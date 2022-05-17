"Призывникам" в Луганской области угрожают расстрелом за отказ воевать против Украины, - Денисова

На временно оккупированной территории Луганской области рашисты проводят принудительную мобилизацию. За отказ воевать против Украины захватчики угрожают мужчинам расстрелом.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты осуществляют розыск мужчин, выехавших вглубь оккупированной территории и в более безопасные места, чтобы укрыться от обстрелов. Обыскивают дома, домохозяйства, окрестности городов и сел. "Призывников" забирают под дулами автоматов, а в случае сопротивления угрожают казнью", - говорится в уведомлении.

Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация жителей оккупированных территорий запрещена статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину - учесть этот факт нарушения России прав человека в Украине", - подытожила она.

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