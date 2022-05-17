В Минобороны РФ сообщили, что из "Азовстали" вывезли 265 украинских бойцов, в том числе 51 тяжелораненого

За прошедшие сутки из "Азовстали" вывезли 265 украинских защитников, в том числе 51 тяжелораненого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны РФ.

Там также опубликовали короткое видео и подтвердили, что раненых отправили в Новоазовск.

Напомним, накануне у СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

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Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".

17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания поддержал предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.

В Минобороны Украины подчеркнули: "Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет".

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