Будапешт может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ, – президент Новак

Будапешт не нейтрален и требует расследования преступлений и наказания виновных, а также поддерживает евроинтеграцию Украины. Будапешт готов быть посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом заявила президент Венгрии Каталина Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не наша война, но она ведется также против венгров, которые любят мир, стремящихся к безопасности, взаимоуважению и благополучию. Мы требуем расследования военных преступлений и наказания виновных", - сказала она.

По ее словам, в нынешней ситуации венгры не нейтральны.

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"Мы стоим на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем наши обязательства в рамках ЕС и НАТО и когда должны сказать "нет" по какому-то решению, чего требуют интересы Венгрии, то мы говорим "нет", - подчеркнула Новак.

Она отметила, что Венгрия поддерживает присоединение Украины к европейскому сообществу.

"Мы готовы жертвовать ради мира. Но мы не соглашаемся на решения, которые требуют от венгров большего пожертвования, чем терпит российский агрессор", - добавила президент.

Она сообщила, что Будапешт "охотно примет на себя роль посредника" между противоборствующими сторонами с целью продолжения мирных переговоров.

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