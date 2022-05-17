Рашисты в оккупированном Херсоне похищают людей с блокпостов и из домов, - ОВА

Российские военные продолжают совершать произвол на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне. Там оккупанты забирают людей на блокпостах или даже из их домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский.

"Люди исчезают с блокпостов во время проверок, часто ночью из своих квартир или домов. Оккупанты фактически похищают людей. Судьба многих из них неизвестна до сих пор", - рассказал он.

По словам Соболевского, пока нет подтверждений тому, что херсонцев мобилизуют в армию России.

"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям – это опасность для них самих. Потому что херсонцы не будут воевать против ВСУ", - пояснил он.

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