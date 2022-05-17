Оккупанты планируют отдать Мариуполь "под шефство" кадыровцев для запугивания и подавления сопротивления, - Андрющенко

Российские оккупанты планируют позволить будущим "шефам" Мариуполя заниматься мародерством.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Становится понемногу понятной часть пазла - что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко сообщали о "шефстве" от Чечни. Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружественным и националистическим. Поэтому для запугивания и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", - рассказал он.

По данным Андрющенко, 17 мая в Мариуполе состоялась "рабочая встреча" с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Саблина, курировавшего оккупацию Мариуполя с 2014 года, Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева, которые, по сути, являются частью политической власти Чечни

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"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию оставшегося", - добавил советник мэра