Рашисты в оккупированном Херсоне похищают людей с блокпостов и из домов, - ОВА
Российские военные продолжают совершать произвол на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне. Там оккупанты забирают людей на блокпостах или даже из их домов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский.
"Люди исчезают с блокпостов во время проверок, часто ночью из своих квартир или домов. Оккупанты фактически похищают людей. Судьба многих из них неизвестна до сих пор", - рассказал он.
По словам Соболевского, пока нет подтверждений тому, что херсонцев мобилизуют в армию России.
"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям – это опасность для них самих. Потому что херсонцы не будут воевать против ВСУ", - пояснил он.
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Пропагандируемые Дугиным националистические идеи дали основу для вторжения России в Украину, заявило правительство ФРГ. Спецслужбы взяли под усиленное наблюдение сеть влиятельного российского идеолога в Германии. https://www.dw.com/ru/specsluzhby-frg-podtverdili-kontakty-mezhdu-duginym-i-jekstremistami-v-evrope/a-61169073
ОП Зеленского тоже это понимал, поэтому оружие не дал. Вдруг маньяки начнут стрелять в мирных граждан!