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Госдума РФ завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали"

госдума

Госдума РФ 18 мая будет рассматривать проект определения о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали".

Российские депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению главы Государственной думы о недопущении обмена нацистских преступников (украинских воинов и власть в РФ продолжают безосновательно обвинять в "нацизме". - Ред.)", - предложил глава комитета Госдумы по защите Андрей Картаполов на пленарном заседании. Депутаты поддержали соответствующее предложение.

Читайте: Заявления РФ о запрете обмена бойцов с "Азовстали" рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается, - Маляр

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников с "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".

17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания поддержал предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.

В Минобороны Украины подчеркнули: "Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России хотят признать "Азов" "террористической организацией"

Госдума (1262) Мариуполь (5735) обмен (1468) россия (96442) Азов (810) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+81
Верещук і Маляр добровільно здали в полон оркам азовоців зная що вони живими не повернуться і не потрібно казати що вихода не було ви їх випустили не на волю а в полон до ворога, вихід був якщо вибирати смерть то смерть в бункері а не повільною смертю тортурами приниженням від знущань от орків якщо вони звичайним людям відрізують вуха прострілюють коліна пальці ламають то що буде з азовцями
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17.05.2022 17:54 Ответить
+59
Зніміть рожеві окуляри і подивіться навколо. Йде війна. Вбивають і катують без судових вироків.
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17.05.2022 18:02 Ответить
+48
А що наші скажуть ?
Про@балі
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17.05.2022 17:55 Ответить
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Прислати би кацапам сьогодні привытку у вигляді ракети,та по кварталам,де ця мразь гніздиться...
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17.05.2022 18:27 Ответить
Отак от, сдали наших героев, спасибо писдабллу и его коменде
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17.05.2022 18:27 Ответить
Я вчора писав про це. Хлопцям наказано здаватись. На особистий вибір.Генштаб формально взяв відповідальність і говорить,що це єдиний вихід. Але це не зовсім так. Яка альтернатива? Вночі спробувати піти у авантюрний прорив,залишивши поранених на останній бій у підземеллі. Для здорових-шанси мінімальні,для поранених-ніяких... Але цілком ймовірно,що в полоні ці бійці дуже пожалкують,що не обрали описаний мною варіант...
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17.05.2022 18:27 Ответить
В цивилизованных странах такое решение не может быть принято. Если случается казус, то оно не имеет обратной силы. В бункеростане всё возможно.
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17.05.2022 18:30 Ответить
ну что же вы наступаете на те же кацапские грабли
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17.05.2022 18:31 Ответить
верещук падла пророссийская
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17.05.2022 18:33 Ответить
Ну шо бубочка, опять поверил *****? Опять на те же самые грабли??? И главное сам и своими руками…. Может тебе взять автомат и в подвалы Азовсталь к своим солдатам??
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17.05.2022 18:33 Ответить
***** а наши ****** ещё кормят пленных пидоров, головы лучше б отрезали и мамкам посылкой передавали, хороший райсисянец дохлый, причём от новорождённого ******** до строго *******
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17.05.2022 18:35 Ответить
Jesli kacapi nebudet meniat s Mariupolia,togda nestojit i kacapov meniat pust sidiat zdes v tiurme takze.Tolko s donbasetiji meniat mobilizovanix ,kotoryje popali v plen tex meniat na vasix soldat
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17.05.2022 18:39 Ответить
Вивезли 250 людей, у тому числі не-поранених. Азовці казали, що тільки поранених там 600. Значит серед вивезених азовців не було і, схоже на те, що й не буде, якщо фашиська дума ухвалить подібний треш.
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17.05.2022 18:40 Ответить
Не пиши херню , а подивись фото і відео
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17.05.2022 18:49 Ответить
Прекратите срач.

1. Это шанс выжить, иначе 1-2 дня и все они УЖЕ были бы мертвы. А так шанс, даже если придётся пройти дополнительные круги ада.

2. Никто и не сомневался, что русские попробуют сделать из этого внутриполитический шторм а-ля Илловайск, чтобы ослабить или вообще свалить власть, устроить хаос в тылу, когда мы уже начинаем побеждать. Поэтому надо сцепить зубы и методично добиваться обмена. А если не получится, то устраивать разборки с властями ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ, а не перед лицом врага.

