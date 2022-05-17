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Новости Война
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Ночью зафиксировано 2 попадания крылатых ракет рашистов в мост через Днестровский лиман в Одесской области, - ОК "Південь"

міст,дністровський,ліман

Две ракеты рашистов ночью снова попали в неработающий мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью зафиксированы еще два попадания крылатых ракет в мост через Днестровский лиман, который уже более двух недель не работает. Мост поврежден настолько, что на ремонтные работы потребуются длительное время и затраты. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", - говорится в сообщении.

Читайте: Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"

крылатые ракеты (890) мост (1034) обстрел (28218) Одесская область (3696)


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Топ комментарии
+10
На север от Харькова продолжаются упорные бои, командование войск противника предпринимает "титанические" усилия для удержания района обороны Козачья Лопань - Слатине - Проходы (Большие и Малые) - Гоптовка. Активно применяется артиллерия, армейская авиация (всё с территории Белгородской области РФ). Здесь обороняется БТГр из состава 200-й омсбр 14-го АК войск береговой обороны Северного флота + несколько наспех сформированных подразделений уровня рота-взвод из числа наловленных в "бантустанах" мужского поголовья (в основном из состава 206-го полка ТрО, сформированного на базе 7-й омсбр 2-го АК)... Самое интересное, что этим туловищам российские власти ЗАПРЕТИЛИ отход на территорию собственно РФ, под страхом "возбуждения уголовного дела".

Пока, окончательно вышибить их за границу не получается. Противник, используя в качестве "опоры" на своём левом фланге Травянское водохранилище, получил возможность уплотнить боевые порядки на этом направлении. В результате, пользуясь массированной огневой поддержкой своей артиллерии и армейской авиации сумел притормозить наступление передовых подразделений Сил обороны Украины на этом направлении. По некоторым сведениям, ожидается подход в этот район так же 71-й тактической группы 14-го АК.

Предполагаю, что уже дней через пять на этой высоте https://www.google.com.ua/maps/@50.3056979,36.8389937,3a,75y,21.85h,77.09t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya216-ro0-fo100!7i11264!8i5632?hl=ru будет стоять наша гаубица, и планомерно и точно разрушать логистику Волчанского транспортного кзла снабжения оккупантов, попутно подавляя попытки трансграничных обстрелов по фасу Шебекино - Октяьрьский.
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17.05.2022 16:51 Ответить
+10
Без массированного ответного удара по аэродромам и местам дислокации рашистской артиллерии, расположенным в Белгородской области, враг будет и далее безнаказанно продолжать уничтожать как мирных граждан Хврьковщины, так и наших военных, изгоняющих оккупанта с нашей земли! По сообщениям официальных властей США, система M142 HIMARS в варианте с ОТР ATACMS уже поставлены в ВСУ. Эта ракета способна накрыть всю территорию Белгородской и Курской областей, причем с ювелирной точностью! Когда же, наконец, она будет задействована, дабы и Белгородщина на собственной шкуре ощутила все "прелести" завывания сирен и силу украинского удара? Как уже два с половиной месяца ежедневно ощущаем все это мы, харьковчане???
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17.05.2022 17:19 Ответить
+9
чим нищити рашиські обьєкти ??

шматками асвальту з ЗЄліного Крадівництва ?
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17.05.2022 17:13 Ответить
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Тю, нафіга таке писати? Якщо він не працює, то хай би і далі туди пуляли...
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17.05.2022 16:48 Ответить
Як не працює? Відновили.
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17.05.2022 16:53 Ответить
Відновили після першого влучання.

Сьогодні вночі було шосте.
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17.05.2022 19:05 Ответить
Чому не нищаться об"єкти логістіки РФії,вузли залізничні,шляхопроводи,мости,нафтобази???)))
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17.05.2022 16:50 Ответить
Бо у нас немає ракет дальної дії
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17.05.2022 16:51 Ответить
Все є,навіть гниди які наказали розмінувати Чонгар,а от надати наказ на знищення мостів нема кому !!!)))
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17.05.2022 17:26 Ответить
грім 2 є?
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17.05.2022 17:58 Ответить
А пробовали Залужному писать в ФБ?
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17.05.2022 16:52 Ответить
А то путин нападёт
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17.05.2022 17:11 Ответить
чим нищити рашиські обьєкти ??

