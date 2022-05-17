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Новости Война
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В Минобороны РФ сообщили, что из "Азовстали" вывезли 265 украинских бойцов, в том числе 51 тяжелораненого

азовсталь

За прошедшие сутки из "Азовстали" вывезли 265 украинских защитников, в том числе 51 тяжелораненого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны РФ.

Там также опубликовали короткое видео и подтвердили, что раненых отправили в Новоазовск.

Напомним, накануне у СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Читайте: Минобороны о защитниках Мариуполя: "Иной формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход"

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".

17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания поддержал предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.

В Минобороны Украины подчеркнули: "Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали"

военнопленные (1149) Мариуполь (5735) Минобороны рф (940) Азов (810) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+29
Боневтик с кодлой влип сдача азовцев народ не простит
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17.05.2022 18:30 Ответить
+29
Куда ви їх вивезли суки ви продажні. В руки фсбешників ви їх здали. Просто здали азовців на тортури і страшну смерть. Дуже хочу помилятися, але весь досвід співпраці з москалями не дає надії на порятунок наших героїв. Мені здається що це якась страшна помилка, а може і не помилка адже єрмак рулить.
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17.05.2022 18:35 Ответить
+18
їх там тортурами будуть ламати - доводити до тваринного стану щоб показати зломлених і принижених Героїв.

Будьте прокляті ЗеЄрмаки зі своїм асфальтом та зрадою..
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17.05.2022 18:39 Ответить
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Боневтик с кодлой влип сдача азовцев народ не простит
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17.05.2022 18:30 Ответить
Це слабо сказано ....
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17.05.2022 18:38 Ответить
уже фабрика ботів працює. "дай боже", "аби живі" і всяка хрнь. 24 канал уже обробляє насєлєніє.
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17.05.2022 18:39 Ответить
Хлопці без води, їжі, ліків і під постійними обстрілами все одно б загинули мученицькою смертю. Зараз є хоч якийсь шанс урятувати їм життя - міжнародний Червоний Хрест дав такі гарантії. Хоча рашистам віри немає, але розголос про азовців уже є на увесь світ і хочеться сподіватися, що так просто вбити чи замучити їх їм не вдасться!
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17.05.2022 18:42 Ответить
Їх рашистський суд просто засудить років на 100 за тероризм. Таке собі життя.
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17.05.2022 18:49 Ответить
ты идиот при чем тут кто визнає ? тут вопрос кто их заберет из плена у кацапов? неужели боневтiк сам лично полетит верхом на ермаку?
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17.05.2022 19:29 Ответить
Ой, проглотят и не заметят. И будут дальше захваливать.
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17.05.2022 19:40 Ответить
Вже "51 важкопораненого", хоча вчора було 56, а півгодини тому - 53.......
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17.05.2022 18:31 Ответить
Говорили о больше чем 600 человек. Где остальные? Или то была деза для рашистов?
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17.05.2022 18:32 Ответить
нет говорили про 256 из них около 50-ти раненых
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17.05.2022 19:30 Ответить
У вівторок, 17 травня, як мінімум сім автобусів з українськими військовослужбовцями покинули https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zahisnikiv-mariupolya-evakuyuyut-z-azovstali-bude-obmin-ekspert-viyna-v-ukrajini-ostanni-novini-50242762.html Азовсталь у Маріуполі , повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/surrendered-ukrainian-fighters-leave-azovstal-steel-works-reuters-witness-2022-05-17/ Reuters . Вони виїхали у супроводі російських окупантів.За інформацією агентства, українських військовослужбовців не поранено. Також невідома їхня точна кількість.Українська сторона офіційно поки не коментувала цей інцидент. а ось що пише Стрелков про Азов

На самом деле "Азов" одно из самых мотивированных и подготовленных подразделений, с высоким средним уровнем интеллекта, серьезной подготовкой и отличным снабжением. Полк, который постоянно учился и тренировался. Причем у лучших мировых специалистов. Но самое главное - это идеологически-русофобское подразделение. Позиционирующее своей главной целью - уничтожение и геноцид русских/советских людей.

И именно поэтому их и нельзя оставлять в живых. Никого. Показательно никого.

А перед этим их надо бы грамотно "ломать".

Не нужно сейчас лечить раненых, как обычных раненых. Пусть с ними поработают "другие" врачи. Поработают как умеют работать. Ведь они же еще остались. Для этого конечно нужна решимость и понимание - а они есть?

