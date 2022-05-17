Ночью зафиксировано 2 попадания крылатых ракет рашистов в мост через Днестровский лиман в Одесской области, - ОК "Південь"

Две ракеты рашистов ночью снова попали в неработающий мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью зафиксированы еще два попадания крылатых ракет в мост через Днестровский лиман, который уже более двух недель не работает. Мост поврежден настолько, что на ремонтные работы потребуются длительное время и затраты. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", - говорится в сообщении.

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