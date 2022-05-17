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В Латвии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ осудили на 5 лет

арешт

За шпионаж в пользу России суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил местного жителя Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Приговор был оглашен на закрытом заседании. Фролов осужден за незаконный сбор информации и ее передачу напрямую иностранным разведывательным службам. Данные обвиняемый собирал по заданию разведки.

В счет срока будет зачислено время, которое мужчина провел в заключении - шесть месяцев.

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До оглашения приговора суд не изменил меру пресечения, назначенную обвиняемому - залог. Кроме того, была применена дополнительная мера безопасности — запрет покидать страну.

Предприниматель Валентин Фролов, который в 80-ые годы служил в советской армии, длительное время шпионил в пользу России. Из отчета Службы госбезопасности можно сделать вывод, что Фролов собирал сведения о прибытии сил НАТО и их размещении в Балтии, об используемых для военной логистики аэропортах, возможностях защиты Латвии и внутренней политике.

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В прошлом году в качестве меры пресечения был избран арест, однако адвокат обвиняемого Эгон Русановс настоял на освобождении под залог. Недавно судья Бирута Хорвун освободила Фролова под залог в размере 30 000 евро.

Латвия (1356) суд (25155) шпионаж (1417)


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чудовий прецендент, дарма звийчайно відпустили,
може решта країн стане сміливішими і будуть саджати москальську наволоч за грати
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17.05.2022 18:17 Ответить
учитесь
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17.05.2022 18:19 Ответить
хорошо, но мало, таким надо четвертак каторги с конфискацией. Хотя у нас бы вообще отпустили, еще бы и компенсацию выплатили, как штепе
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17.05.2022 19:19 Ответить
точно
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17.05.2022 22:08 Ответить
Фролов один из дембелей офицерства из начальства Прибалтийского военного округа в Риге. Эти люди - база колорадной чумы в Латвии. Их надо было выдворить в Россию уже в 90-е, к сожалению тогда это было не возможно. Не думаю что он работал один - слишком много сведений. Надеюсь что его приятелей тоже возьмёт за яйца. И потом их всех вышвырнут вслед за российским кораблём.
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17.05.2022 19:51 Ответить
Но отпускать шпиона под залог каких то 30 тысяч евро это издевательство! Тех кто этому способствовал, самих сажать надо.
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17.05.2022 22:11 Ответить
 
 