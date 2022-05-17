На севере Сумской области есть попытка прорыва государственной границы, продолжается бой, - Живицкий
С самого утра продолжаются обстрелы Сумской области с территории России.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи.
"Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - добавил глава региона.
"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе н.п. Середина-Буда. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - отмечает Живицкий.
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Шосе розібрати десь так км дороги .
Залізничні колії підірвати й головне -- насипи зрівняти в нуль ! Й це зробити на своїй теріторії .
диванныехайпо-жоры
Їх затримали вже глибоко за кілька десятків кілометрів від кордону й навіть не обміняли , а так передали ... мовляв вони "були на навчаннях й заблукали" ....
Ось така херня була !
ДРГ це не "ініціатива" , це на війні побутова справа !
чого чекати поки орки будуть атакувати і наших будуть вбивати
дотримуватись якихось правил у війні без правил?
Це одне чи дві ДРГ ...
Інакше вони не розуміють.
Первый вариант - это трусость и предательство.
Второй вариант решается созданием мощных укрепрайонов и фортификационных сооружений вдоль всей границы. (большой привет "стене Яценюка")
Бетон есть, железо есть. Всё своё. В чём проблема? Или кто-то думает, что они "просто перестанут стрелять"? Граница голая! И мы не видим публичного обсуждения этой проблемы. "Не на часi"?
2. Сявки пребывают в убеждении, что Украина не станет бомбить их приграничье из-за боязни спровоцировать ответный тактический ядрёный удар.
Это - лайт версия того, что было в 2014 году, когда под Саур-Могилой враг валил по нашим войскам со стороны помойной федерации, а наши не могли дать надлежащего ответа, чтобы не спровоцировать широкомасштабное вторжение.
Понятно, что задним умом мы все горазды, но тогда действительно можно было предпринять определенные действия, которые было бы очень трудно назвать «ответным огнем», со всеми вытекающими последствиями.
Спустя время по собственным каналам мы получили описание того, как они действовали с территории Матвеево-Курганского района Ростовской области. Причем, до самой границы они шли расслабленно, колоннами, как мы видели это и сейчас.
При этом, они особенно не заботились о боевом охранении и были уязвимы даже для небольших диверсионных групп. Только тогда эти группы нечем было оснастить, чтобы они устроили хороший бада-бум прямо там. А вот с артиллеристами было еще проще.
Они вообще не заботились ни о чем и лупили как на стрельбище, вообще без малейшего прикрытия. Это видели местные жители, которые и сообщили об этом. Другие источники говорили о том, что боевые расчеты и вовсе состояли из курсантов. В общем, их можно было банально вырезать и взорвать БК.
Но это известно сейчас, а тогда складывалась другая ситуация, и не нам об этом рассуждать. А вспомнить это надо было лишь для того, что сейчас враг начинает практиковать то же самое, только теперь широкомасштабное вторжение уже состоялось и в этом плане терять нечего.
В общем, с той стороны сейчас опять работают провокаторы, которые однозначно не успокоятся до тех пор, пока они не получат ответный, высокоточный удар. В этом можно не сомневаться, поскольку оставив без ответа несколько таких налетов, мы уже получили как минимум один рейд их ДРГ, которую встречным огнем удалось выдавить назад в лепрозорий.
Здесь действует железный принцип, который с федерастами следует соблюдать неукоснительно. Нельзя оставлять безнаказанной ни единой такой провокации. Отсутствие адекватного ответа там однозначно принимают за слабость и отсутствие воли к борьбе.
Мы это наблюдали уже столько раз, что алгоритм действий должен быть четким и внятным. Другое дело, каким должен быть этот ответ. Минимальным или симметричным ответ может быть, когда по позиции противника тут же прилетает обратка и стрелки лежат рядочком и смотрят в небо, пока за ними не приедет эвакуационная команда.
Но это - слишком просто, поскольку списать десяток или два оболтусов там не будет стоить никакого труда.
Второй вариант ответа - накрыть гадюшник, откуда они выползли. Вот это уже точно будет дисциплинировать и такие деятели десять раз подумают, надо ли соглашаться на такое, поскольку когда от них останутся рожки да ножки, то такие потери не спишут на боевые и компенсации родственникам не выплатят.
Как обычно, просто спишут на «неудачно покурили» и все. Мол - сам дурак, на территории Украины его не было, а значит и платить не за что. Пример - крейсер Москва. Там родственникам пояснили, что корабль не участвовал в боевых действиях и потому - не положено никаких выплат.
Ну а третий - более продвинутый и чувствительный. Если эти деятели чем-то стреляют, то где-то рядом должен быть артиллерийский склад. Вот там и должно произойти неудачное курение сразу после факта обстрела, мол: «Заказали? Получите!» Или там нефтебаза какая рядом.
Но в любом случае, безнаказанность должна уйти в прошлое. После 24 февраля все шутки кончились.
ANTI-COLORADOS
Точки У є ?
Військові склади на території паРащі є ?
Далі треба пояснювати ?
Калашів на складах в Румунії, Болгарії, Польщі, та й в нас, як гівна.
Проблема одна: в умовах війни наша влада продовжує мислити стандартами мирного часу. Це - єдина проблема...