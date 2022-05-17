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Новости Обмен пленными Война
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Заявления РФ о запрете обмена бойцов с "Азовстали" рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается, - Маляр

азовсталь

Заявления представителей Госдумы РФ о возможности запрета обмена украинских защитников Мариуполя рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет", - сказала Маляр.

Напомним, представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с заявлениями уроженца Одессы Анатолия Вассермана, что вывезенных из "Азовстали" украинских военных нельзя обменивать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Каждый из нас "Азовсталь", - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

обмен (1468) Азов (810) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+19
От коли побачимо на підконтрольній нам території всіх 264-х захисників Маріуполя живими, не кастрованими та іншим чином не покаліченими - тоді повіримо. Але ж з тих 211 жодного бійця Азову. Мабуть азовці є серед 53 важкопоранених. Але зрозуміло що ті бійці Азову, які ще в задовільному стані не погодились іти в оленівський чи новоазовський концтабори. Пішли лише бійці інших підрозділів, які ще можуть сподіватися на те, що кацапи їх обміняють. Азову в полон не можна навіть якщо цим 264 бійцям пощастить вижити та повернутися додому. Лише екстракція, деблокада військовим шляхом чи бій до останнього.
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17.05.2022 17:06 Ответить
+15
Ні хера він не триває ця ******** їхня дума не хоче відпускати наш підрозділ, а надумали їх судити. Ну як можна з цими мразями домовлятись
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17.05.2022 17:01 Ответить
+14
Хм... Те що і про розмінування чонгару
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17.05.2022 17:06 Ответить
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Ні хера він не триває ця ******** їхня дума не хоче відпускати наш підрозділ, а надумали їх судити. Ну як можна з цими мразями домовлятись
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17.05.2022 17:01 Ответить
Надр просто 15 років подождать, как с Кримом
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17.05.2022 17:32 Ответить
це не дура,це ******** зелене шобло
воно винне в усіх цих смертях
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17.05.2022 18:13 Ответить
+++++ Хочеш миру готуйся до війни, але 73% вибрали паприколу. Тому платить будемо всі, ніхто не пропитляє.
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17.05.2022 18:57 Ответить
Рішення там приймає зовсім не дума, а інша істота.
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17.05.2022 22:17 Ответить
Ждём успешного завершения операции по спасению всего гарнизона.
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17.05.2022 17:01 Ответить
на жаль, коли маєте справу з кончаними рашапоїдними виродками та ще й в такій складній ситуації, сподіватися бодай хоч на якийсь успіх не приходиться. ................. .
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17.05.2022 17:35 Ответить
Азовцы уже в Ростове в Сизо . Что она за бред несет？
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17.05.2022 17:02 Ответить
Пытки,показы их по телевизору.
Вовуся молоток,гпфнокомандующий.
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17.05.2022 17:37 Ответить
звідки інфа
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17.05.2022 18:00 Ответить
А якщо так і станеться - що ці маляр і верещук верещатимуть тоді?
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17.05.2022 17:04 Ответить
Хм... Те що і про розмінування чонгару
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17.05.2022 17:06 Ответить
Як що, дивне питання. Ва всьом вінавати папьерьеднікі.
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17.05.2022 18:59 Ответить
Будуть міняти полонених бойових бурятів на цивільних чинуш, які якимось чином втрапили до кацапів "у полон".
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17.05.2022 17:20 Ответить
Що воно меле вам вірити себе не поважати!
Полон поміняли на адскій полон ....як так вести переговори? Ну як? І не треба казати ви що зробили мені? Вас хто цих дегенератів привів всіх треба на фронт!
Мамі своїй так і сказала !
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17.05.2022 17:05 Ответить
Да понятное дело, что эта дума ничего не решает. Панове, побережем нервы.
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17.05.2022 17:05 Ответить
І самому не треба " брєдні" розказувати. Наче ті у@бки в думє самі без дозволу можуть хоть слово сказати.
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17.05.2022 17:12 Ответить
Одна справа - слова казати, інша - рішення приймати.
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17.05.2022 22:20 Ответить
От коли побачимо на підконтрольній нам території всіх 264-х захисників Маріуполя живими, не кастрованими та іншим чином не покаліченими - тоді повіримо. Але ж з тих 211 жодного бійця Азову. Мабуть азовці є серед 53 важкопоранених. Але зрозуміло що ті бійці Азову, які ще в задовільному стані не погодились іти в оленівський чи новоазовський концтабори. Пішли лише бійці інших підрозділів, які ще можуть сподіватися на те, що кацапи їх обміняють. Азову в полон не можна навіть якщо цим 264 бійцям пощастить вижити та повернутися додому. Лише екстракція, деблокада військовим шляхом чи бій до останнього.
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17.05.2022 17:06 Ответить
Короче, сєпарський зе-гнійник подарував рашистам 300 патріотів, а тепер буде домовлятися про їх обмін. але виявляється, що рашисти не обіцяли, що віддають азовців.
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17.05.2022 17:06 Ответить


Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так

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Приходится самого себя цитировать, вчера вообще не понятно было что происходит, то я и не вникал. С с утра , думал, розжуют.
А далее Азовцев еще и обвинят,и скажут что они сами все порешали, им никто ничего не приказывал, поскольку Присяга и Устав любой армии мира запрещает сдаваться в плен, насколько знаю, наша то точно. Даже если начальник сказал, то такой приказ не подлежит выполнению
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17.05.2022 17:47 Ответить
Как бы там небыло очень сомневаюсь что до конца войны нам их отдадут. Это их заложники с помощью которых они будут на нас давить постоянно. Вариант только если ЗСУ окружат росийские войска и захватят в плен хорошее стадо рашистов.
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17.05.2022 17:06 Ответить
а нам для внутрішнього споживання вливають інше....хлопців шкода...
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17.05.2022 17:07 Ответить
Якщо вони погодились на обмін, то чому зразу не здійснили обмін? Ви почитайте що вона казала про зарубіжні розвідки та змі(які попереджалипро можливий напад орків) і як їх називала, вона на одному рівні з агрохімією.
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17.05.2022 17:07 Ответить
Я розумію, що це треш. Я розумію, що герої в лапах ворога.
Але іншого виходу не було. Або - так. Або загибель.
А так ще є шанс на життя. Чекаємо та генеруємо енергію УДАЧІ для наших дорогих воїнів.
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17.05.2022 17:10 Ответить
скорее всего, по заявлениям дурцев, рашисты не отпустят попавших в их лапы азовцев. пропагандисткий открытый "нюрнбернгский процесс" захотят организовать, как над "образцовыми новыми нацистами". за кучей "жертв и свидетелей их преступлений" дело не станет. понятно, что руководителей приговорят к публичной казни, остальных к пожизненному заключению. иначе параша не будет сама собой чтобы не украсть идею пытаясь спасти ботоксную рожу *****, выдав такой расклад за желаемую победу над нацизмом. только победа над парашей может спасти азовцев.
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17.05.2022 17:12 Ответить
Показательный нюрнбергский процесс устраивали государства победители, а не проигравшие государство. Поэтому процесс не будет показательным, разве на внутреннюю аудиторию. Это пожалуй максимум, который они смогут выжать из этого процесса, что приведет к ещё большей и окончательной изоляции.
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17.05.2022 17:20 Ответить
Меня, как и многих, не устраивает и возмущает, как преподносится событие (сдача в плен) нашими властями и СМИ.
Вынужденную сдачу в плен под непонятные гарантии с досмотром наших бойцов врагом, под конвоем врага, преподносят, как победу.
Это НЕ победа! От слова совсем ...
Это шаг от безнадеги, от давления на власть, ... попытка спасти жизни людей и не более.
Такое положение дел, длительное молчание, манипуляция терминами, вызывает недоверие к владе, деморализует общество, а это в ходе войны ...
дай бог, что бы все прошло успешно!

А теперь плюс ко всему, появилась в сети информация от росСМИ:
что военных с "Азовстали" доставили в изолятор на улице Горького в российском Ростове-на-Дону.
Вчера наших бойцов забирали именно на рейсовых автобусах из этого города. Один из автобусов имел номер " р858тн " регистрация в Ростове.

Не уверен, что эти сведения верны ..., но все, что до этого по данному поводу сообщала российская сторона оказалась правдой.
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17.05.2022 17:13 Ответить
А хто говорить про пабєду? Це намагання, хистке, зберегти життя пораненим, які наразі в нелюдських муках від поранень.
Про пабєду треба було говорити тоді, як ЗЕ будував "харошиє дарогі", а пересічні, замість того, щоб ЗАСТАВИТИ його укріплювати армію, тягали свої сраки в Шарм-аль-Шейхи....
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17.05.2022 17:17 Ответить
Так пораненых там 20% вроде.
На войне везде пораненные,все сдать.
Вова сказал-делаем всё возможное.
Видим его возможности.
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17.05.2022 17:35 Ответить
Там є якась містерія, яку від нас ховають. Ми нічого не знаємо. Послухайте відео на ютубі, лінк до якого я тут на сторінці виклала.
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17.05.2022 17:51 Ответить
говорит тот кто сдачу в плен называет эвакуацией
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17.05.2022 17:40 Ответить
Маляр делегована у МО зеленими єрмаками, як "смотряща". Тому вона і говорить те, що повинна. Особисто я маю підозру, що обміняють всіх крім Азовців. Очевдно Ащовці становлять небезпеку не лише для кацапів, але й для зеленої влади.
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17.05.2022 17:17 Ответить
яку небезпеку? шо ти мелеш?
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17.05.2022 17:26 Ответить
Заяви представників Держдуми РФ про можливість заборони обміну українських захисників Маріуполя розраховані на внутрішню пропаганду, Джерело:

