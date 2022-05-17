Зеленский и Шольц назвали условие для переговоров с Россией: "Немедленное окончание боевых действий со стороны России"

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Оба политика уверены, что дипломатическое урегулирование войны в Украине возможно только после вывода войск РФ с территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта по итогам переговоров.

"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - сказал он.

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