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Новости Война
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Рашисты в оккупированном Херсоне похищают людей с блокпостов и из домов, - ОВА

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Российские военные продолжают совершать произвол на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне. Там оккупанты забирают людей на блокпостах или даже из их домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский.

"Люди исчезают с блокпостов во время проверок, часто ночью из своих квартир или домов. Оккупанты фактически похищают людей. Судьба многих из них неизвестна до сих пор", - рассказал он.

По словам Соболевского, пока нет подтверждений тому, что херсонцев мобилизуют в армию России.

"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям – это опасность для них самих. Потому что херсонцы не будут воевать против ВСУ", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили, что Херсонщина "займет достойное место в российской семье"

оккупация (10212) Херсон (2921)


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Топ комментарии
+11
Хай Арестович щось заспокійливе жителям Херсона розкаже...
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17.05.2022 19:18 Ответить
+7
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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17.05.2022 19:03 Ответить
+4
"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям - это опасность для них самих"

ОП Зеленского тоже это понимал, поэтому оружие не дал. Вдруг маньяки начнут стрелять в мирных граждан!
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17.05.2022 19:59 Ответить
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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17.05.2022 19:03 Ответить
Хай Арестович щось заспокійливе жителям Херсона розкаже...
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17.05.2022 19:18 Ответить
У кого есть мозг тот все правильно понимает. А Арестович вообще не глупый мужик вполне себе адекватно предсказывал и нападение на Крым и вторжение 2022 тоже.
А может вам больше Песков нравится?
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17.05.2022 19:29 Ответить
Ооо, я взагалі дивуюсь, чому він досі не головнокомандуючий. Він і військовий експерт, і стратег, і в зовнішній, і у внутрішній розвідці як риба у воді. Такий безцінний кадр і до цих пір у радниках. Неподобство.
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17.05.2022 20:26 Ответить
До речі, не в тему - https://twitter.com/KVQuarantine/status/1526209568543494144 Звернення підполковника Арєстовічя до народу України
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17.05.2022 20:29 Ответить
Арестович поверне Крим..... це з розряду "я полечу на марс"...
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17.05.2022 19:25 Ответить
а коллега арестовича дугин что говорит?

Пропагандируемые Дугиным националистические идеи дали основу для вторжения России в Украину, заявило правительство ФРГ. Спецслужбы взяли под усиленное наблюдение сеть влиятельного российского идеолога в Германии. https://www.dw.com/ru/specsluzhby-frg-podtverdili-kontakty-mezhdu-duginym-i-jekstremistami-v-evrope/a-61169073
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17.05.2022 19:25 Ответить
"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям - это опасность для них самих"

ОП Зеленского тоже это понимал, поэтому оружие не дал. Вдруг маньяки начнут стрелять в мирных граждан!
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17.05.2022 19:59 Ответить
Цена сдачи Херсонщины по договорняку. Зеленскому хорошо спится?
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17.05.2022 21:40 Ответить
 
 