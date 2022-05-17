Польша, Словения и Украина договариваются о взаимном признании цифровых документов, - Федоров

Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел встречу с государственным секретарем – заместителем председателя канцелярии Совета министров Республики Польша Янушем Цешинским и министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, стороны договорились о новых совместных проектах:

– о взаимном признании электронных подписей с Польшей;

– вместе с Польшей и Словенией Украина станет одной из первых стран-участников пилотного - ID Wallet;

– о старте пилота по взаимному признанию цифровых документов.

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Януш Цешинский координирует деятельность правительства по кибербезопасности. Он почти три месяца лично занимался вопросами Украины. Благодаря Цешинскому мы получили необходимую технику и смогли обезопасить государственные реестры.

Польша не только приняла более 3 млн украинцев, но и предоставила им равные цифровые возможности. В их приложении mObywatel появился специальный цифровой документ для наших граждан. Также Польша начала принимать "Дію" при пересечении границы для идентификации личности.

А благодаря министрам цифровой трансформации ЕС, в том числе и Марку Борису Андриянычу, Украина смогла получить 5 тысяч Старлинков. Сегодня они помогают оставаться на связи и выполнять свою работу нашим врачам, пожарным, учителям и тысячам украинцев", – уточнил Федоров.

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