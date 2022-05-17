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Новости Война
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"Спецоперация в Украине" сорвала планы Запада по установлению в России подконтрольного режима, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что начатая война против Украины якобы сорвала планы Запада установить в России подконтрольный режим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы.

Мы были вынуждены превентивно прибегнуть к этой мере, потому что уровень угроз национальной безопасности, пренебрежение интересами нашей страны вышли на уровень, который угрожал самой государственности России и ее существованию", - заявил Патрушев.

Как именно Украина до войны угрожала существованию России, секретарь Совбеза РФ не уточнил.

Также читайте: Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Патрушев Николай (77) россия (96442)


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Топ комментарии
+42
По вам Орвел плакал, клинические.
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17.05.2022 17:07 Ответить
+32
... и поэтому мы разоряем Украину и убиваем ее жителей....
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17.05.2022 17:08 Ответить
+29
патрушев такой же ********, как и путин.
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17.05.2022 17:09 Ответить
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Ну ***** , що на это раскажут, дебилы, которые в НАТО не хотят ????
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24.05.2022 13:19 Ответить
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