Категорически нельзя сейчас давать им "поймать героя" (кому надо, тот поймет). Но это тоже требует определенного подхода. И решимости.

Сейчас ключевой и поворотный момент - укронацистский режим и его силовики должны увидеть в "Азове" свое будущее.

И тут главный вопрос - какое их будущее мы им покажем?

И будущее это должно отдавать неотвратимостью поражения, бессмысленностью сопротивления, сырным запахом гангрены наполовину со сладким запахом трупов. И - главное - могильным холодом слома, предательства и забвения. Причем такого себе - простого, банального, дежурного, рутинного. Были они - не было их - да всем плевать.

Если же не сделать этого, а сделать ошибку - то мы пошлем им месседж, что они могут стоять ПОЧТИ до конца, превратив каждый город бывшей Украины в крепость, чтобы эти города раздолбали, как Мариуполь.
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17.05.2022 18:33 Ответить
Там все таки были договоренности на не самом последнем уровне. Если они будут что то делать плохое с Азовцами, то им это аукнется тоже по полной. Дохрена ихних пленных есть и не рядовых только. Стрелков может только вздрачивать.
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17.05.2022 18:40 Ответить
козломорды детей насиловали и убивали -за это им ещё и медальки дали,плюя на весь Мир ...На что вы надеетесь я не понимаю
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17.05.2022 18:46 Ответить
И что же им будет? Максимум озабоченность кто-то выразит, и то не факт
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17.05.2022 19:03 Ответить
В конце нужно было дописать ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!!!
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17.05.2022 18:56 Ответить
Куда ви їх вивезли суки ви продажні. В руки фсбешників ви їх здали. Просто здали азовців на тортури і страшну смерть. Дуже хочу помилятися, але весь досвід співпраці з москалями не дає надії на порятунок наших героїв. Мені здається що це якась страшна помилка, а може і не помилка адже єрмак рулить.
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17.05.2022 18:35 Ответить
їх там тортурами будуть ламати - доводити до тваринного стану щоб показати зломлених і принижених Героїв.

Будьте прокляті ЗеЄрмаки зі своїм асфальтом та зрадою..
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17.05.2022 18:39 Ответить
Делаем всё что можем- ЯнеВтик
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17.05.2022 19:06 Ответить
прямо зараз на каналі 24, на цьому гімно-марафоні мене обізвали ботом
за те, що я запитала, як можна вірити путіну
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17.05.2022 18:38 Ответить
у нас сейчас все телевидение -говноТВ ,особенно в прославлении некоторых "Бонапартов"
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17.05.2022 19:56 Ответить
снова на..ли, кому поверили?
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17.05.2022 18:39 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1526559583921217536 1 ч

