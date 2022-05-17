Будапешт может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ, – президент Новак
Будапешт не нейтрален и требует расследования преступлений и наказания виновных, а также поддерживает евроинтеграцию Украины. Будапешт готов быть посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.
Об этом заявила президент Венгрии Каталина Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это не наша война, но она ведется также против венгров, которые любят мир, стремящихся к безопасности, взаимоуважению и благополучию. Мы требуем расследования военных преступлений и наказания виновных", - сказала она.
По ее словам, в нынешней ситуации венгры не нейтральны.
"Мы стоим на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем наши обязательства в рамках ЕС и НАТО и когда должны сказать "нет" по какому-то решению, чего требуют интересы Венгрии, то мы говорим "нет", - подчеркнула Новак.
Она отметила, что Венгрия поддерживает присоединение Украины к европейскому сообществу.
"Мы готовы жертвовать ради мира. Но мы не соглашаемся на решения, которые требуют от венгров большего пожертвования, чем терпит российский агрессор", - добавила президент.
Она сообщила, что Будапешт "охотно примет на себя роль посредника" между противоборствующими сторонами с целью продолжения мирных переговоров.
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будуть жери гуляш пополам з дерьмом
це дешевше чим утримувати цю гноярню европи
Это поразительно звучит по украински. Но, так много не напишу без ошибок. Сорри.
Вступление: Рыбалка, кум, золотая рыбка, 3 желания.
1. Нехай ота Голандія завоюе Монголію. (рыцари, оруженосцы, обозы, маркитантки. Пошли завоевали Монголию)
2. А нехай ота Монголия завоюе оту Голандію. (орда, кибитки и т.д. Завоевали Голландию)
3. Ні не треба мені ні жінки, ні корови, а нехай ота Голандия воюе з отою Монголію, а тім москалям усі городи потопчуть.
Слава Украине.
(На мотив "Ламбады")
Віктор Байрак
Сердце в деркоті!
Як я ненавиджу москалів!
Був би беркутом -
Де б їх тільки бачив, там і бив.
Вбив одного та злетів на крилах.
Бачиш, другого в лоба - бабах!
Знову злетів, бо вже мало мені двох,
Та і третього в лоба - гогох!
Куме-братику!
Був би я вовчиськом у лісах -
Я б їх драв-таки,
Щоб гикнулась наша ковбаса.
Вдрав одного та заліз на гору.
Бачиш, другого вгорі деру.
Зліз із гори, повні груди набрав
Та і третього в біса задрав.
Був би крокодил -
Я б шукав по джунглях москалів.
Де б не проходив -
Чорний він чи білий, всіх би їв.
З'їв десять штук і іще десять штук.
Чую, в шлунці приємне "тук-тук".
Ще десять штук - чую, шлунок болить.
Бо ж погані вони, москалі.
Був я богом би -
Нацькував би німців на Китай.
Взяли бомби -
Та й одне у одного кидай.
Хай літаки у повітрі ревуть;
Кого збили - той впав на Москву.
Хай з двох сторін артилерія б'є -
Хоч Арбат їм з Кремлем попсує.
Я б тоді добре себе почував
Та набої би їм продавав.
Много Украина от Турции,Китая нахаляву получила?
Но плохая Меркельша,смотри не перепутай.
А с каких делов тебе кто то на халяву что то давать должен,немец твою маску должен оплатить?
Ты Африканцам всё оплатил?
А что вы тогда в нато забыли? Если вдруг буряты завтра нападут на Литву, например, тоже вместо защиты скажете "ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор"?
А його щойно переобрали
Досить вже хранцюзських та німецьких "посередників", ще угорських не вистачало....
Втрати російського агресора: 27000+ вбитих, 200+ літаків, тисячі іншого мотлоху, заморожені мільярди активів, санкції, позбавлення участі у спорті тощо тощо тощо... ДЕ, НУ ДЕ були б бодай якісь "рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви", ну хоча б на відстані Альфа Центавра ДЕ, ГА?!
Головне вчасно, коли ліліпутін рєпу чеше і думає як з капкану вирватись у який він паРашу загнав.