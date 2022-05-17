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Новости Война
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Будапешт может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ, – президент Новак

новак

Будапешт не нейтрален и требует расследования преступлений и наказания виновных, а также поддерживает евроинтеграцию Украины. Будапешт готов быть посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом заявила президент Венгрии Каталина Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не наша война, но она ведется также против венгров, которые любят мир, стремящихся к безопасности, взаимоуважению и благополучию. Мы требуем расследования военных преступлений и наказания виновных", - сказала она.

По ее словам, в нынешней ситуации венгры не нейтральны.

Читайте: Венгрия осуждает агрессию Путина и вооруженное вторжение в Украину, - президент Новак

"Мы стоим на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем наши обязательства в рамках ЕС и НАТО и когда должны сказать "нет" по какому-то решению, чего требуют интересы Венгрии, то мы говорим "нет", - подчеркнула Новак.

Она отметила, что Венгрия поддерживает присоединение Украины к европейскому сообществу.

"Мы готовы жертвовать ради мира. Но мы не соглашаемся на решения, которые требуют от венгров большего пожертвования, чем терпит российский агрессор", - добавила президент.

Она сообщила, что Будапешт "охотно примет на себя роль посредника" между противоборствующими сторонами с целью продолжения мирных переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не соглашается на эмбарго на российскую нефть по сугубо экономическим причинам, - Боррель

Венгрия (2022) переговоры с Россией (1204) Новак Каталина (13)


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Топ комментарии
+64
її ще ніхто не посилав?
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17.05.2022 18:40 Ответить
+44
Ідітє слєдам за расєйскім карабльом...
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17.05.2022 18:42 Ответить
+36
Не нужно стесняться мы не дипломаты пусть идут *****
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17.05.2022 19:04 Ответить
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її ще ніхто не посилав?
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17.05.2022 18:40 Ответить
👍
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17.05.2022 18:53 Ответить
Не нужно стесняться мы не дипломаты пусть идут *****
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17.05.2022 19:04 Ответить
Будапешту пісюна українського відсмоктати!!!
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17.05.2022 19:10 Ответить
Що поганого вона сказала? Видно же, що це не підпуйловник Орбан. Адекватна дама, в принципі
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17.05.2022 19:15 Ответить
Нехай адекватна дама заставить свого співпартійця ембарго підтримати. ВСЕ.
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17.05.2022 19:23 Ответить
в Угорщині президентське крісло не має такого значення, як прем'єрське. Республіка - парламентська.
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17.05.2022 21:18 Ответить
Дійсно що поганого, але час втрачають на пусту балаканину. Потрібно в Дербецені в/ч відбудовувати, бо зайдуть кацапотанки в мадярщину, а де бідним бурятам голову прихилить, де танки підрихтувать. Ніпарядак, зовсім страх втратили. І покажеться будапешту Буча раєм.
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17.05.2022 19:32 Ответить
Не может. Точка!
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17.05.2022 18:42 Ответить
Ідітє слєдам за расєйскім карабльом...
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17.05.2022 18:42 Ответить
bozhe upasi
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17.05.2022 18:42 Ответить
Ваша правда: не щастить нам з тим Будапештом.
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17.05.2022 19:02 Ответить
дивуюсь европі- обнести мадярщину забором і повернути в 1956 рік-
будуть жери гуляш пополам з дерьмом
це дешевше чим утримувати цю гноярню европи
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17.05.2022 19:52 Ответить
То же самое подумал 😲
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17.05.2022 19:57 Ответить
Да пішли ви
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17.05.2022 18:43 Ответить
главный вопрос " В чем посередником? Странные люди
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17.05.2022 18:44 Ответить
Вона з сказала між Україною і РФ хоче бути.
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17.05.2022 18:45 Ответить
Мабуть мріє,щоб її,,зіграли у два смичка!,,
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17.05.2022 19:03 Ответить
між Україною і РФ хоче бути. А мадьяры огороду садят?
Это поразительно звучит по украински. Но, так много не напишу без ошибок. Сорри.
Вступление: Рыбалка, кум, золотая рыбка, 3 желания.
1. Нехай ота Голандія завоюе Монголію. (рыцари, оруженосцы, обозы, маркитантки. Пошли завоевали Монголию)
2. А нехай ота Монголия завоюе оту Голандію. (орда, кибитки и т.д. Завоевали Голландию)
3. Ні не треба мені ні жінки, ні корови, а нехай ота Голандия воюе з отою Монголію, а тім москалям усі городи потопчуть.
Слава Украине.
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17.05.2022 21:39 Ответить
ГАНЬБАДА
(На мотив "Ламбады")

Віктор Байрак

Сердце в деркоті!
Як я ненавиджу москалів!
Був би беркутом -
Де б їх тільки бачив, там і бив.

