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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Сімферополь - час додому!": в оккупированном Крыму анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины

крим

В оккупированном Россией Симферополе состоится митинг в поддержку территориальной целостности Украины и осуждение войны. Событие намечено на 12:00 среды, 18 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом организаторы мероприятия "Сімферополь - час додому!" сообщили в Facebook.

Место проведения митинга рассекретят за два часа до начала – в 10:00. Это предусмотрели заранее, чтобы оккупанты не успели подготовиться и помешать проведению.

"Выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение России. Это поддержать территориальную целостность Украины! До встречи! Мир увидит, что Крым – это Украина!" – говорится в сообщении.

Активисты просят митингующих иметь желтые ленты. Крымчан, вынужденных покинуть свой дом, просят поддержать событие, нажав кнопку "Посетим".

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Крым (26435) митинг (2558)


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Топ комментарии
+25
Да понятно, заполняемость отелей 10-15% на этот год... Тут самый упоротый ватник заглядывая в свой дрявый карман подлечит содержимое черепной коробки, да и с водой проблема никуда не делась. А главное, из туристической жемчужины Украины, превратиться в мировых изгоев и военный лагерь. Таких длбв ещё надо поискать в мире, сори
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17.05.2022 15:03 Ответить
+21
Після деокупації Криму ніяких автономій і сраних "окремих міст Севастополів". Кримська область з обласним центром Сімферополь. Крапка. Кримські татари нехай не вийо.. їх там меншість.
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17.05.2022 15:05 Ответить
+18
Что то мне подсказывает что этот митинг не состоится
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17.05.2022 15:03 Ответить
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Да понятно, заполняемость отелей 10-15% на этот год... Тут самый упоротый ватник заглядывая в свой дрявый карман подлечит содержимое черепной коробки, да и с водой проблема никуда не делась. А главное, из туристической жемчужины Украины, превратиться в мировых изгоев и военный лагерь. Таких длбв ещё надо поискать в мире, сори
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17.05.2022 15:03 Ответить
Не за что извинятся,ибо то что они долбоёбы-это очевидно.
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17.05.2022 15:15 Ответить
Вставайте брати, вставайте всі поневоленні народи, вставайте всі інші держави, в яких були щагарблені споконвічні землі
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17.05.2022 15:23 Ответить
Что то мне подсказывает что этот митинг не состоится
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17.05.2022 15:03 Ответить
Не виключено, що мітинг може влаштовувати гебня для виявлення прихованих ворожих елементів та формування нових загонів м'яса на фронт. Це лише моя гіпотеза.
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17.05.2022 15:11 Ответить
Нечем пока его ******* .Да и если будет то сделать это станет проблематично учитывая пво прикрывающее такой стратегический обьект
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17.05.2022 15:13 Ответить
Плавало недавно корыто, которое являло собой ПВО, нету..
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17.05.2022 16:25 Ответить
ванька иди домой
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17.05.2022 15:19 Ответить
Ага! А чо ж вы 8 лет не выходили. Падлюки крымские. Знает кошка чье мясо съела. Не хотите больше вашу рассеюшку родную гавань? Жрите камни с неба. Дурни. После победы Украины всех через детектор лжи проверять.
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17.05.2022 15:04 Ответить
Не потрібно нікого перевіряти. Вони громадяни РФ і повинні уйо...ти в "родную говень".
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17.05.2022 15:07 Ответить
Все проще. Паспорт негражданина как в Балтии, плюс закон о колаборации (уже принят) и вопрос решен
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17.05.2022 15:13 Ответить
проснулись спустя почти 3 месяца
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17.05.2022 15:05 Ответить
Після деокупації Криму ніяких автономій і сраних "окремих міст Севастополів". Кримська область з обласним центром Сімферополь. Крапка. Кримські татари нехай не вийо.. їх там меншість.
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17.05.2022 15:05 Ответить
Ну то хай самі і виганяють орків з криму. Удачі, вона їм знадобиться.
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17.05.2022 15:19 Ответить
Сначала Крым нужно освободить от рашистов и оголтелой ваты. Потом решите, сколько автономии вам нужно.
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17.05.2022 15:25 Ответить
Поддерживаю национальную автономию крымскотатарского народа в составе Украины.
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17.05.2022 15:27 Ответить
никакой автономии никому давать (кроме децентрализации) не нужно хватит уже на-автономились до кровавых глюков
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17.05.2022 17:04 Ответить
бред кацапский - Крым не должен быть никаким автоновным регионом
все области Украины должны быть в одинаковых условиях..
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17.05.2022 17:01 Ответить
Там декілька областей буде, ніякої автономності там не повинно бути.
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17.05.2022 15:23 Ответить
Эрдоган тебе по носу щелк
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17.05.2022 15:24 Ответить
у Эрдогана кишка тонка щелкать Украину по носу
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17.05.2022 17:02 Ответить
всіх відловлять і посадять... або вишлють за урал ((
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17.05.2022 15:06 Ответить
фейком воняет. им то сейчас чего? "пабеда" есть какая-никакая, вода есть. что не так? играть на нервах, вот как это называется.
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17.05.2022 15:06 Ответить
жу ...жу ....жу ...неспроста
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17.05.2022 15:07 Ответить
З коктейлями?
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17.05.2022 15:08 Ответить
Хорошее дело
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17.05.2022 15:09 Ответить
Ой, не смешите. Люди там смотрят на всю эту войну у нас и крестятся, что они мимо пролетели.
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17.05.2022 15:13 Ответить
кто мимо пролетел кацап ? мимо ВСУ не пролетишь!
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17.05.2022 17:05 Ответить
повинні бути обережними в Криму і Сімфероаолю дуже багато вати навіть зараз після років як вони побачили що таке окупанти того як їм ставили паркани до моря віджимали житло багато не змінило поглядів в надалі готові жити при руськом міре
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17.05.2022 15:15 Ответить
Не впевненний , що це добра ідея , якщо тільки це не кримли проводять виключно . До татар там заздалагідь недовірливе ставлення окупантів .
А ось інші можуть себе "засвітити" , хоча б були більш корисні на волі .

