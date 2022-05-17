Обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, - Зеленский провел переговоры с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
В сообщении отмечается: "Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эманюэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.
Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
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+11 Ревизор
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+11 Анатолий К #427424
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+7 Yakov Yakov
показать весь комментарий17.05.2022 19:43 Ответить Ссылка
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Сберечь лицо ***** может только в одном случае - фотография на надгробье.
ЕС- это граница ЕС.В Украине где сейчас граница,кто знает?
ЕС это экономический союз.
В Украине щас есть экономика?
Турция уже 20 лет кандидат в ЕС.
Пусть повизжит про ЕС.
Его из вежливости просто нах.й не посылают.
Дурак думкой богатеет