Вбив одного та злетів на крилах.
Бачиш, другого в лоба - бабах!
Знову злетів, бо вже мало мені двох,
Та і третього в лоба - гогох!

Куме-братику!
Був би я вовчиськом у лісах -
Я б їх драв-таки,
Щоб гикнулась наша ковбаса.

Вдрав одного та заліз на гору.
Бачиш, другого вгорі деру.
Зліз із гори, повні груди набрав
Та і третього в біса задрав.

Був би крокодил -
Я б шукав по джунглях москалів.
Де б не проходив -
Чорний він чи білий, всіх би їв.

З'їв десять штук і іще десять штук.
Чую, в шлунці приємне "тук-тук".
Ще десять штук - чую, шлунок болить.
Бо ж погані вони, москалі.

Був я богом би -
Нацькував би німців на Китай.
Взяли бомби -
Та й одне у одного кидай.

Хай літаки у повітрі ревуть;
Кого збили - той впав на Москву.
Хай з двох сторін артилерія б'є -
Хоч Арбат їм з Кремлем попсує.

Я б тоді добре себе почував
Та набої би їм продавав.
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17.05.2022 22:49 Ответить
Хай уж і Білорусь буде посредніком небачу різниці
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17.05.2022 18:44 Ответить
Или Хезболла
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17.05.2022 18:54 Ответить
Да і канібалів на диких островах можна знайти, як варіант.
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17.05.2022 19:34 Ответить
Вона не доганяє? Переговори після виводу орків зі всієї території України.
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17.05.2022 18:44 Ответить
У ******** геть дах поїхав! Кремлівські гниди!!))
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17.05.2022 18:45 Ответить
Точно посредник или соучастник скорее? У нас уже был один усатый *посредник*. Потом ракетами наши города обстреливал и танковую армию в Украину завел этот *посредник*.
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17.05.2022 18:45 Ответить
а орбан будет новым гарантом будапештского меморандума о мире.
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17.05.2022 18:45 Ответить
Шавка российских нацистов венгрия хочет бет посредником, белоруссия тоже хочет, их наглость и лицемерие не имеет пределов!
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17.05.2022 18:47 Ответить
пошли в жопу, прихлебатели бункерной крысы.
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17.05.2022 18:47 Ответить
Треба припинити транзіт нафти до ******** і буде повне ембарго!!!)))
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17.05.2022 18:48 Ответить
это что такая квартальная шутка что ли?
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17.05.2022 18:48 Ответить
гадкие мадяры куды вы?
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17.05.2022 18:49 Ответить
немае до мадьярів довіри
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17.05.2022 18:51 Ответить
Уже были такие посредники германия и франция, на словах выражали озабоченность, а на деле формулы шайтанмаера пытались впарить и поставляли вате оружие в обход санкций, и называли все это европейскими ценностями.
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17.05.2022 18:51 Ответить
Переговори по обміну полоненими, це зовсім друге діло.
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17.05.2022 18:52 Ответить
Ці троянські коні з кожного боку вже підзаї6али.
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17.05.2022 18:52 Ответить
Ідіть ***** зі своїм будопештом і меморандумом
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17.05.2022 18:53 Ответить
Все хотят называться не кацапохолуями и санкции получить,а посредниками.
Много Украина от Турции,Китая нахаляву получила?
Но плохая Меркельша,смотри не перепутай.
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17.05.2022 18:53 Ответить
При пані Меркель Україна на "халяву" навіть медецинських масок отримати не могла, а зараз канцлером Германії е такий собі Шольц... Дивись не сплутай....
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17.05.2022 19:05 Ответить
Украина существовала только благодаря Меркель.
А с каких делов тебе кто то на халяву что то давать должен,немец твою маску должен оплатить?
Ты Африканцам всё оплатил?
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17.05.2022 19:15 Ответить
не тупи бот - если бы не украинцы то никакой германии или швейцарии уже не было бы - а все ваши купленные и запуганные политики сосали бы путинский член в длинной очереди.
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17.05.2022 19:23 Ответить
Якби не Туреччина, яка перекрила Босфор з початком війни, в Чорное море з Середземного зайшли б десанті кораблі Мокшанії і це могло б погано закінчитися для Одеського узбережжя вже зараз.
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17.05.2022 19:18 Ответить
що- слабо сказати що кацапи вбивці та нео-фашисти рашисти .... завжди лизали дупу мадяри кацапам
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17.05.2022 18:55 Ответить
Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор" Джерело:

