В Латвии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ осудили на 5 лет

За шпионаж в пользу России суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил местного жителя Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Приговор был оглашен на закрытом заседании. Фролов осужден за незаконный сбор информации и ее передачу напрямую иностранным разведывательным службам. Данные обвиняемый собирал по заданию разведки.

В счет срока будет зачислено время, которое мужчина провел в заключении - шесть месяцев.

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До оглашения приговора суд не изменил меру пресечения, назначенную обвиняемому - залог. Кроме того, была применена дополнительная мера безопасности — запрет покидать страну.

Предприниматель Валентин Фролов, который в 80-ые годы служил в советской армии, длительное время шпионил в пользу России. Из отчета Службы госбезопасности можно сделать вывод, что Фролов собирал сведения о прибытии сил НАТО и их размещении в Балтии, об используемых для военной логистики аэропортах, возможностях защиты Латвии и внутренней политике.

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В прошлом году в качестве меры пресечения был избран арест, однако адвокат обвиняемого Эгон Русановс настоял на освобождении под залог. Недавно судья Бирута Хорвун освободила Фролова под залог в размере 30 000 евро.