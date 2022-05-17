Канцлер Австрии раскритиковал Еврокомиссию из-за споров по нефтяному эмбарго против РФ
Канцлер Австрии Карл Нехаммер раскритиковал Еврокомиссию из-за спора по нефтяному эмбарго против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.
"Я считаю, что принципиально целесообразно – также и для Еврокомиссии – не объявлять результаты, пока переговоры не будут полностью завершены", – сказал Нехаммер на встрече со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге.
По словам канцлера, Европейский Союз отметился тем, что был единым в вопросе российской агрессии в Украине и дальше хочет быть един.
"Но чем более острые, более глубокие и дальновидные санкции рассматриваются, тем важнее предварительно обсудить их с отдельными государствами-членами, чтобы в мире не создавалось впечатление инакомыслия", – сказал Нехаммер.
Отвечая на вопрос о сопротивлении Венгрии в споре по поводу запланированного ЕС нефтяного эмбарго, канцлер нашел понимание: "Должно быть понятно, что страны, больше зависящие от российской нефти, также имеют перспективу того, как они и в дальнейшем будут получать сырой материал".
Петр Фиала тоже выразил сожаление, что "внешнему миру кажется, что мы не единственные" в вопросе санкций ЕС. Он подчеркнул, что Чехия полностью поддерживает планируемые санкции против России. "Но должен применяться принцип, что санкции должны быть более болезненными для России, чем для вводящих санкции", - сказал Фиала.
Накануне страны ЕС снова не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций, предусматривающему эмбарго на нефть из РФ. Против этого активно выступает Венгрия.
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Да и нет особого смысла спорить с рашистами. Я с родственниками не разговариваю, а вы хотите посторонних жертв телевизора переубедить.
Ок - Евросоюз залишає для Угорщини умови, що вона зможе і надалі імпортувати з росії нафту.
Угорщину не задовольніє виняток для неї, вона все рівно проти ембарго.
Паралельно ЄС готово надати Венгрії кошти для побудови інтерконекторів, які забезпечать постачання нафти і з інших напрямків, зокрема із Заходу і Півдня. Венгри все рівно проти ембарго, до того ж попередню цифру в 700-750 млн. доларів, яку вони назвали як належна їм компенсація за підтримку нафтового ембарго проти Московії, вони збільшили до вже 18 млрд. доларів - ну ні Х.я собі?
Між іншим - вони також проти введення санкцій проти патріарха Кирила, а там вже точно не за гроші йдеться!
Здається, Йовбики просто Уху їли!
Кому щось не подобається - "чемодан > вокзал > россія".