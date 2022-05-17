Национальный тест для поступающих будет проходить в 20 областях и Киеве, - МОН

Министерство образования и науки утвердило перечень населенных пунктов Украины, в которых будет сформирована предварительная сеть временных экзаменационных центров для проведения национального мультипредметного теста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба МОН.

"Перечень населенных пунктов, в которых ситуация безопасности позволяет провести НМТ, определен областными военными администрациями по запросу МОН.

Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях Украины и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и АР Крым. Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, смогут подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессии тестирования.

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Из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тесты, не обнародуются. Однако участники на своих информационных страницах с 20 мая по 7 июня включительно смогут подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать из перечня самый удобный для доезда населенный пункт", - говорится в сообщении.

В министерстве призывают внимательно выбирать населенный пункт, "ведь эта информация позволит продолжить работу по формированию сети временных экзаменационных центров".

Также МОН утвердит список стран и городов Европы, где можно будет сдать национальный мультипредметный тест.

Напомним, тестирование будет проходить в три сессии: основная состоится с 18 июля по 10 августа, дополнительная – 16-20 августа, специальная – 12-16 сентября.

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