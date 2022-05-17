У Путина заговорили о мире после войны, в котором России "будет комфортно"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Россия находится в ситуации "идеального шторма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", - уверен Песков.

Он также охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия после широкомасштабного нападения на Украину, как "идеальный шторм и момент истины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Песков. ВИДЕО

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что политику Владимира Путина поддерживает население.