В Минобороны РФ сообщили, что из "Азовстали" вывезли 265 украинских бойцов, в том числе 51 тяжелораненого
За прошедшие сутки из "Азовстали" вывезли 265 украинских защитников, в том числе 51 тяжелораненого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны РФ.
Там также опубликовали короткое видео и подтвердили, что раненых отправили в Новоазовск.
Напомним, накануне у СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".
Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".
17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания поддержал предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.
В Минобороны Украины подчеркнули: "Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет".
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На самом деле "Азов" одно из самых мотивированных и подготовленных подразделений, с высоким средним уровнем интеллекта, серьезной подготовкой и отличным снабжением. Полк, который постоянно учился и тренировался. Причем у лучших мировых специалистов. Но самое главное - это идеологически-русофобское подразделение. Позиционирующее своей главной целью - уничтожение и геноцид русских/советских людей.
И именно поэтому их и нельзя оставлять в живых. Никого. Показательно никого.
А перед этим их надо бы грамотно "ломать".
Не нужно сейчас лечить раненых, как обычных раненых. Пусть с ними поработают "другие" врачи. Поработают как умеют работать. Ведь они же еще остались. Для этого конечно нужна решимость и понимание - а они есть?
Категорически нельзя сейчас давать им "поймать героя" (кому надо, тот поймет). Но это тоже требует определенного подхода. И решимости.
Сейчас ключевой и поворотный момент - укронацистский режим и его силовики должны увидеть в "Азове" свое будущее.
И тут главный вопрос - какое их будущее мы им покажем?
И будущее это должно отдавать неотвратимостью поражения, бессмысленностью сопротивления, сырным запахом гангрены наполовину со сладким запахом трупов. И - главное - могильным холодом слома, предательства и забвения. Причем такого себе - простого, банального, дежурного, рутинного. Были они - не было их - да всем плевать.
Если же не сделать этого, а сделать ошибку - то мы пошлем им месседж, что они могут стоять ПОЧТИ до конца, превратив каждый город бывшей Украины в крепость, чтобы эти города раздолбали, как Мариуполь.
Будьте прокляті ЗеЄрмаки зі своїм асфальтом та зрадою..
за те, що я запитала, як можна вірити путіну
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1526559583921217536 1 ч
На жаль, мої сумні опасіння підтверджуються( Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи! Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1( Дай Бог, брехня(
ворота, то чому ми дивуємся рішенням екс актора по військовим питанням ??
Вовуся не надо постоянно гафно повидлом называть,врать.
Они сдались в плен,их будут пытать,а
куда они поедут решает Ху.лище.
с Ахметкой мало, кто сравнится в пособничестве.
Для азовців перспектив точно нема.
Как сообщает издание Reuters, с территории завода «Азовсталь» вывезли по меньшей мере 7 автобусов с украинскими воинами.
https://t.me/ukraine_ukrainy/2393
Также в сети распространяется видео от российских СМИ, движение колонны сопровождают военные вертолёты рф.
вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого
по данным из других источников рф: 264 /53