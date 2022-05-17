Канцлер Австрии раскритиковал Еврокомиссию из-за споров по нефтяному эмбарго против РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер раскритиковал Еврокомиссию из-за спора по нефтяному эмбарго против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

"Я считаю, что принципиально целесообразно – также и для Еврокомиссии – не объявлять результаты, пока переговоры не будут полностью завершены", – сказал Нехаммер на встрече со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге.

По словам канцлера, Европейский Союз отметился тем, что был единым в вопросе российской агрессии в Украине и дальше хочет быть един.

"Но чем более острые, более глубокие и дальновидные санкции рассматриваются, тем важнее предварительно обсудить их с отдельными государствами-членами, чтобы в мире не создавалось впечатление инакомыслия", – сказал Нехаммер.

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Отвечая на вопрос о сопротивлении Венгрии в споре по поводу запланированного ЕС нефтяного эмбарго, канцлер нашел понимание: "Должно быть понятно, что страны, больше зависящие от российской нефти, также имеют перспективу того, как они и в дальнейшем будут получать сырой материал".

Петр Фиала тоже выразил сожаление, что "внешнему миру кажется, что мы не единственные" в вопросе санкций ЕС. Он подчеркнул, что Чехия полностью поддерживает планируемые санкции против России. "Но должен применяться принцип, что санкции должны быть более болезненными для России, чем для вводящих санкции", - сказал Фиала.

Накануне страны ЕС снова не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций, предусматривающему эмбарго на нефть из РФ. Против этого активно выступает Венгрия.

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