Так что заткнитесь нафиг с этой темой.
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17.05.2022 18:45 Ответить
По известной формуле можно примерно посчитать ежедневные потери наших войск на востоке. Если пидоров минус 200, то наших погибает 30-50. Вопрос-чем отличаются мариупольцы от изюмских, попасной, рубежное, или других? Те так же воюют без перерыва 80 дней. Мой ответ-ОПа зализывает свой провал, тот мирный план дЕрьмока им.Шахермахера, разминирование, отвод от линии и т.д.. Мариуполь оказался в окружении через 2 дня, вина этих "голубей мира".
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17.05.2022 18:59 Ответить
Почему провал ? По всем признакам это успех.

"ЦРУ передала Украине детальные планы нападения РФ еще в январе"

Зеленский: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"

Порошенко: " Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы ими ехали российские танки."
Очевидно же что для того дороги и строились.
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17.05.2022 22:04 Ответить
Лучше по дерьму ездить как в Рассее.
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17.05.2022 22:54 Ответить
Зараз ні доріг не залишилось, ні будівель в деякиз містах й селах. На додаток трупи в посадках і міни. Й ще більша частини українців в окупації або біженці. Зато нє по "дєрьму як в рассєє". Логіка прекрасна.
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18.05.2022 03:56 Ответить
а якщо ні, то прийдеться забрати у русскіх щось таке, що вони повернуть нам наших людей, всіх, у нас там мілліон, і вони теж проходять кола ада, про азовців хоч цілий Світ знає, розголос це теж зброя. і захист.
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17.05.2022 20:30 Ответить
овцейобів потрібно полонити
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17.05.2022 20:59 Ответить
зелена пліснява більше не буде володарювати над нами!!!!
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17.05.2022 22:20 Ответить
заткнись сам, осел недоношенный
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17.05.2022 22:23 Ответить
Браво! То же самое сказал вчера Билецкий. Позавчера Азовцы написали, что у них на день по стакану воды на брата и еды обмаль. Нет лекарств для раненых. Так что, по мнению всепропальщиков, их надо было оставить помирать? Или зачем их жёны поехали в Турцию??? Всепропальщикам аби орать здесь. А предложить выход за почти 3 месяца слабо было!
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18.05.2022 01:07 Ответить
а теперь выпустят адристовича и он скажет - ну просрали, и всё, голосуйте дальше за нелоха шоневтик
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17.05.2022 18:47 Ответить
ВР повинна заборонити будь які перемовини в рф до визволення всих азовців.
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17.05.2022 18:48 Ответить
зря поверили *****. Не отдадут они азовцев. Могут отдать несколько тяжелораненных, в обмен на всех и всё. Остальными будут шантажировать, пропагандоны захлебнуться от радости сейчас, будет что показывать в зомбоящике долгое время.
На азовцев будут давить, унижать, судить , дадут пожизненное( Что их ждёт в тюрьме даже страшно подумать. К сожалению , у защитников Мариуполя хорошего выхода не было( только оставалось держаться до последнегно и надеяться на чудо.
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17.05.2022 18:51 Ответить
Ну шо, доверещалась верещучка?! Хіба можна вірити кацапсинам?! Завтра вони скажуть, шо коли тіпа домовлялись такого закону небуло, а зара є. І ані нє могут нє виполнять еті закони. Кацапи це ж гірше самих паскудних потвор які можуть бути на землі. Ну невже це не зрозуміло?!
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17.05.2022 19:07 Ответить
Вообще так, конечно, нельзя. Закон обратной силы не имеет
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17.05.2022 20:00 Ответить
москалей в плен не брать
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17.05.2022 19:10 Ответить
Якщо це буде то хай просто вішаються.Буде вбиватьи всіх плюс найдуть кожну тварюку врашці і голову открутять всі.
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17.05.2022 19:11 Ответить
Якщо держдура розгляне це питання, зразу ж розглядайте у Верховній раді питання про невидачу російських льотчиків і артилеристів.
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17.05.2022 19:12 Ответить
Та им насрать на ихних летчиков и артеллиристов.
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17.05.2022 20:55 Ответить
І що?Наших знову наїбали.Я деколи вражаюсь нашим можновладцям у віру чесного слова від москаля.Чекаємо,що буде казати верховний головнокомандувач разом із ********** коли.
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17.05.2022 19:28 Ответить
Весь світ спостережує як це буде розвиватися далі. Не панікуйте. Ніхто з тутешніх коментаторів участі у перемовинах не брав. І на Азовсталі не воював. Отже наберіться терпіння. Якби хлоці загинули, ви також були б незадоволені. Це спроба їх врятувати. Їм віськове керівництво надало указ робити те, що вони і зробили. Значить, це був згодний варіан
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17.05.2022 23:56 Ответить
...предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.

