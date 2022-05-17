Минобороны о защитниках Мариуполя: "Иной формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход"
Иной формулы спасения украинских защитников "Азовстали", чем используемая сейчас, не может быть.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный. выход.
Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя – это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в том числе 36 бригада морской пехоты, это териториальная оборона Мариуполя, и они свою боевую задачу полностью выполнили.
Благодаря обороне, которую осуществляют защитники Мариуполя, было не допущено перебрасывания противником группировок. Это около 20 тысяч личного состава, противник не смог их перебросить на другие регионы, таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье. Противнику не удалось создать условия для оцепления Объединенных сил.
Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных действий военной операции", - рассказала чиновница.
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Вважай це наші втрати
Що, кацапи втратили 27 тисяч ? 👿
Даа , дійшли вже зовсім до межі "керівники" ОП...
А зараз така ситуація, що хлопці не змогли би дочекатись підмоги.
Як на мене я б краще загинув в Азовсталі, ніж зараз їх будуть публічно принижувати, вимагати каяття, знущатися і в кінці все одно більшість вб'ють .....
Цей жах на совісті зєльки і його прихвостнів і так їм це не зійде з рук
просто тюрьми зеленим скотам - мало! Вони усі мають бути знищені! Ця наволочь - відверті вороги!
Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
Якщо "евакуйованих" не зможуть повернути - віддали на плаху. Таке я не зможу пробачити.
Сподіваюсь верховні чиновники пояснили хлопцям , що буде далі , та погодили дії як команда , дуже сподіваюсь ...