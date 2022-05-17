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Новости Война
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Оккупанты планируют отдать Мариуполь "под шефство" кадыровцев для запугивания и подавления сопротивления, - Андрющенко

Российские оккупанты планируют позволить будущим "шефам" Мариуполя заниматься мародерством.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Становится понемногу понятной часть пазла - что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко сообщали о "шефстве" от Чечни. Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружественным и националистическим. Поэтому для запугивания и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", - рассказал он.

По данным Андрющенко, 17 мая в Мариуполе состоялась "рабочая встреча" с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Саблина, курировавшего оккупацию Мариуполя с 2014 года, Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева, которые, по сути, являются частью политической власти Чечни

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"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию оставшегося", - добавил советник мэра

Оккупанты планируют отдать Мариуполь под шефство кадыровцев для запугивания и подавления сопротивления, - Андрющенко 01

Мариуполь (5735) оккупация (10212) Чечня (638)


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Топ комментарии
+15
Це найвеличніша "перемога" холуя пуйла Зеленського.
Здав на фактичну смерть захисників Маріуполя, а саме місто кадирівцям.
Зеля - найвеличний г..ндон, та неперевершений зрадник з усіх вищих посадовців за всі часи незалежної України.
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17.05.2022 14:55 Ответить
+12
Казали,що Маріуполь ешелоновано має оборону.А виявилось,що там не було навіть ппо.Москалі безкарно авіацією його бомбардували.Зараз розповідають казочки,за відтягування військ.Це ж брехня.
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17.05.2022 15:02 Ответить
+11
Скажу схоже, але по-іншому. При президенстві Зе Україна переживає найтрагічніший і найважчий період в своїй новітній історії. Пуйло пуйлом, але саме Зе допустив криваву війну у своїй країні, на її території... Він теж відповідальний за те, що відбувається.
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17.05.2022 15:40 Ответить
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Вихід українських військових з Азовсталі..https://www.youtube.com/watch?v=6vCcdZirt8M
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17.05.2022 14:50 Ответить
с 2014 года столько в Мариуполь было вложено из бюджета, что бы там га..доны керували.
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17.05.2022 14:53 Ответить
Це найвеличніша "перемога" холуя пуйла Зеленського.
Здав на фактичну смерть захисників Маріуполя, а саме місто кадирівцям.
Зеля - найвеличний г..ндон, та неперевершений зрадник з усіх вищих посадовців за всі часи незалежної України.
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17.05.2022 14:55 Ответить
Скажу схоже, але по-іншому. При президенстві Зе Україна переживає найтрагічніший і найважчий період в своїй новітній історії. Пуйло пуйлом, але саме Зе допустив криваву війну у своїй країні, на її території... Він теж відповідальний за те, що відбувається.
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17.05.2022 15:40 Ответить
ослойоби смердючі
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17.05.2022 14:55 Ответить
кто хотел уехать - тот уехал. почему не бомбят? так нет людей, которые за Украину. чего ждать?
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17.05.2022 14:56 Ответить
поэтому и не могли военным путем освободить Азовцев, из-за сепарни продажной. На те же грабли наступают.
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17.05.2022 15:01 Ответить
Не мели дурниць.З Маріуполя майже не можливо виїхати.Коли останній раз влада когось з Маріуполя евакуйовивала, і скільки було тих автобусів,з два десятка на все місто.Хто мав авто ті ще мали якусь можливість,а всі інши,а їх більшисть.Вони всі заручникі.А ти в курсі що всіх кого вивозили автобусами пропускали через фільтрацію,і при будь якій підозрі знімали і відправляли в концтабір в Оленівці.Тому багато людей взагалі бояться спробувати виїхать щоб не опиниться в концтаборі.
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17.05.2022 16:46 Ответить
Кузьма прав - нас з тобою просто - кинули.
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17.05.2022 14:57 Ответить
Требо давати термінологічно вірні оцінки .

Не Маріупіль , а те , що з його залишилося ...

Якщо там з 480 тисяч населення зараз кажуть про 100-150 ... це вже третина Маріуполя .
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17.05.2022 14:58 Ответить
Там останется максимум 50 тысяч, там было очень много молодежи
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17.05.2022 15:00 Ответить
Мене більше турбують ті , кого "обрали" на фільтрацію й депортування .
А певна частина , які залишилися це ті , кого орки порахували "благонадійними" .
Ось ця частина мене турбує виключно та , яка вигукноло "слава *****" нещиро .

А щирих любителів ***** мені не шкода .
Після цього пекла , який ***** зробив в Марику , якщо вони не мають або мизиків , або совісті -- їм буде з Кадиркою по дорозі . Й нехай їх це опудало трахає в усі щелини !
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17.05.2022 15:28 Ответить
Скажу навіть більше ...

