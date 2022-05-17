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Новости Война
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Зеленский и Шольц назвали условие для переговоров с Россией: "Немедленное окончание боевых действий со стороны России"

шольц

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Оба политика уверены, что дипломатическое урегулирование войны в Украине возможно только после вывода войск РФ с территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта по итогам переговоров.

"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС, - Зеленский о переговорах с Шольцем

Зеленский Владимир (21090) россия (96455) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+45
Виведення мало. Повернення Криму Донбасу, репарації, компенсації, повернення усіх громадян України, видача Україні усіх військових і інших злочинців, суд над усім керівництвом і депутатами раші.
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17.05.2022 15:11 Ответить
+42
обов'язково,якщо залишити Крим за дужками,за кілька років знову почнеться напруженність а далі новий виток війни.Україна повинна повернутись в мінародно визнані кордони
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17.05.2022 15:13 Ответить
+36
Зрадник всё никак не успокоиться. Пусть выйдет сам, как выходил к террористу к автобусу. Все помнят киношку от собАкова и 95 квартал? Сволочь , сдала юго-восток по Омаскому договорнику с Патрушевым и до сих пор тишина,все в рот воды набрали, как будто ничего не произошло.
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17.05.2022 15:11 Ответить
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в таганроге еще зима, лапоть ?
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17.05.2022 15:19 Ответить
Обмен пленными. Выгодная сделка. Шило на мыло!
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17.05.2022 15:12 Ответить
пнх
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17.05.2022 18:59 Ответить
А що "виграла" ?
Азовсталі вже не існує. Засрашка неможе захопити нічого, Окрім того що зрадники здають без опору.
Під Київом, Чернігівом, Сумами, Харьківом, Прилуками, Миколаївом знатних пи#дюлей відгребли рашиззди.
Але звісно Азовсталь показувати будуть тупому кацапському рабонаселенню як "вялікую пабєду" .
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17.05.2022 15:38 Ответить
Включно із Кримом!
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17.05.2022 15:08 Ответить
обов'язково,якщо залишити Крим за дужками,за кілька років знову почнеться напруженність а далі новий виток війни.Україна повинна повернутись в мінародно визнані кордони
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17.05.2022 15:13 Ответить
Саме таке, пане президент, але не забуваємо додавати "включно з Донецьком, Лугансьуом та Кримом".
Дякуємо за правильну остаточну українську позицію.
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17.05.2022 15:20 Ответить
Лише в кордонах на 01.01.2014 р.!!!))
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17.05.2022 15:11 Ответить
На 12.12.1991. День, когда Россия ратифицировала Беловежское соглашение о роспуске СССР. Чтобы не было "а знаете, там это...". Украина это сделала 2 дня раньше.
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17.05.2022 15:30 Ответить
*****, даруйте, шановний.

