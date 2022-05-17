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Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию наличной валюты на 17 млн грн, - Гостаможслужба. ФОТО

Черновицкие таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из Украины наличной иностранной валюты на сумму более 17 млн. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию наличной валюты на 17 млн грн, - Гостаможслужба 01

Гражданин Украины, направляясь в Румынию по частным делам, для прохождения таможенного контроля в пункте пропуска "Порубно-Сирет" выбрал полосу "зеленый коридор", чем заявил о том, что перемещаемые им предметы не подлежат письменному декларированию, обложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу с таможенной территории Украины.

Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию наличной валюты на 17 млн грн, - Гостаможслужба 02

Однако при совершении таможенного досмотра были обнаружены скрытые от таможенного контроля незадекларированные почти 250 тысяч евро и 325 тысяч долларов США.

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Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию наличной валюты на 17 млн грн, - Гостаможслужба 03

"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

валюта (3074) граница (5312) контрабанда (2410) таможня (1962) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+14
та ви шо. одного зупинили, а скількох випустили? портнових, татарових, шуфричів, суркісів.
а тоді пишуть, що економічна криза в країні.
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17.05.2022 19:01 Ответить
+13
Хорошая помощь ЗСУ.
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17.05.2022 19:01 Ответить
+7
Это с БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ, БОЛЬШИЕ БАРЫШИ В ЗЕЛЕНЫХ БУМАЖКАХ,
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17.05.2022 19:05 Ответить
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Хорошая помощь ЗСУ.
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17.05.2022 19:01 Ответить
Власть на шекели поменяет отобранное и будет говорить ай я яай❗Это беспредел
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17.05.2022 19:11 Ответить
Та ні, напевно підуть на боротьбу з корупцією та контрабасом на кордоні.
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17.05.2022 19:15 Ответить
та ви шо. одного зупинили, а скількох випустили? портнових, татарових, шуфричів, суркісів.
а тоді пишуть, що економічна криза в країні.
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17.05.2022 19:01 Ответить
Цей, мабуть, жадібний попався, та й інші знатимуть, що буде, якщо не заплатити, кому треба.
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17.05.2022 19:14 Ответить
Это Шуфрич? Покажите морду интерфейс !
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17.05.2022 19:01 Ответить
Шухріч уже давно тю-тю. От якби він сховався під матрасом чи перевдягнувся у жіноче, тоді б його героїчно затримали на кордоні і розвернули назад. До речі, саме через КПП "Порубне" його й пропустили.
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17.05.2022 19:23 Ответить
Это с БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ, БОЛЬШИЕ БАРЫШИ В ЗЕЛЕНЫХ БУМАЖКАХ,
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17.05.2022 19:05 Ответить
От дуболом!
Треба було брати приклад з Авакова і поділитись з ним
Зараз би задекларував бабло, і вперед в Європу!
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17.05.2022 19:10 Ответить
Суркісів за зраку взяли? Знову зхрада на кордоні. Корупцію владі ЗЕ не здолати ніколи.
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17.05.2022 19:12 Ответить
Бо вони її очолюють.
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17.05.2022 19:24 Ответить
на фото менше чим пів ляма Евро
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17.05.2022 19:13 Ответить
Я аж пересчитал: 200 тысяч евро и 230 тысяч долларов. Столько можно провозить? . Или вам принципиально, чтобы именно ровно 500 тысяч евро было?
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17.05.2022 19:30 Ответить
Нестор сквозонул, а кассира повязали?
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17.05.2022 19:14 Ответить
Звідки в людей такі гроші? Мабуть бізнесмен.
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17.05.2022 19:15 Ответить
Та да, в галузі гуманітарки і фондів допомоги деяких.
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17.05.2022 19:18 Ответить
ну а **** , бензин по 50-60 гр за литр , один день на заправке и в шоколаде , можно валить . а зелень обещала - мы все контролируем, и цены и поставки, через неделю дефицита не будет , ..........ага , хер где найдешь , а где есть , там цены - космос , 100% зеленые при делах .
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17.05.2022 19:20 Ответить
Я думаю він виїжджав із дозволом від воєнкомату тому і до них треба навідатись компетентним органам.
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17.05.2022 19:21 Ответить
Ох уж этот Суркис
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17.05.2022 19:31 Ответить
Мне больше всего понравилось, что большинство пачек из банка в упаковке - человек явно не под подушкой деньги собирал. Нужно бы и его банк проверить.
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17.05.2022 19:34 Ответить
Интересно сколько вывез Шуфрич с Суркисом как минимум миллионов по 100 $ и этого мало надо было за часами вернуться 11 пар по 100 тыс. на честно заработанные и куда смотрит правоохранительная система на бабок которые клубнику продают без кассового аппарата.
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17.05.2022 19:42 Ответить
А как там суркисы вывезшие из Украины 17млн. ДОЛЛАРОВ??? Бубочку это не затрагивает??????
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17.05.2022 20:23 Ответить
Прізвище???
Країна повинна знати своїх хероїв!
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17.05.2022 21:15 Ответить
Эх, нужно было настеньку, жену котвицкого спросить как правильно провозить денежку, ну или нужно было попросить ее пронести под пузом (пользуясь интересным положением). Мадам столько ходок сделала...это ж опыт какой🤔
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17.05.2022 22:13 Ответить
Наші впіймали.? Це якись фейк .вони не могли цього зробити
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17.05.2022 22:33 Ответить
 
 