Оккупанты планируют отдать Мариуполь "под шефство" кадыровцев для запугивания и подавления сопротивления, - Андрющенко
Российские оккупанты планируют позволить будущим "шефам" Мариуполя заниматься мародерством.
Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Становится понемногу понятной часть пазла - что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко сообщали о "шефстве" от Чечни. Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружественным и националистическим. Поэтому для запугивания и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", - рассказал он.
По данным Андрющенко, 17 мая в Мариуполе состоялась "рабочая встреча" с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Саблина, курировавшего оккупацию Мариуполя с 2014 года, Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева, которые, по сути, являются частью политической власти Чечни
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"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию оставшегося", - добавил советник мэра
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Здав на фактичну смерть захисників Маріуполя, а саме місто кадирівцям.
Зеля - найвеличний г..ндон, та неперевершений зрадник з усіх вищих посадовців за всі часи незалежної України.
Не Маріупіль , а те , що з його залишилося ...
Якщо там з 480 тисяч населення зараз кажуть про 100-150 ... це вже третина Маріуполя .
А певна частина , які залишилися це ті , кого орки порахували "благонадійними" .
Ось ця частина мене турбує виключно та , яка вигукноло "слава *****" нещиро .
А щирих любителів ***** мені не шкода .
Після цього пекла , який ***** зробив в Марику , якщо вони не мають або мизиків , або совісті -- їм буде з Кадиркою по дорозі . Й нехай їх це опудало трахає в усі щелини !
Мене доля всього одного Калини турбує більше , ніж разом усіх цих утирків ("пютєн ввєді") , а хоч їх там буде й кілька тисяч .
Не кажучи про долю усіх захістників "Азовсталі" !
Аслан
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1526535769376051201 43 мин
российские телеграмм-каналы сообщают, что эвакуированных бойцов "Азова" в автозаках увозят на территорию России. Данное видео снято в Таганроге.
видео
https://twitter.com/i/status/1526535769376051201