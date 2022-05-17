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Новости Война
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"Призывникам" в Луганской области угрожают расстрелом за отказ воевать против Украины, - Денисова

луганщина,орки,окупанти,окупант,рашисти,рашист,орк

На временно оккупированной территории Луганской области рашисты проводят принудительную мобилизацию. За отказ воевать против Украины захватчики угрожают мужчинам расстрелом.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты осуществляют розыск мужчин, выехавших вглубь оккупированной территории и в более безопасные места, чтобы укрыться от обстрелов. Обыскивают дома, домохозяйства, окрестности городов и сел. "Призывников" забирают под дулами автоматов, а в случае сопротивления угрожают казнью", - говорится в уведомлении.

Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация жителей оккупированных территорий запрещена статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину - учесть этот факт нарушения России прав человека в Украине", - подытожила она.

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Денисова Людмила (996) оккупация (10212) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+12
Пусть расстреливают. ВСУ будет меньше работы!!!
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17.05.2022 18:01 Ответить
+10
счас разридаюся.....та нехай усіх ціх падлюк там перемочать
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17.05.2022 18:03 Ответить
+7
Мечта ***** чтобы украинцы воевали сами с собой а кремлевская Тварь будет в кремле только за ниточки дергать. И война идет и гробы на рашку не приходят и украинцы исчезают с истории мира. Поэтому никаких переговоров и договоров с рашистами. Только полное освобождение украинской земли и людей
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17.05.2022 18:04 Ответить
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Пусть расстреливают. ВСУ будет меньше работы!!!
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17.05.2022 18:01 Ответить
Там живут не только орки - и явно те, кто имеет не-пророссийские взгляды, уклоняется от призыва.
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17.05.2022 18:42 Ответить
Вот пусть там и живут,им же нравится,переехать не захотели
Значит всё прекрасно,их проблемы
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17.05.2022 19:21 Ответить
8 лет было,что бы определиться кто ты и с кем ты!!!
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17.05.2022 19:53 Ответить
Через пару недель\месяцев лаптестан начнет попытки мобилизации на свежеокупированных териториях. Нельзя затягивать войну.
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17.05.2022 18:49 Ответить
счас разридаюся.....та нехай усіх ціх падлюк там перемочать
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17.05.2022 18:03 Ответить
Мечта ***** чтобы украинцы воевали сами с собой а кремлевская Тварь будет в кремле только за ниточки дергать. И война идет и гробы на рашку не приходят и украинцы исчезают с истории мира. Поэтому никаких переговоров и договоров с рашистами. Только полное освобождение украинской земли и людей
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17.05.2022 18:04 Ответить
Стреляйте их на хрен бабы лугандона ещё нарожают от кадыровских тик токенов овцетрахо
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17.05.2022 18:10 Ответить
А ДНР и ЛНР, если так любят Расею, так пусть туда и звиздуют.
Баба с возу - кобыле легче.
В Сибири места много.
Очистите нашу украинскую землю от своего присутствия
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17.05.2022 18:11 Ответить
дать їм пізди ??
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17.05.2022 18:17 Ответить
лучше расстреляйте
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17.05.2022 18:18 Ответить
сначала ***** ...
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17.05.2022 19:52 Ответить
Та стріляйте. Солідні хлопці не погрожують
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17.05.2022 18:22 Ответить
Ну у этих идиотов было восемь лет , Карл восемь, чтобы ухеть в нормальную жизнь
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17.05.2022 18:34 Ответить
Это кстати ожидает и тех ******** ,которые ездят, поливать цветы в Мелитополь и Энергодар
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17.05.2022 18:36 Ответить
Це полонені лугандони повєдалі ? Та вони аж верещать від бажання вбивати,грабувати і гвалтувати...
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17.05.2022 18:39 Ответить
Багатий вібір.
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17.05.2022 19:07 Ответить
Правильно.
Но их всегда примет Украина и будет еще квартиры давать,деньги.ЭтожНашиЛюди
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17.05.2022 19:19 Ответить
Я плачу і моя рибка в акваріумі тоже плаче.
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17.05.2022 19:23 Ответить
Ну що луГадонівці, "***** введи війска!"?
Тепер ваше життя залежить від п'яного рядового повністю, "ви не раби!" =)
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17.05.2022 19:36 Ответить
Це когось повинно хвилювати?
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17.05.2022 20:29 Ответить
 
 