Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию наличной валюты на 17 млн грн, - Гостаможслужба. ФОТО
Черновицкие таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из Украины наличной иностранной валюты на сумму более 17 млн. гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.
Гражданин Украины, направляясь в Румынию по частным делам, для прохождения таможенного контроля в пункте пропуска "Порубно-Сирет" выбрал полосу "зеленый коридор", чем заявил о том, что перемещаемые им предметы не подлежат письменному декларированию, обложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу с таможенной территории Украины.
Однако при совершении таможенного досмотра были обнаружены скрытые от таможенного контроля незадекларированные почти 250 тысяч евро и 325 тысяч долларов США.
"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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а тоді пишуть, що економічна криза в країні.
мордуинтерфейс !
Треба було брати приклад з Авакова і поділитись з ним
Зараз би задекларував бабло, і вперед в Європу!
Країна повинна знати своїх хероїв!