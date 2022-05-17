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Новости Война
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Минобороны о защитниках Мариуполя: "Иной формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход"

міноборони

Иной формулы спасения украинских защитников "Азовстали", чем используемая сейчас, не может быть.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный. выход.

Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя – это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в том числе 36 бригада морской пехоты, это териториальная оборона Мариуполя, и они свою боевую задачу полностью выполнили.

Благодаря обороне, которую осуществляют защитники Мариуполя, было не допущено перебрасывания противником группировок. Это около 20 тысяч личного состава, противник не смог их перебросить на другие регионы, таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье. Противнику не удалось создать условия для оцепления Объединенных сил.

Смотрите: "Каждый из нас "Азовсталь", - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных действий военной операции", - рассказала чиновница.

Мариуполь (5735) Минобороны (9452) Азов (810) Азовсталь (380) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+87
А хто допустив виникнення такої критичної ситуації на самому початку війни?
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17.05.2022 17:28 Ответить
+57
так-розмінував перешийок,не підірвав жодного мосту на Півдні...
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17.05.2022 17:30 Ответить
+47
зараз вівцям на вуха напхають локшини, а вівці будуть вдячно блеяти у відповідь - зе зе зе бе бе бе
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17.05.2022 17:29 Ответить
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Кацапским цифрам точно верить не стоит, хотя это и не отменяет того, что Зеля обосрался. Это война с превосходящим противником - выиграть все битвы никак не получится.
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17.05.2022 18:05 Ответить
В Марику було 5 - 7 тисяч наших військових.

Вважай це наші втрати

Що, кацапи втратили 27 тисяч ? 👿
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17.05.2022 19:58 Ответить
Повірили росіянам. А вони кинули, знову. У держдумі розробляють закон про заборону видачі полонених "нацистів" з росії. Азовців чекають катування , та ....
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17.05.2022 17:54 Ответить
Якась мутна багатоходівка в стилі "главноє пєрєстать стрєлять".
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17.05.2022 17:56 Ответить
Краще або мовчати,або казати все. Отакі коментарі нічого не пояснюють,тільки розганяють зраду. Тут або казати все або нічого.
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17.05.2022 17:57 Ответить
да понятно, бросили весь юг Украины, бросили Мариуполь, три года в глазах у путлера мир искали, а теперь вот так вот, как там говорил нелох- если мы будем усиливать армию то не сможем строить дороги, по которым теперь кацапы ездят, мрази зеленые
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17.05.2022 17:57 Ответить
Головне, що б це була операція з порятунку, а не подарок *****
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17.05.2022 18:01 Ответить
В чому, с..ка, порятунок - просто скласти зброю і віддати їх на звірства мацкалячих дикунів?!!
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17.05.2022 18:06 Ответить
"Азовці" підіймали медійний шум, зеленій шоблі було некомфортно, тепер в медіа про хлопців швидко "забудуть", а на марафоні і так про них майже мовчали.
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17.05.2022 18:06 Ответить
І навоз всі московити в Україні
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17.05.2022 18:08 Ответить
Це називається "сплавили", цікаво, що буде далі з тими героями, що залишились, чи будуть здаватись в полон чи щось інше. А влада довела це до такого фіналу, просто хтось цього хотів чи знов "професіонали" про.....али.
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17.05.2022 18:15 Ответить
Хлопцям наказано здаватись. Генштаб взяв відповідальність і говорить,що це єдиний вихід. Але це не зовсім так. Яка альтернатива? Вночі спробувати піти у авантюрний прорив,залишивши поранених на останній бій у підземеллі. Для здорових-шанси мінімальні,для поранених-ніяких... Але цілком ймовірно,що в полоні ці бійці дуже пожалкують,що не обрали описаний мною варіант...
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17.05.2022 18:20 Ответить
все слова материальны, не нужно было говорить на дебатах бедующему президенту Украины, что "я ваш вирок"
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17.05.2022 18:27 Ответить
він став вироком України
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17.05.2022 20:00 Ответить
- на жаль схоже що до того йде ...
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17.05.2022 21:08 Ответить
Взагалі не зрозуміло про що домовлялись, якщо зразу не проходить обмін, то це здача в полон, а про що тоді була домовленість? В полон вони й самі могли здатись, Більше схоже на чергову аферу зелених дебілів і зрадників. Як що це, так то кожна зелена падла яка тут на Цензорі пише коментарі має також нести відповідальність.
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17.05.2022 18:27 Ответить
почему военным путем нельзя было,?
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17.05.2022 18:32 Ответить
Это бы стоило жизни минимум 1,5 тысячам человек. Как минимум.
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17.05.2022 18:46 Ответить
- ви військовий експерт з досвідом вуличних боїв з окупантами ...?
Даа , дійшли вже зовсім до межі "керівники" ОП...
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17.05.2022 21:11 Ответить
Треба було дбати щоб подібного не сталось.
А зараз така ситуація, що хлопці не змогли би дочекатись підмоги.
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17.05.2022 21:24 Ответить
Кораблем ВМС США.На офіційний запит України.Орки не наважились би атакувати.
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17.05.2022 18:35 Ответить
Я думаю при большом желании, можно было , подойти к Марику, на 70 км , а там арта уже достаёт Ну конечно это же не Киев
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17.05.2022 18:51 Ответить
Рашистам вірити не можна.Ось вже й Держ дура ,хоче прийняти закон про азовців ,як про злочинців...
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17.05.2022 18:53 Ответить
Ситуація з азовцями і іншими захисниками Маріуполя чим далі тим повертає в гірший бік
Як на мене я б краще загинув в Азовсталі, ніж зараз їх будуть публічно принижувати, вимагати каяття, знущатися і в кінці все одно більшість вб'ють .....
Цей жах на совісті зєльки і його прихвостнів і так їм це не зійде з рук
просто тюрьми зеленим скотам - мало! Вони усі мають бути знищені! Ця наволочь - відверті вороги!
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17.05.2022 18:54 Ответить
Іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж здати захисників України в полон рашистського окупанта не міг придумати ніхто,крім зрадників України.
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17.05.2022 18:59 Ответить
Це вибір наших героїв це їхні життя і вони рішают як лучше а всі остальні бийтесь головами об стінку
Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
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17.05.2022 19:12 Ответить
Московіти намагаються заборонити обмін хлопців з Азова як полоненими.
Якщо "евакуйованих" не зможуть повернути - віддали на плаху. Таке я не зможу пробачити.
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17.05.2022 20:29 Ответить
Дуже цікаво , чия то ідея була зробити такий "реверанс" ...?
Сподіваюсь верховні чиновники пояснили хлопцям , що буде далі , та погодили дії як команда , дуже сподіваюсь ...
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17.05.2022 21:17 Ответить
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