"Спецоперация в Украине" сорвала планы Запада по установлению в России подконтрольного режима, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что начатая война против Украины якобы сорвала планы Запада установить в России подконтрольный режим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы.

Мы были вынуждены превентивно прибегнуть к этой мере, потому что уровень угроз национальной безопасности, пренебрежение интересами нашей страны вышли на уровень, который угрожал самой государственности России и ее существованию", - заявил Патрушев.

Как именно Украина до войны угрожала существованию России, секретарь Совбеза РФ не уточнил.

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