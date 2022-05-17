На севере Сумской области есть попытка прорыва государственной границы, продолжается бой, - Живицкий

С самого утра продолжаются обстрелы Сумской области с территории России.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи.

"Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - добавил глава региона.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе н.п. Середина-Буда. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - отмечает Живицкий.

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