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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЕС ввел для поставки топлива в Украину "коридоры солидарности", - Шмыгаль

паливо

В Украине ищут способы быстрого ввоза горючего, чтобы закрыть дефицит, возникший из-за уничтожения нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ горючего российскими войсками. Совместная задача государства и бизнеса – чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня во время онлайн-совещания с представителями АЗС, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что обсуждал решение проблемы с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Евросоюз ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности". Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну", – сказал Шмыгаль.

Он заверил, что на пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с топливом предоставляется абсолютный приоритет. Власти также ведут переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить логистические возможности.

Со своей стороны в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей.

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

Также читайте: Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май, - глава Минэкономики Свириденко

топливо (632) Евросоюз (17341) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+9
Шмигаль, ти дєбіл. В Києво-Святошинському районі нема жодної АЗС, де є 95-й. Подай у відставку. Дєбіли всі так роблять. Ні для ЗСУ, ані для аграріїв 95-й не потрібен.
Просто "********"... Як Південь, як наступ з Білорусі...
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17.05.2022 16:43 Ответить
+8
На АЗС с ценами до 40 грн за литр 95 - просто коллапс, машин по 40-60. Зато там, где 65 грн - никого. И еще, операторы с азс говорят, сто бенза полно, дефицита в городе (Запорожье) нет. Но кому-то, *****, надо же гешефт поиметь. Суки.
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17.05.2022 16:43 Ответить
+7
золотое время дерьмака с оп-овскими брателлами и игривой обезьяны аграхамии.
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17.05.2022 16:39 Ответить
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давай шмигаль побільше язиком мели - шоб ще й заправки розфігачили..
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17.05.2022 16:38 Ответить
Ракет не хватит
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17.05.2022 16:47 Ответить
ну якшо по арестовічу то ще в березні закінчились.
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17.05.2022 17:01 Ответить
Нука пи@добол пока где он такое говорит?)))
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17.05.2022 17:16 Ответить
может тебе и марку на "конверт" приклеить ?)
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17.05.2022 21:19 Ответить
То нехай краще заправки, не велика втрата
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17.05.2022 17:17 Ответить
Де конфіскація вкрадених нафтових вишок?
Де мініНПЗ біля кожної з них та вздовж нафтопроводу?
Чому сама держава не завозить бензин на конфісковані заправки Глушко?
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17.05.2022 17:35 Ответить
золотое время дерьмака с оп-овскими брателлами и игривой обезьяны аграхамии.
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17.05.2022 16:39 Ответить
Шмигаль, ти дєбіл. В Києво-Святошинському районі нема жодної АЗС, де є 95-й. Подай у відставку. Дєбіли всі так роблять. Ні для ЗСУ, ані для аграріїв 95-й не потрібен.
Просто "********"... Як Південь, як наступ з Білорусі...
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17.05.2022 16:43 Ответить
На АЗС с ценами до 40 грн за литр 95 - просто коллапс, машин по 40-60. Зато там, где 65 грн - никого. И еще, операторы с азс говорят, сто бенза полно, дефицита в городе (Запорожье) нет. Но кому-то, *****, надо же гешефт поиметь. Суки.
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17.05.2022 16:43 Ответить
65 грн - это уже 2€ за 95 бенз. Выше чем у нас в Латвии (1,86€ - и народ уже пыхтит). Догадываюсь что в Украине у массы народа доход дважды ниже чем тут. Плюс война. Не удивлён что тогда ломается в АЗС, где добро за 40 с хвостиком грн.
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17.05.2022 17:29 Ответить
Я готовий платити по 2євро, але немає бензину, бо уряд каже продавати по 44грн. Скажуть олію по 40 продавати і олії не буде, агрохімії трясця їм.
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17.05.2022 18:23 Ответить
сегодня соляра на БРСМ 55 грн..
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17.05.2022 18:39 Ответить
у нас в черкассах и по 65 очереди по полкилометра и то по полдня,а потом и того нет.
Газ по 42-45,солярки вообще нет (или только где нибудь).
Я купил бочку солярки после начала боевых действий-счас доезжу ,а потом лучше на велосипеде поезжу
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17.05.2022 20:45 Ответить
Для ***** з командою настали золоті часи. Ох і піднімуться поцани.
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17.05.2022 16:46 Ответить
А чому б ***** з його ********* не того... Ну, всі зрозуміли.))) Бо вже час!
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17.05.2022 16:59 Ответить
Я ні в якому разі не за Беню, але як він підніметься, якщо його НПЗ розх@рячили, і то не один раз?

Тут би стали в нагоді оті ліві міні-НПЗ, яки колись закривали через контрафактний випуск бензину.

Ну або кінець кінцем запустити виробництво на Одеському НПЗ, який Лукойлу належить, але ж його на другий день роботи розіб'ють...
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17.05.2022 18:59 Ответить
Требо йще назвати координати цих кориторів й буде для Шмигаля клас !!!

Війна на дворі , а язиком больтає будь хто й будь що .
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17.05.2022 16:46 Ответить
Знати б координати Коломойського...
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17.05.2022 16:49 Ответить
Я такі знаю у кого єсть бєнзин. Только для вас. Дорого.
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17.05.2022 16:50 Ответить
Коридори - це добре, тільки от немає поки позитивного ефекту. АЗС порожні
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17.05.2022 16:55 Ответить
Вот в чём зеленозадые сильны, так это в обещаниях. Мы сделаем! На следующей неделе! Ну буквально вотвот! Договоримся посредине!

73% верят.
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17.05.2022 17:03 Ответить
був в Харкові майже два місяці , то заправлявся без проблєм по 33 , виїхав в тил на тиждень до родичів то вже як третій тиждень пішов млять, а заправити зміг тільки один раз 20 літрів и то А92..
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17.05.2022 17:11 Ответить
Это патамучта проблема нарисовалась какраз 3 недели назад. Народ осмелел, начал немного ездить бо работать както надо и пипец.
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17.05.2022 17:26 Ответить
дефіцит, який виник через знищення нафтопереробних заводів і сховищ пального російськими військами

Причини зовсім в іншому, просто якщо б цього не сталося він би виник пізніше, але з нинішньою владою довбойобів - обов'язково б виник
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17.05.2022 17:55 Ответить
У вільне плавання ціни пустили щас і бензин появиться проста схема зроби дефіцит потім "ми херої"і ціна вже нікого не лякає .
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17.05.2022 22:47 Ответить
 
 