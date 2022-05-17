ЕС ввел для поставки топлива в Украину "коридоры солидарности", - Шмыгаль

В Украине ищут способы быстрого ввоза горючего, чтобы закрыть дефицит, возникший из-за уничтожения нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ горючего российскими войсками. Совместная задача государства и бизнеса – чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня во время онлайн-совещания с представителями АЗС, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что обсуждал решение проблемы с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Евросоюз ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности". Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну", – сказал Шмыгаль.

Он заверил, что на пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с топливом предоставляется абсолютный приоритет. Власти также ведут переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить логистические возможности.

Со своей стороны в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей.

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

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