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Новости Санкции против России
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Канцлер Австрии раскритиковал Еврокомиссию из-за споров по нефтяному эмбарго против РФ

негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер раскритиковал Еврокомиссию из-за спора по нефтяному эмбарго против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

"Я считаю, что принципиально целесообразно – также и для Еврокомиссии – не объявлять результаты, пока переговоры не будут полностью завершены", – сказал Нехаммер на встрече со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге.

По словам канцлера, Европейский Союз отметился тем, что был единым в вопросе российской агрессии в Украине и дальше хочет быть един.

"Но чем более острые, более глубокие и дальновидные санкции рассматриваются, тем важнее предварительно обсудить их с отдельными государствами-членами, чтобы в мире не создавалось впечатление инакомыслия", – сказал Нехаммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только одна страна ЕС блокирует введение нефтяного эмбарго по отношению к России, - Кулеба

Отвечая на вопрос о сопротивлении Венгрии в споре по поводу запланированного ЕС нефтяного эмбарго, канцлер нашел понимание: "Должно быть понятно, что страны, больше зависящие от российской нефти, также имеют перспективу того, как они и в дальнейшем будут получать сырой материал".

Петр Фиала тоже выразил сожаление, что "внешнему миру кажется, что мы не единственные" в вопросе санкций ЕС. Он подчеркнул, что Чехия полностью поддерживает планируемые санкции против России. "Но должен применяться принцип, что санкции должны быть более болезненными для России, чем для вводящих санкции", - сказал Фиала.

Накануне страны ЕС снова не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций, предусматривающему эмбарго на нефть из РФ. Против этого активно выступает Венгрия.

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Еврокомиссия (1474) нефть (1938) эмбарго (226) Нехаммер Карл (43)


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пропаганда рашистов готовит множество фейков против Азова основной подачей которых сделать Азов виноватым в разрушении Мариуполя. Контраргумент - Азов в Мариуполе с 2014 года и город жил мирно до 2022 года пока не пришли русские нацисты.
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17.05.2022 18:25 Ответить
Ложь успевает оббежать полсвета,пока правда натягивает штаны... У. Черчилль.
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17.05.2022 18:34 Ответить
В Харькове и Днепре тоже есть Азов, но нет оккупантов. Зверств нет, разрушения вызваны исключительно ракетами, авиацией и артиллерией рашистов. А в Буче и Ирпене не было Азова, но были оккупанты. Море трупов и разрушений... Так что контраргументов здесь полно.
Да и нет особого смысла спорить с рашистами. Я с родственниками не разговариваю, а вы хотите посторонних жертв телевизора переубедить.
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17.05.2022 19:39 Ответить
Немолоток хоче, щоб можна було брати кроваві гроші ***** і при цьому не палити хто саме продався і блокує санкції.
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17.05.2022 18:42 Ответить
ЄС це ******, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решта...
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17.05.2022 19:21 Ответить
Скажіть своєму журнашльопнику, що єдине означає "одне". Або що біля нього нікого більше немає. Панаєхалі тут, мааскваротніки
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17.05.2022 19:35 Ответить
Венгрія може отримувати нафту лише з Росії.

Ок - Евросоюз залишає для Угорщини умови, що вона зможе і надалі імпортувати з росії нафту.

Угорщину не задовольніє виняток для неї, вона все рівно проти ембарго.

Паралельно ЄС готово надати Венгрії кошти для побудови інтерконекторів, які забезпечать постачання нафти і з інших напрямків, зокрема із Заходу і Півдня. Венгри все рівно проти ембарго, до того ж попередню цифру в 700-750 млн. доларів, яку вони назвали як належна їм компенсація за підтримку нафтового ембарго проти Московії, вони збільшили до вже 18 млрд. доларів - ну ні Х.я собі?

Між іншим - вони також проти введення санкцій проти патріарха Кирила, а там вже точно не за гроші йдеться!

Здається, Йовбики просто Уху їли!
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17.05.2022 19:53 Ответить
Яка чудова демократія. Отже один може диктувати вимоги усім іншим. Мабуть щось не так із тими цінностями які вони намагаються декларувати. Навколо самі зірочки (*). А де ж демократія, де воля більшості?
Кому щось не подобається - "чемодан > вокзал > россія".
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17.05.2022 20:14 Ответить
 
 