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17.05.2022 14:05 Ответить
Цікаве жюрі, звичайно. З усього жюрі більш-менш професіоналом можна вважати Капраля, всі інші - це просто чиновники-манагєри від музичного світу, та пєвіца ротом пад фанеру. Ну шо, скажіть на милість, прааадюсєр може розуміти в музиці - скіко грошей тре занести по радівам і телікам шоби вони крутили чергового пєвца ртом в прайм тайм? Що може розуміть в музиці директор ансамбля - по чом зара карпаратів або свадьбу вартує відіграть? Про юакультуру і федишин взагалі нема що говорить, це просто нуль і нуль обадва.
Питання ось в чому: це жахливий, але повністю притаманний зе-владі непрофесіоналізм чи це кацапське деерге на службі у кремля? Чи і то і то? В будь-якому разі, сподіваюся, що ані український народ, ані наші союзники цього не забудуть і не простять.
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17.05.2022 14:06 Ответить
Что за мудаки сидели у нас в жюри?!
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17.05.2022 14:08 Ответить
до сліз... Дякуємо, дорога Моніка! а голос і виступ у Вас чудовий!
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17.05.2022 14:14 Ответить
В этой истории есть нюансы и не все здесь кричащие про зраду это понимают. Во время голосования не со всеми странами было непосредственное включение из-за плохой связи, в частности с Румынией, Азербайджаном, Грузией и с кем-то еще. В этом случае результаты (количество баллов) озвучивал какой-то мужик из директората (наверное получив инфу по телефону ). Но как оказалось были проколы. В частности румыны точно выразили протест - они заявили что давали 12 баллов Молдове, а в зале озвучили что Украине. Как я понял такие случаи в пользу Украины были еще. Но думаю вряд ли этот перебор был для нас существенен, ведь наш отрыв от 2-го места был 165 баллов.
В этой связи поднятый срач (внутри украинский) в связи с тем, что в голосовании национальных жюри мы не дали ни одного очка Польше и Литве оказался нам на пользу! Теперь мало кто в руководстве Евровидения осмелится упрекнуть нас в нечестном поведении нашего жюри в угоду политике.
Полякам и литовцам дали максимальные баллы украинские зрители (12 м 10 баллов соответственно). Лично я голосовал за Монику из Литвы https://youtu.be/acya6UcJP1k
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17.05.2022 14:16 Ответить
Моніка Лю - цьомик від нас! ❤️😍
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17.05.2022 14:45 Ответить
Шо вообще произошло? Мне еще о чем-то надо волноваться, кроме того, что у меня война?
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17.05.2022 14:45 Ответить
журі - журa))
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17.05.2022 16:48 Ответить
 
 