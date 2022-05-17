У Путина заговорили о мире после войны, в котором России "будет комфортно"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Россия находится в ситуации "идеального шторма".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", - уверен Песков.
Он также охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия после широкомасштабного нападения на Украину, как "идеальный шторм и момент истины".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Песков. ВИДЕО
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что политику Владимира Путина поддерживает население.
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+68 Алексей Королевский #514831
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+50 малюк malyuk
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+43 Дмитрий Иванов #466733
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То це у орків зараз так погано з їжею шо "когнитивний дисонанс" від голоду навіть у Пескова?!
Який в дупу "комфорт" може бути при "ідеальному штормі"?
Ідеальний шторм, це коли кораблі в ньому перебуваючі 100 відсотково ідуть на дно....
Остин ему сделает "комфорт".
Ну і де тут позитив для параші??? Якщо просто, то все для неї ставтиме дедалі гірше