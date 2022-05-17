Представительница Литвы на Евровидении-2022 призвала украинцев не винить себя за ноль от жюри: Я не могу быть счастливее за Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. ФОТО

Украинцы возмутились, что украинские судьи Евровидения-2022 не дали баллов представлявшей Литву исполнительнице и начали массово в частных сообщениях извиняться за такой результат.

Представительница Литвы Моника Лю ответила им в инстаграм-сторис, передает Цензор.НЕТ: "Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виновными! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам Но в итоге все сейчас о вас, и я не могу быть счастливее за своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине!".

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Отметим, представительница Литвы на песенном конкурсе Евровидение-2022 Моника Лю на протяжении конкурса активно поддерживала группу Kalush Orchestra и высказывалась по поводу войны России против Украины.

После оглашения результатов Моника Лю вместе с Литовским национальным театром оперы и балета выпустили кавер на песню-победителя Kalush Orchestra.