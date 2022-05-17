Госдума РФ завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали"

Госдума РФ 18 мая будет рассматривать проект определения о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали".

Российские депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению главы Государственной думы о недопущении обмена нацистских преступников (украинских воинов и власть в РФ продолжают безосновательно обвинять в "нацизме". - Ред.)", - предложил глава комитета Госдумы по защите Андрей Картаполов на пленарном заседании. Депутаты поддержали соответствующее предложение.

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников с "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".

17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания поддержал предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.

В Минобороны Украины подчеркнули: "Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет".

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