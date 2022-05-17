Обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, - Зеленский провел переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эманюэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

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