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17.05.2022 23:03 Ответить
Зрадник всё никак не успокоиться. Пусть выйдет сам, как выходил к террористу к автобусу. Все помнят киношку от собАкова и 95 квартал? Сволочь , сдала юго-восток по Омаскому договорнику с Патрушевым и до сих пор тишина,все в рот воды набрали, как будто ничего не произошло.
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17.05.2022 15:11 Ответить
Петя, розлогінься
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18.05.2022 01:47 Ответить
Ну, сернув так сернув.
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18.05.2022 08:24 Ответить
Виведення мало. Повернення Криму Донбасу, репарації, компенсації, повернення усіх громадян України, видача Україні усіх військових і інших злочинців, суд над усім керівництвом і депутатами раші.
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17.05.2022 15:11 Ответить
І до суду тих хто наказав розмінувати Чонгар !!!)))
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17.05.2022 15:18 Ответить
Дмитро Черних самих себе судити?
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17.05.2022 16:55 Ответить
Не надоело унижаться каждый день?
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17.05.2022 15:21 Ответить
Так новости ж сплошная пропаганда.
Не мешайте делать мир.
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17.05.2022 16:14 Ответить
для этого надо взять москву
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17.05.2022 19:43 Ответить
Забудьте уже про тот Крым с Донбассом, то что за последние три месяца отняли вернуть бы.
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17.05.2022 21:20 Ответить
те, що ви перечислили, і обговорюють на переговорах(держу вкурсі так сказать)
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18.05.2022 01:49 Ответить
переріжте вже той тєлєфонний провід ... мов пуповину
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17.05.2022 15:12 Ответить
А виведення фашистських війск не буде, значить і переговорів не буде...
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17.05.2022 15:13 Ответить
Какая вообще цель переговоров с рашистами? Вы опять поверите что рашисты ам наобещают? А хотят закончить войну пускай валят с Украины как из под Киева и Чернигова и война сама собой закончится. А переговоры с Парашей то игра в наперстки с шулером
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17.05.2022 15:13 Ответить
Конфіскація майна та спецрахунки на корисні копалини. Перемовини лише про терміни повернення депортованих українців та виплата рерарацій
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17.05.2022 15:22 Ответить
Спірні території цитата величного
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17.05.2022 15:15 Ответить
Клоун и кардинал.
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17.05.2022 15:17 Ответить
Хотя, раз на то пошло, то - шут и кардинал. Впрочем из шольца кардинал тот еще, а из нашего боневтика - шут вполне отменный
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17.05.2022 15:20 Ответить
Кто нибудь может разъяснить иностранцу, что значит слово "боневтик"?
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17.05.2022 15:33 Ответить
Означает, потому что не убежал. Не за что ) .
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17.05.2022 15:56 Ответить
"Неубежка" значит
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17.05.2022 16:14 Ответить
Это три слова #бо не втік# - потому что не сбежал. Так называют Зеленского, потому что превыше две недели все рады были, что он не сбежал с Украины, когда Киев был окружён
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17.05.2022 16:38 Ответить
Це ще хто радувався, рашисти? Краще б втік прямо нарастов
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18.05.2022 01:30 Ответить
Не було б здачі територій і стільки жертв серед населення
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18.05.2022 01:33 Ответить
Я одне не розумію, при чому тут Шольц? Переговорили, Шольц згідний з умовами Киева. Але як він може називати умови?
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17.05.2022 15:18 Ответить
Цікаво, скільки вони випили перед озвучкою??
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17.05.2022 15:22 Ответить
То Ердоган посилав вісточку, то Макрон, а тепер Шоляц вирішив випробувати способи спасти морду ліца Х
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17.05.2022 15:23 Ответить
Умова перемовин має бути одна: капітуляція, репарації, Гаага!
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17.05.2022 15:25 Ответить
Ти з окопу пишеш, надіюсь?
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17.05.2022 16:48 Ответить
З окопу написали б ще гостріше
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17.05.2022 16:59 Ответить
А ты ?
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18.05.2022 08:33 Ответить
ни каких переговоров, до полного освобождения территорий Украины , иначе перегруппировка, усиление, и опять война с паРашей , давить до конца !!!!
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17.05.2022 15:25 Ответить
Nu uidjot sruskije za parebrik , i chjo...kak ushli ,tak prishli , ili ZE s Sholce budut veritj slovu ruskih ....a ?
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17.05.2022 15:25 Ответить
"виведення російських військ з України"-неправильно, потрібно так виведення всіх російских військ з України включаючи Крим-інакше ми відкладемо війну на кілька років а потім втратим всю України новою війною
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17.05.2022 15:27 Ответить
Це правильно. Перша і сама головна умова вивід оркінської орди з території України визнаної світовим товариством на момент розколу СРСР і повне припинення вогню.
Все інше, пізніше.
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17.05.2022 15:28 Ответить
а тяжелую технику Шольц опять не дал...
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17.05.2022 15:33 Ответить
Пока вместо четких и конкретных параметров, будут звучать подобные "дипломатические лозунги" война будет продолжаться ещё очень и очень долго.
Ведь если бы было сказано конкретно, что "вывод войск из Украины, включая ОРДЛО и Крым", то:
1. Дураку понятно, что Путлер этого не примет и не сделает пока он жив. Никакие переговоры не возможны.
2. Т.е. речь идет только о военной деоккупации этих территорий. Никакие переговоры не возможны.
3. Военная деоккупация потребует в десятки раз увеличить поставки техники и боеприпасов Украине.
Получается: переговоры невозможны, а расходов немеряно. Шольц это понимает. Шольц к такому не готов. Отсюда и все эти дипломатические сопли по асфальту.
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17.05.2022 15:37 Ответить
***** не піде і на виведення своїх орків з територій України, які він захопив після 24/02 і утримав під своєю окупацією на момент переговорів.
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17.05.2022 15:44 Ответить
А Шольц уже президент Украины, че он это говорить должен?
Когда Зе это сказал,когда хоть раз по Крыму выстрелил?
Он уже давно поклялся Ху.лу забыть за Крым.
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17.05.2022 16:09 Ответить
Шольц может на такое и не готов а от Байден с Джонсоном готовы.
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18.05.2022 08:34 Ответить
НЕТ ,ТАК НЕ ПОЙДЁТ ,ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЕ !!!
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17.05.2022 15:41 Ответить
В смысле выведение кацапов из Украины ВКЛЮЧАЯ естественно КРЫМ ,то ДА ,а вот просто прекращение огня ,это НЕТ !
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17.05.2022 15:44 Ответить
на фото два пітарка
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17.05.2022 15:42 Ответить
Такой пациент 🐸гуляет на свободе и квакает от имени Украины и Украинского народа!