шматками асвальту з ЗЄліного Крадівництва ?
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17.05.2022 17:13 Ответить
Можеш асфальтом кинути.
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17.05.2022 19:06 Ответить
На север от Харькова продолжаются упорные бои, командование войск противника предпринимает "титанические" усилия для удержания района обороны Козачья Лопань - Слатине - Проходы (Большие и Малые) - Гоптовка. Активно применяется артиллерия, армейская авиация (всё с территории Белгородской области РФ). Здесь обороняется БТГр из состава 200-й омсбр 14-го АК войск береговой обороны Северного флота + несколько наспех сформированных подразделений уровня рота-взвод из числа наловленных в "бантустанах" мужского поголовья (в основном из состава 206-го полка ТрО, сформированного на базе 7-й омсбр 2-го АК)... Самое интересное, что этим туловищам российские власти ЗАПРЕТИЛИ отход на территорию собственно РФ, под страхом "возбуждения уголовного дела".

Пока, окончательно вышибить их за границу не получается. Противник, используя в качестве "опоры" на своём левом фланге Травянское водохранилище, получил возможность уплотнить боевые порядки на этом направлении. В результате, пользуясь массированной огневой поддержкой своей артиллерии и армейской авиации сумел притормозить наступление передовых подразделений Сил обороны Украины на этом направлении. По некоторым сведениям, ожидается подход в этот район так же 71-й тактической группы 14-го АК.

Предполагаю, что уже дней через пять на этой высоте https://www.google.com.ua/maps/@50.3056979,36.8389937,3a,75y,21.85h,77.09t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya216-ro0-fo100!7i11264!8i5632?hl=ru будет стоять наша гаубица, и планомерно и точно разрушать логистику Волчанского транспортного кзла снабжения оккупантов, попутно подавляя попытки трансграничных обстрелов по фасу Шебекино - Октяьрьский.
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17.05.2022 16:51 Ответить
Без массированного ответного удара по аэродромам и местам дислокации рашистской артиллерии, расположенным в Белгородской области, враг будет и далее безнаказанно продолжать уничтожать как мирных граждан Хврьковщины, так и наших военных, изгоняющих оккупанта с нашей земли! По сообщениям официальных властей США, система M142 HIMARS в варианте с ОТР ATACMS уже поставлены в ВСУ. Эта ракета способна накрыть всю территорию Белгородской и Курской областей, причем с ювелирной точностью! Когда же, наконец, она будет задействована, дабы и Белгородщина на собственной шкуре ощутила все "прелести" завывания сирен и силу украинского удара? Как уже два с половиной месяца ежедневно ощущаем все это мы, харьковчане???
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17.05.2022 17:19 Ответить
а то путин нападет
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17.05.2022 17:53 Ответить
ОТР ATACMS існує у декількох модифікаціях, дальність яких лежить від 140 км і до трьохсот.
Ви про яку саме модификацію говорите, що вона в нас вже є на озброєнні?

Сподіваюсь, що ви не відповісте, бо це є Державною таємницею, тож не треба говорити про те, чого не знаєте.
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17.05.2022 19:10 Ответить
Место для гаубицы хорошее. Но есть сомнение на то что русне про эту высоту уже известно. Там что то будет прилетать и довольно часто. Есть идеи как от прилётов избавится?

FYI: Google Maps позволяет создать короткие адреса для карт тоже.
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17.05.2022 17:36 Ответить
Міст працює в дві сторони
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17.05.2022 16:57 Ответить
А теперь представьте сколько потребуется ракет чтобы заруинить крымский мост.
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17.05.2022 17:10 Ответить
Легче разрушить мосты и путепроводы из Крыма. ПВО слабее, расстояние меньше, чем до керченского, мосты так себе по качеству.
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17.05.2022 17:48 Ответить
Когда будем бомбить москву....
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17.05.2022 17:11 Ответить
Када кучмо абратна х55 выкупит у мардвы за свой счет.
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17.05.2022 18:13 Ответить
А чому ППО не можна ближче підтягнути? C-300 моніторить небо в радіусі 70 км, БУК - 35 км
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17.05.2022 17:46 Ответить
Це ті, на яких клістронів немає, чорну поставку яких з помпою перекрила Зелень, і відзвітувала за це перед Х.лом? Саме ці хочеш підтягнути?
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17.05.2022 19:14 Ответить
Дякую, що поділились думками, до яких досі ніхто не зміг допетряти!

Правда, РСЗО мости не руйнують, але Ви на це не зважайте - продовжуйте надавати поради надзвичайної цінності!
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17.05.2022 19:18 Ответить
Беда. Понтонно-мостовых переправ в Украине нет от слова "совсем". И любая водная преграда становится непреодолимым препятствием.
Сейчас Бессарабия фактически отрезана от Украины. Пока, слава богу, только логистически.
Освобождение Харьковской обл. уже уперлось в эту проблему.
И т.д. и т.п.
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17.05.2022 19:29 Ответить
 
 