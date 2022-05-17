Ночью зафиксировано 2 попадания крылатых ракет рашистов в мост через Днестровский лиман в Одесской области, - ОК "Південь"
Две ракеты рашистов ночью снова попали в неработающий мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью зафиксированы еще два попадания крылатых ракет в мост через Днестровский лиман, который уже более двух недель не работает. Мост поврежден настолько, что на ремонтные работы потребуются длительное время и затраты. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", - говорится в сообщении.
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Сьогодні вночі було шосте.
шматками асвальту з ЗЄліного Крадівництва ?
Пока, окончательно вышибить их за границу не получается. Противник, используя в качестве "опоры" на своём левом фланге Травянское водохранилище, получил возможность уплотнить боевые порядки на этом направлении. В результате, пользуясь массированной огневой поддержкой своей артиллерии и армейской авиации сумел притормозить наступление передовых подразделений Сил обороны Украины на этом направлении. По некоторым сведениям, ожидается подход в этот район так же 71-й тактической группы 14-го АК.
Предполагаю, что уже дней через пять на этой высоте https://www.google.com.ua/maps/@50.3056979,36.8389937,3a,75y,21.85h,77.09t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya216-ro0-fo100!7i11264!8i5632?hl=ru будет стоять наша гаубица, и планомерно и точно разрушать логистику Волчанского транспортного кзла снабжения оккупантов, попутно подавляя попытки трансграничных обстрелов по фасу Шебекино - Октяьрьский.
Ви про яку саме модификацію говорите, що вона в нас вже є на озброєнні?
Сподіваюсь, що ви не відповісте, бо це є Державною таємницею, тож не треба говорити про те, чого не знаєте.
FYI: Google Maps позволяет создать короткие адреса для карт тоже.
Правда, РСЗО мости не руйнують, але Ви на це не зважайте - продовжуйте надавати поради надзвичайної цінності!
Сейчас Бессарабия фактически отрезана от Украины. Пока, слава богу, только логистически.
Освобождение Харьковской обл. уже уперлось в эту проблему.
И т.д. и т.п.