А так скрутять по садять . Й це йще не гірший варіант . Скільки активистів проукраїнських , включаючи татар , або зникли , або тупо вбиті ?!
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17.05.2022 15:16 Ответить
цей мітинг спецоперація ФСБ вичислити лояльних до України людей та вислати їх в Сибір міста будувати!!!краще підривною діяльністю займатись чим мітингувати
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17.05.2022 15:16 Ответить
Щось "камні с нєба" стали не до вподоби !
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17.05.2022 15:18 Ответить
Фейком пахнет )
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17.05.2022 15:20 Ответить
Стрьомно
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17.05.2022 15:22 Ответить
от что, ленд-лиз, животворящий, делает!)))
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17.05.2022 15:24 Ответить
зачекали б ще трохи...
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17.05.2022 15:30 Ответить
Правильно - Симферопіль.
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17.05.2022 15:32 Ответить
Ой грамотій.... Сімферополь! Як Овідіополь і Маріуполь. Грецька назва!
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17.05.2022 20:49 Ответить
Побачимо, але об'єктивно, навіть якщо не фейк, - ранувато.
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17.05.2022 15:34 Ответить
а шо случилось? уже не наливают? а так хорошо начиналось!
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17.05.2022 15:53 Ответить
Провокация, чтобы засветились сочувствующие Украине и ФСБ их повязало . . . Бред. Раньше, чем в Крым будут заходить наши войска, нельзя этого делать - там же сразу уголовка за экстремизм и покушение на территориальную целостность с перспективой 15-20 летнего срока в колонии на крайнем Севере.

Это как в 1943 году в Берлине митинг за Черчилля устраивать и надеяться, что Гестапо не приедет и не поубивает.
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17.05.2022 16:22 Ответить
Дуже схоже на російську провокацію: ви - збирайтесь, а фсб - вас очолить, надійно запакуе і подаруе вам великі сроки перебування під вартою!
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17.05.2022 16:27 Ответить
Схоже на підставу від кагебешників, бо значної кількості мітингуючих все одно не назбирається, а тих хто вийде - ідентифікують та потім по-одному знищать
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17.05.2022 17:44 Ответить
Якщо це правда і не провокація ФСБ, то ви там зовсім подуріли??? Чи ви за 8 років так і не допетрали що таке РФ???? Які в сраку мітинги в окупації садистської тоталітарної країні? Пики свої засвітити дарма! Краще сидіть в підпіллі, готуйте коктейлі Молотова, паліть військомати, техніку, військові частини, аеропорт, Севастополь. Зливайте плани рашистів, шпигуйте, розберіть рельси в Джанкої, паліть машини з символікою війни, труїть продукти окупантам, крадіть зброю, допомагайте депортованим з півдня і Маріуполя....та блін справ там не початий край....мітинг дибілізм! В СІЗО захотіли?
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17.05.2022 20:58 Ответить
вход на митинг без автомата и гранат запрещен !
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17.05.2022 21:49 Ответить
Це день депортації кримських татар, раніше був кожен рік так кацапня в цей день на вулицю боялась виходити.
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17.05.2022 22:54 Ответить
 
 