На жаль, мої сумні опасіння підтверджуються( Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи! Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1( Дай Бог, брехня(
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17.05.2022 18:42 Ответить
есть в телеграмме азейбарджанском видео как автозаки везут азовцев в РФ
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17.05.2022 19:57 Ответить
Нічого дивного - як що з пекаря зробити професійного хокеїста, то він хрєн що забє у
ворота, то чому ми дивуємся рішенням екс актора по військовим питанням ??
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17.05.2022 18:40 Ответить
Ще хтось вірить в визволення Херсону, Мелтополя, Бердянська, Маріка, вже не говорячи про Крим і ордло...
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17.05.2022 18:40 Ответить
Ещё кто то верит,что хоть один кацап будет наказан,а Медведчук не поедет на Расею жить очень скоро?
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17.05.2022 18:45 Ответить
будемо сподіватись наше міноборони знає що робить
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17.05.2022 18:41 Ответить
А кто у нас Верховный главнокомандующий ?
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17.05.2022 18:51 Ответить
пусть обменивают Азовцев на орков, не затягивают, а то зеленок кодло туда само пойдет уже на размен, а не на обмен.
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17.05.2022 18:42 Ответить
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17.05.2022 18:43 Ответить
Надеюсь на очень скорую деокупацию Новоазовска и Оленовки.
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17.05.2022 18:43 Ответить
Какой коридор,кому вы чешите?
Вовуся не надо постоянно гафно повидлом называть,врать.
Они сдались в плен,их будут пытать,а
куда они поедут решает Ху.лище.
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17.05.2022 18:43 Ответить
Почему наш Генштаб называет сдачу в плен "эвакуацией?".... Ермак так повелел? Ничего, мы и так поймем, зачем из нас дебилов делать....
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17.05.2022 18:44 Ответить
Вже й заступниця Маляр якось очі ховає, просто шок від такого обміну.
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17.05.2022 18:44 Ответить
зачем азовцы согласились? неужели поверили?? и кому поверили? оркам или зелени??
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17.05.2022 18:44 Ответить
Сынки , простите меня, что я не могу вам ничем помочь. Сынки, Вам мой низкий поклон до земли, Вы, тот цвет нации, которая называется, - нацией. Я понимаю, что вас бросили, я понимаю, что вас зрадили всё без исключения вышестоящего руководство. Вы знаете и без меня, что за мрази приходят во власть, вспомнить Дебальцево, Иловайск идентичная ситуация. Храни Вас Господи, вернитесь живыми.
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17.05.2022 18:47 Ответить
Засуньте уже в сраку этот звиздешь за Иловайск -тогда мы в первый раз столкнулись с таким вопиющим живодерством козломордых ...но вы ж решили поржать в войну и выбрать клоуна -так ржите
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17.05.2022 18:58 Ответить
если на Илловайск посмотреть просто так-то можно конечно обвинять в живодерстве только Мордор-но вот нет уверенности ,что Илловайская трагедия не имеет причину также исстребление добровольческого компонента нашими тогдашними говнокомандерами
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17.05.2022 20:02 Ответить
Кремлядь радостно потирает ручонки- операция Вагнер на русский манер прошла успешно
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17.05.2022 18:52 Ответить
Зверніть увагу, що ВСЕ!, що є власністю Ахметова (Кучми) - Донецьк, донецький аеропорт, Маріуполь-Азовсталь, взагалі ДОНБАС (!) у будь-якому разі переходить до рук ворога (РФ). Поки що в Україні буде при владі (фактично) ця гнила "сiмейка": Кучма-Ахметов-Пінчук і так далі ( різнi виродки) - українців цілеспрямовано знищуватимуть і лизатимуть сраку рашці.
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17.05.2022 18:53 Ответить
Ви ще забули сюди додати Коломойського і його продукт.
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17.05.2022 20:11 Ответить
при Коломойском Днепр стал форпостом Украины.
с Ахметкой мало, кто сравнится в пособничестве.
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17.05.2022 20:34 Ответить
Чого саме зараз? Можливо відволікають від якогось фейлу в іншому місці?
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17.05.2022 19:10 Ответить
Я, как и все, переживаю за наших воинов из Мариуполя. Хочется верить в лучшее, чтобы они вернулись в Украину живыми. Но... Мне это видится как террористам отдали заложников. Теперь террорист номер 1, имея таких заложников, будет шантажировать Украину и возможно близких родственников. Хочется верить в чудо, что у нас тоже есть козыри в рукавах.
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17.05.2022 19:12 Ответить
Треба подивитись ,що буде далі. Віри у будь-які домовленості з мосвинами нема. Прогноз поганий. Але скільки ще можна триматись?
Для азовців перспектив точно нема.
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17.05.2022 19:13 Ответить
////
Как сообщает издание Reuters, с территории завода «Азовсталь» вывезли по меньшей мере 7 автобусов с украинскими воинами.

https://t.me/ukraine_ukrainy/2393

Также в сети распространяется видео от российских СМИ, движение колонны сопровождают военные вертолёты рф.
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17.05.2022 19:18 Ответить
почему то цифры разные:
вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого
по данным из других источников рф: 264 /53
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17.05.2022 19:19 Ответить
***** кинул зеленского снова, думаю, их не обменяют уже.
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17.05.2022 19:24 Ответить
порошенко ще відповість за Іловайськ, а зєлєнський - за Маріуполь
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17.05.2022 19:25 Ответить
а ты кацапка за путлера всю жизнь будешь отвечать
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17.05.2022 19:35 Ответить
Я ще раз поставлю собі питання і сам на нього дам відповідь, просто думка вслух. Якщо сьогодні назвати особу, яка організувала розмінування Чонгара і здачу півдня України, в тому числі і Маріуполь, то представник КВН "95 кварталу" має йти геть. А хто на його місце? Згідно Конституції Спікер Верховної Ради, представник КВН "Три толстяка". Врубейшен? І в мене знову питання до 73%,- поржьом?
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17.05.2022 20:14 Ответить
 
 