Мене доля всього одного Калини турбує більше , ніж разом усіх цих утирків ("пютєн ввєді") , а хоч їх там буде й кілька тисяч .
Не кажучи про долю усіх захістників "Азовсталі" !
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17.05.2022 15:32 Ответить
наступне на черзі до здачи ворогу путінським клованом це Запоріжжя
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17.05.2022 15:00 Ответить
до речі, не виключено.
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17.05.2022 15:42 Ответить
Не так , очевидно ведь , в городе руководит открытая не прячащусяся сепарня , открыто саботирующая ведение оборонительных работ даже Корбан охренел от этого и пригнал технику и людей с Днепра что бы строить хоть какие-то оборонительные линии . Зебил просто открыто не прячась сдаёт юг и всем похрен даже после того как он снял Марченко когда тот подошёл к Херсону и кацапы бежали через антоновский мост просто давя друг друга
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17.05.2022 17:11 Ответить
Казали,що Маріуполь ешелоновано має оборону.А виявилось,що там не було навіть ппо.Москалі безкарно авіацією його бомбардували.Зараз розповідають казочки,за відтягування військ.Це ж брехня.
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17.05.2022 15:02 Ответить
Недавно спрашивали авторитетного украинского военного эксперта Сергея Згуровца как так получилось, что через 4 дня от начала войны рашисты подошли к городу с запада. И он признался, что у него нет ответа на этот вопрос.
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17.05.2022 15:09 Ответить
Ответ на этот вопрос числится у клована в завхозах.
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17.05.2022 15:25 Ответить
Тут через два дня по центру Киева рашисты ездили на танках а вы про Мариуполь.... Скажем так, наша власть просрала все. Потому что некоторые гондоны ездили с кацапами на переговоры и те заверили что нападения на Украину не будет. Вот цена переговоров которую сейчас все мы платим. Еще если будут переговоры и договоры с рашистами, придется еще нам и нашим детям и внукам платить
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17.05.2022 16:52 Ответить
Хмммм.А зелупі сказали що любий літак можна збити куском асфальту.
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17.05.2022 15:22 Ответить
Так оборона була.Я сам будував навколо Маріуполя в 15 році ці укріплення з бетонними дотами.Але цомусь,не дивлячісь на те що про напад знали за два місяця,як признався арестович,на 24 лютого в ціх укріпленях небуло жодного військового.Місто просто здали.
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17.05.2022 16:53 Ответить
Кого эти ишакоебы, кроме кацапов, могут запугать?
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17.05.2022 15:03 Ответить
Очень верю, что слова генерала Ходжеса станут пророческими, и Украина сможет к концу лета выйти на довоенные границы. Освобождение Мариуполя конечно будет сопряжено с новыми разрушениями. Скорее всего от города вообще останется груда камней. Оставшимся в городе мариупольцам нужно приложить все силы, чтобы выскочить из этого ада как можно скорей. Я понимаю, что многие натягали из брошенных квартир, магазинов и продуктовых баз добра и думают за счет перепродаж подняться. Кто-то планирует переоформить занятую квартиру на себя. В условиях беззакония это очень даже возможно. Именно эти люди уже с паспортами эрэфии будут больше всех потом кричать: - Украина нас бомбит!..
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17.05.2022 15:05 Ответить
а генерал Ходжес понимает, что до конца лета - процентов 25-30 людей просто не дотянет?
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17.05.2022 15:21 Ответить
Говорять вони всі улесливо і приємно вуху. Але на практиці досягнути такого буде неймовірно важко. І це ще я вжив м'який епітет.
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17.05.2022 15:44 Ответить
Сафари на кадыровцев
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17.05.2022 15:09 Ответить
передайте это бибе ... он там с какие-то условия для переговоров с ****** назвал
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17.05.2022 15:14 Ответить
"..Продовжуємо слідкувати за розвитком подій.."🤦🤦🤦
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17.05.2022 15:22 Ответить
3,14зда бородатим гавноїдам...
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17.05.2022 15:42 Ответить
Просто хотят загнать какдыровцев на утилизацию.
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17.05.2022 15:49 Ответить
Якщо це правда то п***** 👇

Аслан

@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1526535769376051201 43 мин

российские телеграмм-каналы сообщают, что эвакуированных бойцов "Азова" в автозаках увозят на территорию России. Данное видео снято в Таганроге.
видео
https://twitter.com/i/status/1526535769376051201

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17.05.2022 15:54 Ответить
А кадыровцы там не обосрутся? или они бессмертные?
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17.05.2022 16:10 Ответить
Вот скажи чего им бояться в окупированом городе?
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17.05.2022 17:14 Ответить
Повідомити через ЗМІ, що у разі протиправних дій кадиривців у полон ЗСУ брати не буде та оголосить полювання по всьому світу на них та їхні сім'ї.
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17.05.2022 17:17 Ответить
 
 