На зовнішню, як бачимо, теж не погано працює.
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17.05.2022 17:23 Ответить
Хреновая история, похоже на кидок.
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17.05.2022 17:27 Ответить
Це кидок. Але варіантів небуло ніяких взагалі (або в бою, або ...). ввх нагнув клоуна, переграв на 100%.
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17.05.2022 18:53 Ответить
Пані Маляр також зробила заяви розраховані на внутрішніх нарідців 73%, бо то не спецоперація по евакуації нашими ЗСУ і розвідниками, а передакча ворогу наших поранених в полон, яку проводили військові ворога.
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17.05.2022 17:28 Ответить
У народу України коротка память, бо вже забули про Вагнергейт коли Зе видав росії найманців вагнерівців які вбивали Українців на Донбасі, 2022 року вони повернулись в Україну вбивати і надалі.
НАГАДУВАННЯ ПРО РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ Зе ВЛАДОЮ -

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17.05.2022 17:31 Ответить
Знову цей вкид гуляє. Верховна Рада не вирішує такі питання.
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17.05.2022 17:41 Ответить
Це ти вкид Зе більний.
Без рішення законодавців рішення не мають законної сили.
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17.05.2022 17:49 Ответить
Хто з нас зебільний ще хороше питання. Не позорся. Ще раз, це не входить в повноваження ВРУ! Чи може надаси стенограму засідання?
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17.05.2022 18:14 Ответить
А я говорил,за все договорняки надо платить.Вот набивают себе цену.
Вова договаривается,Украина платит.
Выбирайте воевать или ползучая
окупация.
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17.05.2022 17:32 Ответить
Зараз ZeVlada почала розганяти хвилю "Але іншого виходу не було." (навіть тут в коментах).
Так ось - інший вихід був, про нього і сам "Азов" говорив і інші. Це екстрадиція. Чому до неї не домовились/не додавили кацапів? Схоже, що окрім кацапів, ще хтось не дуже хотів/ не наполягав....
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17.05.2022 17:45 Ответить
І як ти собі уявляєш екстрадицію у ПОВНОМУ оточенні кацапюриськами?
Тобто, ********* б дозволили б комусь, наприклад, туркам, приплисти і забрати на корабель поранених?
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17.05.2022 17:48 Ответить
Туркам, так, дозволили б, бо паРаша боїться турок.
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17.05.2022 17:50 Ответить
Нікому б не дозволили б. Хіба що папі римському, але то ще персона не схотіла тягати свої сідниці в Україну.
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17.05.2022 17:52 Ответить
Та хоча пригрозити, що ******* по тому ж кримському мосту. Було б бажання...
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17.05.2022 18:38 Ответить
Чем давить?

У нас есть ракеты?

Нет, их у нас нет.

У нас есть ЯО?

Нет, его у нас нет.

У нас есть тяжёлое вооружение в значительных количествах? Приедет в июле, немцы нам его раньше не дают. А до июля "Азов" бы не продержался.

Ваши варианты? Угрожать России из-за "Азова" другие страны не стали. И?
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17.05.2022 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UGHQgumheks
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17.05.2022 17:47 Ответить
Це кримський перешийок - територія не така вже і маленька -

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17.05.2022 17:47 Ответить
Давай ще лупу візьмемо - взагалі здасться гігантською.
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17.05.2022 17:50 Ответить
Поки що коментувати нема чого. Россмі лайно. Скоро все з'ясується. Просто треба визнати , вести бойові дії безкінечно неможливо. БК та інше закінчуються. А далі... Або полон. Або останній бій
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17.05.2022 17:49 Ответить
Подивимось як Путін виконає свої обіцянки і чого варте його слово. І хто буде нести персональну відповідальність якщо обмін не відбудеться.
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17.05.2022 17:49 Ответить
fool me once - shame on you , fool me twice - shame on me.
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17.05.2022 18:29 Ответить
Безмозгла курка, якщо ввх відпустить бійців Азова то покаже кацапам свою слабість. Вангую що завтра що ддрф підмахне ввх. Держдума РФ завтра розгляне ухвалу про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі" Джерело:
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17.05.2022 18:41 Ответить
Моя интуиция подсказывает,что власть разработала этот план по нейтрализации Азовцев в угоду
путину, чтобы показать там какую то победу. Обставится всё, как сдача в плен, меняют же только пленных. Азовцы не нужны нашей власти, от слова совсем, как бельмо в глазу, как провальное руководство военной операцией. Страшно подумать, что там с ними сотворят: показательный суд, позор, тартуры. Я думаю, это сговор звёздной команды.
Интересно, за груповое пожизненное дают, или, по законам военного времени..?
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17.05.2022 18:44 Ответить
Блин, да завтра по страньІ будет "Азовцев" и тогда некоторьІм мало не покажется.
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17.05.2022 19:10 Ответить
 
 