Персонаж мемов рунета Онотоле застолбил себе петлю на виселице. Что впрочем было ожидаемо.
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17.05.2022 19:40 Ответить
виселица для этой твари мало! нужно расфасовать его по карманам его жилетки!
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17.05.2022 19:59 Ответить
Та ну! Возитись с цим чмом? Просто одна куля і по всьому.
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18.05.2022 06:21 Ответить
та то ничого..ось незабаром підпишемо з ними мир та вони будуть нашими харантами...так зе?
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17.05.2022 19:46 Ответить
Вони будуть основними гарантами для зрадника.
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18.05.2022 07:41 Ответить
Смотрите Соскина , он все разложил https://www.youtube.com/watch?v=8hCAKRX0EzQ
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17.05.2022 19:57 Ответить
По=моему наших пацанов просто сдали прикрываясь словами о заботе!!!! Мы должны не забывать как эта власть руководила страной до войны и надежд что она исправилась нет и не может быть!!! За все что эти клоуны натворили будут отвечать перед народом после войны а вопросов к ним очень много!!!!
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17.05.2022 20:17 Ответить
Хватит тут верещать! Заберем наших! У нас полно срочников, которых Путлер обманул с учениями.
Мы точно знаем кто у них из Мариуполя в плену. А это большое преимущество в возврате наших, и в возврате срочников заплаканным мамкам.
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17.05.2022 20:18 Ответить
Залишається лише надіятися на обмін. На жаль, велика ймовірність того, що кацапам буде пофіг на своїх полонених і тим більше на їхніх "мамок". Тим паче, що кацапське керівництво впевнене в тому, що з їхніми полоненими нічого поганого не трапиться. А от якщо вони відпустять "нациків", то може похитнутися "народна" підтримка путлера.
Наші хлопці в дуже скруній і непевній ситуації. Сподіваюсь, що все-таки їх обміняють.
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17.05.2022 21:38 Ответить
До сраки путлеру его срочники.
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17.05.2022 23:25 Ответить
Щось мені підказує, що Зе власноруч зробив 2 справи: власноруч врятував вагнерівців від арешту, щоб вони могли вбивати наших людей в Бучі, та власноруч здав наших героїв оркам, щоб хлопці не могли більше вбивати ворога.
Знав же, знав, що кацапам вірити не можна, але повірив тоді, і повірив зараз
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17.05.2022 20:20 Ответить
"Знав же, знав, що кацапам вірити не можна, але повірив тоді, і повірив зараз"

