Силы теробороны ВСУ в настоящее время насчитывают около 110 тыс. человек, - начальник штаба ТрО Собко

Силы теробороны достигли почти 110 тысяч человек личного состава.

Об этом на брифинге сообщил начальник штаба ТРВ ВСУ Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Сейчас силы териториальной обороны ВСУ составляют почти 110 тысяч человек. Кроме того, по состоянию на сегодняшний день уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных громад, которые являются составной частью териториальной обороны Украины. В целом эта цифра будет держаться", — заявил он.

Однако, по его словам, в зависимости от ситуации, вероятным является принятие решения о формировании дополнительных воинских частей.

Также Собко подчеркнул, что силы теробороны получают современное западное вооружение.

"Да. Вооружение, которое мы и наши части дополнительно внештатно имеем, а это пулеметы, противотанковые комплексы, гранатометы, ПЗРК – все это отечественные и оружие, которое мы получаем от наших стран-партнеров", - отметил он.

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