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Новости Война
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У Путина заговорили о мире после войны, в котором России "будет комфортно"

песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Россия находится в ситуации "идеального шторма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", - уверен Песков.

Он также охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия после широкомасштабного нападения на Украину, как "идеальный шторм и момент истины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Песков. ВИДЕО

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что политику Владимира Путина поддерживает население.

Песков Дмитрий (1955) россия (96420)


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Топ комментарии
+68
Них%я ты не угадал.
Это будет мир в котором будет комфортно всем, без вас
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17.05.2022 14:03 Ответить
+50
и этот бухать начал
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17.05.2022 14:01 Ответить
+43
Комфортно без зубов и когтей на ближайшие лет 50 и с дИдовским "Москвичём" для москвичей
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17.05.2022 14:02 Ответить
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Йоу...
То це у орків зараз так погано з їжею шо "когнитивний дисонанс" від голоду навіть у Пескова?!
Який в дупу "комфорт" може бути при "ідеальному штормі"?
Ідеальний шторм, це коли кораблі в ньому перебуваючі 100 відсотково ідуть на дно....
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17.05.2022 16:41 Ответить
яка війна ?
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17.05.2022 16:49 Ответить
Во, дает путлеровкий п-секретарь,..Йозеф Гебельс бы этим речам позавидовал..
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17.05.2022 16:53 Ответить
Ллойду Остину пусть расскажет про комфорт для России.
Остин ему сделает "комфорт".
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17.05.2022 17:12 Ответить
Що може сказати московська піська? Після війни буде комфортно не тільки Україні, а всьому світу і це факт. А московити мають думати, які собі землі залишити, бо Чечня, Дагестан, Татари, Башкіри, Осетини, Удмурти, Буряти і навіть Сибір відійдуть. Більшість земель, що під китайськими заробітчанами по прикладу мацковських референдумів підуть до Китаю і це неминуча реальність.
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17.05.2022 17:23 Ответить
Він хоч знає що таке ідеальний шторм???
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17.05.2022 17:25 Ответить
Ідеаальний шторм (англ. Perfect storm) - фразеологізм, що означає ситуацію, яка виникає завдяки накопиченню несприятливих факторів, в результаті чого їхній сумарний негативний ефект істотно зростає.

Ну і де тут позитив для параші??? Якщо просто, то все для неї ставтиме дедалі гірше
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17.05.2022 17:29 Ответить
Ну так зайва ж хромосома в них...
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17.05.2022 20:47 Ответить
Што он сказал? Набор букав. Не учи нашу зеленошоблу, они только сегодня на прямую дорожку, после компромата на всех от Джонсона, становятся, только начали ходить
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18.06.2022 16:30 Ответить
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