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СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев

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Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентурную сеть, которая должна была обеспечить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп в Николаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу СБУ.

Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входили 5 человек из числа местных жителей. Среди них - бывшие украинские военнослужащие из дислоцированных в регионе подразделений. Их привлекали для дополнительной конспирации: якобы они не должны вызывать подозрений у украинских силовиков.

По указаниям куратора агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.

Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре.

После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

Во время следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

  • средства связи,
  • флеш-накопители с подтверждениями подрывной деятельности,
  • деньги, выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запретила въезд в Украину 13 журналистам, работавшим по заказу РФ, и разоблачила вражескую агентурную сеть. ВИДЕО

армия РФ (19892) Николаев (2162) СБУ (20124)


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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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17.05.2022 15:28 Ответить
Может это мой личный бзик, но с тех пор, как первым захваченным зданием в 14-м было здание СБУ, я до сих пор больше доверяю ВСУ
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17.05.2022 15:33 Ответить
Повесить под Варваровским мостом !
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17.05.2022 15:40 Ответить
А представляете, если бы СБУ с 2104 года проводила такую работу ...
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17.05.2022 15:53 Ответить
на банковій коли знешкодите агентурну мережу РФ?
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17.05.2022 16:27 Ответить
А як там проникнення ворожих ДРГ з Криму? Не ******** 24 лютого?
Що там із замом керівника СБУ у Херсонській області?
СБУ - як каже Олександр Чуднивець, не зупиняйтесь! Зливайте далі Україну...
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17.05.2022 16:51 Ответить
Як таргани лізуть
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17.05.2022 22:51 Ответить
 
 