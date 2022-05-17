Зеленский и Шольц назвали условие для переговоров с Россией: "Немедленное окончание боевых действий со стороны России"
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Оба политика уверены, что дипломатическое урегулирование войны в Украине возможно только после вывода войск РФ с территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта по итогам переговоров.
"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - сказал он.
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Азовсталі вже не існує. Засрашка неможе захопити нічого, Окрім того що зрадники здають без опору.
Під Київом, Чернігівом, Сумами, Харьківом, Прилуками, Миколаївом знатних пи#дюлей відгребли рашиззди.
Але звісно Азовсталь показувати будуть тупому кацапському рабонаселенню як "вялікую пабєду" .
Дякуємо за правильну остаточну українську позицію.
Не мешайте делать мир.
Все інше, пізніше.
Ведь если бы было сказано конкретно, что "вывод войск из Украины, включая ОРДЛО и Крым", то:
1. Дураку понятно, что Путлер этого не примет и не сделает пока он жив. Никакие переговоры не возможны.
2. Т.е. речь идет только о военной деоккупации этих территорий. Никакие переговоры не возможны.
3. Военная деоккупация потребует в десятки раз увеличить поставки техники и боеприпасов Украине.
Получается: переговоры невозможны, а расходов немеряно. Шольц это понимает. Шольц к такому не готов. Отсюда и все эти дипломатические сопли по асфальту.
Когда Зе это сказал,когда хоть раз по Крыму выстрелил?
Он уже давно поклялся Ху.лу забыть за Крым.
Эй, диспансер!
Проверьте - все ли ваши клиенты на месте в палатах?
нахрена ему вообще что о Украине
говорить?
Вероятно по просьбе" ЯнеВтик"
Про це не можна сказати ясно?
Бо окажеться , шо та немає ні Донбасу ні Криму?
Впевнений шо це так.