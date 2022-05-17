СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев
Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентурную сеть, которая должна была обеспечить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп в Николаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу СБУ.
Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входили 5 человек из числа местных жителей. Среди них - бывшие украинские военнослужащие из дислоцированных в регионе подразделений. Их привлекали для дополнительной конспирации: якобы они не должны вызывать подозрений у украинских силовиков.
По указаниям куратора агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.
Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре.
После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.
Во время следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:
- средства связи,
- флеш-накопители с подтверждениями подрывной деятельности,
- деньги, выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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