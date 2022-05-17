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Заявления РФ о запрете обмена бойцов с "Азовстали" рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается, - Маляр
Заявления представителей Госдумы РФ о возможности запрета обмена украинских защитников Мариуполя рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет", - сказала Маляр.
Напомним, представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с заявлениями уроженца Одессы Анатолия Вассермана, что вывезенных из "Азовстали" украинских военных нельзя обменивать.
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воно винне в усіх цих смертях
Вовуся молоток,гпфнокомандующий.
Полон поміняли на адскій полон ....як так вести переговори? Ну як? І не треба казати ви що зробили мені? Вас хто цих дегенератів привів всіх треба на фронт!
Мамі своїй так і сказала !
Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так
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Приходится самого себя цитировать, вчера вообще не понятно было что происходит, то я и не вникал. С с утра , думал, розжуют.
А далее Азовцев еще и обвинят,и скажут что они сами все порешали, им никто ничего не приказывал, поскольку Присяга и Устав любой армии мира запрещает сдаваться в плен, насколько знаю, наша то точно. Даже если начальник сказал, то такой приказ не подлежит выполнению
Але іншого виходу не було. Або - так. Або загибель.
А так ще є шанс на життя. Чекаємо та генеруємо енергію УДАЧІ для наших дорогих воїнів.
Вынужденную сдачу в плен под непонятные гарантии с досмотром наших бойцов врагом, под конвоем врага, преподносят, как победу.
Это НЕ победа! От слова совсем ...
Это шаг от безнадеги, от давления на власть, ... попытка спасти жизни людей и не более.
Такое положение дел, длительное молчание, манипуляция терминами, вызывает недоверие к владе, деморализует общество, а это в ходе войны ...
дай бог, что бы все прошло успешно!
А теперь плюс ко всему, появилась в сети информация от росСМИ:
что военных с "Азовстали" доставили в изолятор на улице Горького в российском Ростове-на-Дону.
Вчера наших бойцов забирали именно на рейсовых автобусах из этого города. Один из автобусов имел номер " р858тн " регистрация в Ростове.
Не уверен, что эти сведения верны ..., но все, что до этого по данному поводу сообщала российская сторона оказалась правдой.
Про пабєду треба було говорити тоді, як ЗЕ будував "харошиє дарогі", а пересічні, замість того, щоб ЗАСТАВИТИ його укріплювати армію, тягали свої сраки в Шарм-аль-Шейхи....
На войне везде пораненные,все сдать.
Вова сказал-делаем всё возможное.
Видим его возможности.
На зовнішню, як бачимо, теж не погано працює.
НАГАДУВАННЯ ПРО РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ Зе ВЛАДОЮ -
Без рішення законодавців рішення не мають законної сили.
Вова договаривается,Украина платит.
Выбирайте воевать или ползучая
окупация.
Так ось - інший вихід був, про нього і сам "Азов" говорив і інші. Це екстрадиція. Чому до неї не домовились/не додавили кацапів? Схоже, що окрім кацапів, ще хтось не дуже хотів/ не наполягав....
Тобто, ********* б дозволили б комусь, наприклад, туркам, приплисти і забрати на корабель поранених?
У нас есть ракеты?
Нет, их у нас нет.
У нас есть ЯО?
Нет, его у нас нет.
У нас есть тяжёлое вооружение в значительных количествах? Приедет в июле, немцы нам его раньше не дают. А до июля "Азов" бы не продержался.
Ваши варианты? Угрожать России из-за "Азова" другие страны не стали. И?
путину, чтобы показать там какую то победу. Обставится всё, как сдача в плен, меняют же только пленных. Азовцы не нужны нашей власти, от слова совсем, как бельмо в глазу, как провальное руководство военной операцией. Страшно подумать, что там с ними сотворят: показательный суд, позор, тартуры. Я думаю, это сговор звёздной команды.
Интересно, за груповое пожизненное дают, или, по законам военного времени..?