А что вы тогда в нато забыли? Если вдруг буряты завтра нападут на Литву, например, тоже вместо защиты скажете "ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор"?
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17.05.2022 18:56 Ответить
Нам ************* мємАрандума достатньо...
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17.05.2022 18:57 Ответить
S vengrov nuzno stob neblokirovali sankciji po nefti,a to polucajetsia izza odnix vengrov ves ES ploxoj.
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17.05.2022 18:58 Ответить
угорець = мразб
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17.05.2022 18:58 Ответить
Видимо, ******* получили хороший пинок по зад от Еврокомиссии за блокировку шестого пакета. На некоторое время не будут тявкать, потом начнут по-новой...
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17.05.2022 18:59 Ответить
...тільки після того як пані Каталіна ********* Орбана з прем'єрів Угорщини

А його щойно переобрали
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17.05.2022 18:59 Ответить
обовязково примете участь як посередник....коли почнемо домовлятися на руїнах кремля....
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17.05.2022 18:59 Ответить
идите ***** .
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17.05.2022 18:59 Ответить
Та ну нах....
Досить вже хранцюзських та німецьких "посередників", ще угорських не вистачало....
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17.05.2022 19:01 Ответить
На одну озабочьеность більше
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17.05.2022 22:01 Ответить
Це вже дійсно якесь сміховисько..
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17.05.2022 19:02 Ответить
ПНХ , ще невстигла розчехлитися з посадо. , а вже ******** хоче піару .
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17.05.2022 19:02 Ответить
За її словами, у нинішній ситуації угорці не є нейтральними, у нинішній ситуації угорці є співучасниками рашистського окупанта України і співучасники вбивства українців,
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17.05.2022 19:03 Ответить
Издеваются...может многим из нас так и надо за по)(уистическое отношение к стране,армии, ответственности власти,выборам...
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17.05.2022 19:04 Ответить
Наслушавшись Орбана и Сиярто, можно сказать "спасибо" и забыть.
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17.05.2022 19:05 Ответить
Смішно!
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17.05.2022 19:05 Ответить
Треба робити те, що просять, а не лізти туди, куди не просять.
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17.05.2022 19:05 Ответить
Нам не потрібні переговори. І мир нам не потрібен. Нам потрібна перемога !
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17.05.2022 19:07 Ответить
Иди на йух
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17.05.2022 19:08 Ответить
***** разом з орками, чим скоріше, тим ближче цвинтар.
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17.05.2022 19:08 Ответить
Не може! Посередник має бути нейтральним до обох сторін, а керівництво Угорщини явно симпатизує немитій та всіляко шкодить Україні.
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17.05.2022 19:10 Ответить
Так уже есть посредники. 155го калибра. Росиянин только через прицел хорош.
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17.05.2022 19:10 Ответить
Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор

Втрати російського агресора: 27000+ вбитих, 200+ літаків, тисячі іншого мотлоху, заморожені мільярди активів, санкції, позбавлення участі у спорті тощо тощо тощо... ДЕ, НУ ДЕ були б бодай якісь "рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви", ну хоча б на відстані Альфа Центавра ДЕ, ГА?!
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17.05.2022 19:12 Ответить
Боже. та шо ж це таке? Усі європейські шлюхи пруться в посередники! Макрон. Шольц. теперь ця хвойда. Просто серйозні політики (Байден. Джонсон) гидуються розмовляти з путлєром. це нижче їх.
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17.05.2022 19:16 Ответить
якщо у оригіналі справді звучать слова "російський агресор", то це уже непогано. так невдовзі і орбан перевзується
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17.05.2022 19:21 Ответить
Так перестаньте блокировать эмбарго на российскую нефть!
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17.05.2022 19:24 Ответить
як повчав дон корлеоне сина майкла - хто з твоїх принесе тобі пропозицію про переговори від п'яти сімей, той і зрадник. не помилився, до речі.
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17.05.2022 19:26 Ответить
**...утая
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17.05.2022 19:38 Ответить
уже есть лукашенко, не отбирайте у него его роль
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17.05.2022 20:03 Ответить
якщо ми фріців жабоїдів посилаємо на ХУW, то ******* з фідесами і подавно
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17.05.2022 20:06 Ответить
Извините, только освободился. Её вслед за срусским кораблём уже плотно послали
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17.05.2022 20:19 Ответить
Говорит одно а делает другое. Школа Путина.
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17.05.2022 20:19 Ответить
НА ЙУХ, *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2022 20:21 Ответить
Што?!(с)
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17.05.2022 20:21 Ответить
Ще одну ОМБР на Закарпаття після війни. Посіреднікі))))
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17.05.2022 20:23 Ответить
ПРОДАДУТЬ НЕ ТІЛЬКИ ЗА НАФТУ.КОЖНІ 4 РОКИ РАШКА ПРОВОДИЛА ФЕСТИВАЛІ УГОРО ФІНСЬКИХ НАРОДІВ В ХАНТИМАНСІЙСЬКУ І ДАВНО ІХ ПРИКОРМИЛА.ЦЕ КРАІНА ПРОСТИТУТКА А НЕ ЄВРОПЕЙСЬКА.ВИХІДЦІ ЗІ СХОДУ ТАК І ЗАЛИШИЛИСЬ ВАРВАРАМИ ХОЧ ЯК ІХ НЕ ПРИЧІСУВАЛИ АВСТРІЙЦІ
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17.05.2022 20:32 Ответить
Президентка намалювалася
Головне вчасно, коли ліліпутін рєпу чеше і думає як з капкану вирватись у який він паРашу загнав.
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17.05.2022 20:33 Ответить
Є слова, а є дії. І слова діям не відповідають. Все просто.
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17.05.2022 20:35 Ответить
это такая типа шутка??? идите НА ***!
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17.05.2022 20:48 Ответить
Іди *****, презерватидент *******!
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17.05.2022 20:49 Ответить
ну не проблема. давайте всі такі "миротворці" віддають нам ту саму по обсягу територію, яку забрали б кацапи в обмін на такі "переговори"?
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17.05.2022 20:58 Ответить
Это конечно, чуть лучше пюрерского минска, но ненамного.
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17.05.2022 21:11 Ответить
Іди в сраку!!!
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17.05.2022 22:03 Ответить
У нас посредником будет М777
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17.05.2022 22:06 Ответить
Угорці пособники рашистів можуть йти *****
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17.05.2022 22:33 Ответить
Херню якусь меле .мадяри посередники.? На переговорах? Яких переговорах про ємбарго може
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17.05.2022 22:36 Ответить
Зібрати тих посередників типу мадярів, турків, євреїв - нехай між собою домовляються, хто краще ***** сраку вилизує
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17.05.2022 23:15 Ответить
Гарна пропозиція. Посередник це той, хто незаангажований. Той, хто не має свого інтересу в питанні. Сама постановка питання така, ніби є можливість бути посередником між чікатілом та його жертвою. В Угорщині якась системна проблема, якщо її керівники не розуміють таких простих логічних ланцюгів.
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17.05.2022 23:20 Ответить
Лучшим вариантом для Венгрии было бы вхождение в состав России, со всеми вытекающими последствиями , и начать войну с НАТО и Штатами. В каждом населенном пункте поставить огромную задницу( предельно натуральную , с надписью ,, раша,,) что бы каждый мог лизать ее и целовать в ,, засос,, круглосуточно.
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18.05.2022 07:29 Ответить
 
 