Заявления РФ о запрете обмена бойцов с "Азовстали" рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается, - Маляр

Заявления представителей Госдумы РФ о возможности запрета обмена украинских защитников Мариуполя рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет", - сказала Маляр.

Напомним, представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с заявлениями уроженца Одессы Анатолия Вассермана, что вывезенных из "Азовстали" украинских военных нельзя обменивать.

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