"Сімферополь - час додому!": в оккупированном Крыму анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины

В оккупированном Россией Симферополе состоится митинг в поддержку территориальной целостности Украины и осуждение войны. Событие намечено на 12:00 среды, 18 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом организаторы мероприятия "Сімферополь - час додому!" сообщили в Facebook.

Место проведения митинга рассекретят за два часа до начала – в 10:00. Это предусмотрели заранее, чтобы оккупанты не успели подготовиться и помешать проведению.

"Выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение России. Это поддержать территориальную целостность Украины! До встречи! Мир увидит, что Крым – это Украина!" – говорится в сообщении.

Активисты просят митингующих иметь желтые ленты. Крымчан, вынужденных покинуть свой дом, просят поддержать событие, нажав кнопку "Посетим".

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