Эй, диспансер!
Проверьте - все ли ваши клиенты на месте в палатах?
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17.05.2022 15:48 Ответить
А Шольцу заняться больше нечем,
нахрена ему вообще что о Украине
говорить?
Вероятно по просьбе" ЯнеВтик"
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17.05.2022 16:12 Ответить
З Криму та Донбасу напевно точніше ..
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17.05.2022 16:25 Ответить
Абсолютно згоден з паном Шольцем, але не буде зайвим ще раз йому нагадати, що Крим і Донбас це Україна!
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17.05.2022 16:26 Ответить
Сдали ***** Мариуполь и азов и почти все морское побережье, Зе ты *******?
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17.05.2022 16:26 Ответить
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17.05.2022 17:39 Ответить
+ возврат пленных
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17.05.2022 17:53 Ответить
Ипанутым нет покоя. Переедьте уже к ***** в бункер и живите там шведской семьёй. Макрона взять не забудьте
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17.05.2022 17:56 Ответить
А шо таке теритрорія України?
Про це не можна сказати ясно?
Бо окажеться , шо та немає ні Донбасу ні Криму?
Впевнений шо це так.
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17.05.2022 18:14 Ответить
Якої саме території? Тої - щ русня захопила з 24-го лютого? Чи всієї території України...
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17.05.2022 18:16 Ответить
Який Крим,яке ОРДЛО?Ви в своєму розумі?Це ж стільки бабла віддати треба? Він же не лох якийсь там,він Вам не дурачок!
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17.05.2022 18:36 Ответить
По-вашему получаетеся что Байден с Джононом лохи? Потому что пообещали давать Укриане оружия сколько потребуеся чтобы выбить рашу из Украины навсегда? И загнать ее обратно в ее крысиную нору и забрикадировать выход. Ну-ну
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18.05.2022 08:38 Ответить
какие переговоры если кацапы сидят на захваченных территориях? убирайтесь вон для начала. vbv
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17.05.2022 19:06 Ответить
Кордон 1991, а далі - побачим! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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17.05.2022 19:26 Ответить
Спасают жопу Путина. Орки пойдут на прекращение бомбежек только если нужно время для пополнения б/п. Зеленский видимо думает что можно поиграть на флейте у Путина. Потом опять покажет спектакль с Штанмайером - Шольцом который продал Украину?
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17.05.2022 19:49 Ответить
По всей видимости Зеленский опять будет продвигать "Стамбульский меморандум", он же "Будапештский меморандум"2.0. Никаких переговоров не должно быть пока кацапы не повыздыхают. Только капитуляция рашки
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17.05.2022 20:17 Ответить
Ну так, посидели попиз.ели разошлись.
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17.05.2022 21:18 Ответить
Зелена шмаркля вирішив здати в полон захисників Азовсталі штоби владимир владимирович ***** смог сохранить лицо
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17.05.2022 21:46 Ответить
Гальма Шольца + дурість Зе = песець з гарантією
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17.05.2022 22:35 Ответить
верховному виднее --- к тому же он нелох
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18.05.2022 05:55 Ответить
Буль-які переговори з Московським Мордором після 9 березня 2022 року - це зрада 1)України; 2)цивілізованого світу. Але якщо переговірна ********** в цих керівників невиліковна, то пропозиції (може, й не повні), висловлені тут Мироном Левицьким - це серйозна основа. Все інше-дурниці або дрібниці.
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18.05.2022 08:49 Ответить
 
 