Kalush Orchestra выставит на аукцион статуэтку Евровидения-2022 и отдаст деньги в поддержку Украины

Группа Kalush Orchestra выставит на аукцион статуэтку, одержанную за победу на песенном конкурсе Евровидения-2022 и отдаст средства в поддержку Украины.

Музыканты объявили об этом на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Музыканты также планируют гастроли по городам Европы. Во время тура собирают деньги для армии и фондов поддержки украинцев.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra 15 мая победила в финале песенного конкурса "Евровидение-2022".

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