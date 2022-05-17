РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8305 посетителей онлайн
Новости
2 610 25

Обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, - Зеленский провел переговоры с Макроном

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эманюэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также читайте: "Немедленное окончание боевых действий со стороны России", - Зеленский и Шольц назвали условие для переговоров с Россией

Зеленский Владимир (21085) Макрон Эмманюэль (1381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
А как же сберечь лицо для *****? Вдруг роялти от сватов перестанет платить.
Сберечь лицо ***** может только в одном случае - фотография на надгробье.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:40 Ответить
+11
А Володя старається перебити новину про полон наших захисників з Маріуполя новиною про ЕС. У нього інший світ. А не бажає повідомити суспільство, як опинилися найкращі в оточенні, а його шобла "95 квартал" заховався в бункерах і шикує по кабаках, розкрадаючи і гальмуючи "гуманітарку"? Хто злив південь і Маріуполь? Володя думає, що нарід забуде? Можливо нарід і забуде, а народ і війсьекові ні.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:43 Ответить
+7
нєлох, подивись на себе в дзеркало, квартальне зєбидло в єс не пустять.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон телефонна повія
показать весь комментарий
17.05.2022 19:39 Ответить
Фу как некультурно.. Все таки президент когда то великой страны.. Но дяди дали мальчику "порулить"... А он оказывается тока тока по телефону мостак языком трепать!!! Смех да и только!!
показать весь комментарий
17.05.2022 22:57 Ответить
Позвонили в Спортлото?
показать весь комментарий
17.05.2022 19:40 Ответить
А как же сберечь лицо для *****? Вдруг роялти от сватов перестанет платить.
Сберечь лицо ***** может только в одном случае - фотография на надгробье.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:40 Ответить
А Володя старається перебити новину про полон наших захисників з Маріуполя новиною про ЕС. У нього інший світ. А не бажає повідомити суспільство, як опинилися найкращі в оточенні, а його шобла "95 квартал" заховався в бункерах і шикує по кабаках, розкрадаючи і гальмуючи "гуманітарку"? Хто злив південь і Маріуполь? Володя думає, що нарід забуде? Можливо нарід і забуде, а народ і війсьекові ні.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:43 Ответить
нєлох, подивись на себе в дзеркало, квартальне зєбидло в єс не пустять.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:43 Ответить
Яке співпадіння, екстракція та розмова з макрюшем.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:46 Ответить
Звиздец...прям пчёлка -то на похоронах,то макроше названивает -главное,чтоб не за Азовцев ...
показать весь комментарий
17.05.2022 19:47 Ответить
Бог ты мой какое оно тупое.
ЕС- это граница ЕС.В Украине где сейчас граница,кто знает?
ЕС это экономический союз.
В Украине щас есть экономика?
показать весь комментарий
17.05.2022 19:49 Ответить
І що, обговорили заявку? Макрон підтримає?
показать весь комментарий
17.05.2022 19:49 Ответить
покиздеть всегда горазд..
показать весь комментарий
17.05.2022 19:50 Ответить
Боюсь, этот ублюдочный геронтофил-жабоед уболтает вашего Зелёного клоуна(профукавшего Мариуполь и Херсон) сохранить лицо Путлеру.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:50 Ответить
Асісяй! Аперація по спасенію в полон, ******* що поци вигадали?
показать весь комментарий
17.05.2022 19:50 Ответить
до чего ж обговорились, что решили?
показать весь комментарий
17.05.2022 19:52 Ответить
Nice... здав на страту русні найкращих воїнів, і дзвонити головному піструно-смоку відрапортувати про вдалу спецобосрацію зі здачі національних інтересів!
показать весь комментарий
17.05.2022 19:54 Ответить
Ну і чим розмова завершилась? Новина ні про що. А Макрон я дивлюсь тільки тим і займається що по телефону спілкується то з тим то з іншим. Видно нудно йому.
показать весь комментарий
17.05.2022 19:58 Ответить
А нет новостей где бы описывалось, как с утра президент пописал, долго ли это действо длилось, не сопровождалось ли это болью, достаточно ли мягко он какает и пахнет ли это шаурмой, в каких фонтанах купается, все ли получается в интимном смысле итд. Только по развернутее. Пожалуйста
показать весь комментарий
17.05.2022 20:07 Ответить
Вибачався перед Макроном зате шо такий брехливий.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:20 Ответить
як статус кандидата на вступ у ЄС, захистить Україну і її народ від війни?
показать весь комментарий
17.05.2022 20:22 Ответить
Он абсолютно ничего не даёт, поэтому его и могут дать,шоб Вовчик это победой объявил
Турция уже 20 лет кандидат в ЕС.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:38 Ответить
А че оно уже не визжит" Закройте небо"-дошло через 2 месяца.
Пусть повизжит про ЕС.
Его из вежливости просто нах.й не посылают.
Дурак думкой богатеет
показать весь комментарий
17.05.2022 20:35 Ответить
Обсудили возможную погоду в Париже.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:51 Ответить
Зеленский, по чём нынче сдача юга Украины и Азовцев?
показать весь комментарий
17.05.2022 21:13 Ответить
У Зелі шансів ніяких вступів до ЄС та НАТО немає. Як то кажуть: "Бережи честь з молоду". Ось наступний президент України може бути і вступить.
показать весь комментарий
17.05.2022 21:56 Ответить
 
 