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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы теробороны ВСУ в настоящее время насчитывают около 110 тыс. человек, - начальник штаба ТрО Собко

тероборона

Силы теробороны достигли почти 110 тысяч человек личного состава.

Об этом на брифинге сообщил начальник штаба ТРВ ВСУ Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Сейчас силы териториальной обороны ВСУ составляют почти 110 тысяч человек. Кроме того, по состоянию на сегодняшний день уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных громад, которые являются составной частью териториальной обороны Украины. В целом эта цифра будет держаться", — заявил он.

Однако, по его словам, в зависимости от ситуации, вероятным является принятие решения о формировании дополнительных воинских частей.

Также Собко подчеркнул, что силы теробороны получают современное западное вооружение.

"Да. Вооружение, которое мы и наши части дополнительно внештатно имеем, а это пулеметы, противотанковые комплексы, гранатометы, ПЗРК – все это отечественные и оружие, которое мы получаем от наших стран-партнеров", - отметил он.

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ВСУ (6736) Собко Сергей (8) тероборона (346)


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Зафиксировали. Через месяц работы Танцюры посмотрим как измениться количество ))
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17.05.2022 17:14 Ответить
судя по смыслу и грамотности написания - ты свинособака под впн. выучи тся, - ться.
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17.05.2022 17:18 Ответить
По пулемётам и миномётам надо активнее работать и избавляться уже в конце-концов от Максимов и ДП
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17.05.2022 17:16 Ответить
Простые люди, отцы, сыновья, дети которые готовы рвать и метать за свои семьи и родные места, кацапы вам тут не рады. Вам тут звиздец.
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17.05.2022 17:16 Ответить
В чому бойового офіцера Собка не поставили командувати? Чому поставили якесь совкове лайно нацюцюру? Дєрьмак взагалі вже берегів не бачить?
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17.05.2022 17:36 Ответить
110 тыс это крайне мало против россии. Только недавно говорили что будут миллионную армию делать. Такими темпами не успеют даже потерь покрыть.
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21.05.2022 17:02 Ответить
 
 