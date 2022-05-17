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Kalush Orchestra выставит на аукцион статуэтку Евровидения-2022 и отдаст деньги в поддержку Украины

orchestra,kalush

Группа Kalush Orchestra выставит на аукцион статуэтку, одержанную за победу на песенном конкурсе Евровидения-2022 и отдаст средства в поддержку Украины.

Музыканты объявили об этом на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Музыканты также планируют гастроли по городам Европы. Во время тура собирают деньги для армии и фондов поддержки украинцев.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra 15 мая победила в финале песенного конкурса "Евровидение-2022".

Читайте: "Хочу ще почути твоє рідне слово...", - защитник Мариуполя Козацкий под звуки обстрела поет песню победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra "Стефанія". ВИДЕО

аукцион (190) Евровидение (780) победа (591)


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Kalush Orchestra-респект...
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17.05.2022 18:38 Ответить
Замість продажу статуетки краще написати кілька композицій, щоб уся Європа підхопила. Турне Європою - оце діло: можна і грошенят зібрати, і з пресою поспілкуватись - час для турне дуже сприятливий.
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17.05.2022 19:08 Ответить
Королева Великобритании Елизавета II появилась на публике на церемонии открытия железнодорожной линии в Лондоне во вторник.

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17.05.2022 18:41 Ответить
Эта линия названа в ее именем Elisabet line. На самом деле это даже не линия, а система железной дороги проходящая через Лондон и соединяющая его восточные и западные пригороды. Почему то считается крупнейшим строительным проектом. Наверное из-за стоимости и по количеству переноса дат ввода в эксплуатацию (шутка)
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17.05.2022 19:36 Ответить
Статуэтка не золотая, пусть себе хранится у победителя.
Не надо этих жестов - просто приезжайте к ребятам, общайтесь,
привозите что они просят и будет всё нормально.
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17.05.2022 18:47 Ответить
скажем честно, победа отдана Украине для поддержки. Что группа, что песня....., ну так, посмотреть, послушать и забыть.
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17.05.2022 18:52 Ответить
 
 