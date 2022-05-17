Госдума РФ завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали"
Госдума РФ 18 мая будет рассматривать проект определения о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали".
Российские депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению главы Государственной думы о недопущении обмена нацистских преступников (украинских воинов и власть в РФ продолжают безосновательно обвинять в "нацизме". - Ред.)", - предложил глава комитета Госдумы по защите Андрей Картаполов на пленарном заседании. Депутаты поддержали соответствующее предложение.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников с "Азовстали".
Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".
17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания поддержал предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.
В Минобороны Украины подчеркнули: "Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет".
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1. Это шанс выжить, иначе 1-2 дня и все они УЖЕ были бы мертвы. А так шанс, даже если придётся пройти дополнительные круги ада.
2. Никто и не сомневался, что русские попробуют сделать из этого внутриполитический шторм а-ля Илловайск, чтобы ослабить или вообще свалить власть, устроить хаос в тылу, когда мы уже начинаем побеждать. Поэтому надо сцепить зубы и методично добиваться обмена. А если не получится, то устраивать разборки с властями ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ, а не перед лицом врага.
Так что заткнитесь нафиг с этой темой.
"ЦРУ передала Украине детальные планы нападения РФ еще в январе"
Зеленский: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"
Порошенко: " Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы ими ехали российские танки."
Очевидно же что для того дороги и строились.
На азовцев будут давить, унижать, судить , дадут пожизненное( Что их ждёт в тюрьме даже страшно подумать. К сожалению , у защитников Мариуполя хорошего выхода не было( только оставалось держаться до последнегно и надеяться на чудо.
Персонаж мемов рунета Онотоле застолбил себе петлю на виселице. Что впрочем было ожидаемо.
Мы точно знаем кто у них из Мариуполя в плену. А это большое преимущество в возврате наших, и в возврате срочников заплаканным мамкам.
Наші хлопці в дуже скруній і непевній ситуації. Сподіваюсь, що все-таки їх обміняють.
Знав же, знав, що кацапам вірити не можна, але повірив тоді, і повірив зараз
Це якщо тільки питання віри, а не попередніх домовленостей.
Південь здати оркам "віра" президента точно не завадила!
.ggdss
про*бав"обороняв" Херсон і Приазов'я , так і з Маріуполем (
там пограничники и другие подразделения всу
это типа чтобы всех в азов зачислить
чтобы к "фашистам" причислять проще
пока еще все всу в "фашисты" не записывают
только "нацбаты"
хотя странно, по их "репортажам" только "нацбаты" везде
а всу видимо где то прохлаждается по их картинке...