Це якщо тільки питання віри, а не попередніх домовленостей.
Південь здати оркам "віра" президента точно не завадила!
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17.05.2022 23:33 Ответить
трусливые русские свиньи буду мстить защитникам Азовстали за свои мировой позор. Росияне, будте вы прокляты все без исключения. Какое же вы смердючее гидкое лайно...
.ggdss
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17.05.2022 20:20 Ответить
ио це як? хлопців уже здали в полон, а їх обмін заборонять
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17.05.2022 20:54 Ответить
Хочу пояснити-путін крутиться у всі боки та не знає,як йому завершити цю війну.Та перед своїми людьми треба бути *героем* хоча на людей начхати та не начати на олігархів у думі та на високих посадах.Йому треба якась перемога і зе її дає.Можна було би не давати ,але він зі своєю зе - сворою не спроможний до боротьби.А Западу ну як сказати..... не так сильно болить як нам.Але Ваші коменти роблять велику справу.Дякую Вам всім,небайдужим.Все буде Україна.
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17.05.2022 20:59 Ответить
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17.05.2022 21:19 Ответить
Свідома здача азовців на тортури в рф буде коштувати зелі та єрмаку посад в кращому випадку. В гіршому - тюрьма. Вони і всі зелені на це заслужили.
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17.05.2022 21:23 Ответить
Ну что за бред? У Зеленского рейтинг заоблачный.
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17.05.2022 21:25 Ответить
До сраки его рейтинг!!!
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17.05.2022 23:06 Ответить
Ти скільки був на війні?
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17.05.2022 23:58 Ответить
Це на 1+1 сказали про його "захмарний рейтинг"? Не вір.
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18.05.2022 06:40 Ответить
В сложившейся ситуации любое решение херовое изначально.
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17.05.2022 21:24 Ответить
Если с этими пиасасами был договор о сдаче Азова в плен под присмотром "Креста", и орки ПОСЛЕ этого решили принять эту х*ню.. Нашим военным нужно действовать как Турция и Израиль. Перестать обращать внимание на визги оркской ********* и некоторых стран "на зарплате". И поступать так, как эти ублюдки заслуживают.
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17.05.2022 21:33 Ответить
Зачем говорить херню, что Зеля сдал?? Вы думаете он не обговорил ситуацию с находящимися там героями?? Под присмотром Европы (не всегда, согласен) есть хоть какой-то шанс им выжить! Если ничего не предпринять, погибнут однозначно!! Думаю мужики это понимали и сами приняли решение..
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17.05.2022 21:42 Ответить
зе - лох
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17.05.2022 22:30 Ответить
100%.
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17.05.2022 23:10 Ответить
Швидше навпаки, на виборах лохами були його прихильниками, а тепер вся Україна, громадяни якої тепер оборонять державу з ослабленою армією і спустошеним зеленою поганню бюджетом.
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17.05.2022 23:39 Ответить
Як Зєля про*бав "обороняв" Херсон і Приазов'я , так і з Маріуполем (
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17.05.2022 23:35 Ответить
так там не только азов
там пограничники и другие подразделения всу
это типа чтобы всех в азов зачислить
чтобы к "фашистам" причислять проще

пока еще все всу в "фашисты" не записывают
только "нацбаты"
хотя странно, по их "репортажам" только "нацбаты" везде
а всу видимо где то прохлаждается по их картинке...
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17.05.2022 22:30 Ответить
Запарили скулить гражданские шпаки.Оно понятно, шо война с дивана выглядит иначе,чем с окопа. Поскольку каждый нормальный командир отвечает за всех своих людей в первую очередь перед собой и перед ними, то в сложившейся ситуации было два выхода: 1-добить раненных и продолжить опір; 2-сдаться, чтобы их попытаться спасти и вышестоящее командование здесь не указ. Ну а каждый боец для себя решает сам - сдаваться со всеми или нет,с учётом всех нюансов. Хватит разганять "зраду".
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17.05.2022 23:13 Ответить
Шо ти тут ****** шпак на бурятському? Тебе не розуміють .
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17.05.2022 23:39 Ответить
Це іловайськ2
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17.05.2022 23:27 Ответить
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17.05.2022 23:32 Ответить
Про@баний у всі "щелі" дристовіч?
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17.05.2022 23:41 Ответить
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17.05.2022 23:57 Ответить
вы там доголосуётесь, москальня. Мы ж так же примем указ про необмен проголосовавших.
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18.05.2022 01:27 Ответить
Тем более нам надо победить. Чеченские, дагестанские, ингушские борцы за независимость сидят до сих пор. Их никто не выпускает. Просто у них нет страны которая добивалась их освобождения. И если мы проиграем, азовцы тоже могут остаться там надолго если не навсегда...
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18.05.2022 03:20 Ответить
Азовцев будут судить, а остальных обменяют.
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18.05.2022 23:54 Ответить
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