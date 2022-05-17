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Евросоюз не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие в войне с РФ, - Боррель

боррель

Европейский Союз не допустит, чтобы в Украине закончилось необходимое вооружение в войне с Россией.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Высокий представитель ЕС рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников сегодня с помощью видео связи рассказал о ситуации в Украине и о потребности украинской армии.

Как сказал Боррель, Евросоюз продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины. "Я думаю, что эта поддержка меняет ситуацию на поле боя", - сказал Боррель.

Он добавил, что с целью усиления потенциала украинской армии надо поддерживать текущие усилия. "Мы должны пополнить ресурсы и запасы. И я имею сказать, что эта поддержка на данный момент является критической, поскольку война перешла в решающий момент, в переломный момент, и мы не можем допустить, чтобы в Украине закончилось оборудование, и мы этого не позволим", - подчеркнул Боррель.

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"Мы не допустим, чтобы в Украине закончились средства, поскольку битва за Донбасс перешла в момент, когда украинцы осуществляют контратаки и отталкивают россиян, и имеют определенный чрезвычайный успех, как на днях это произошло с колонной российских танков (о разгроме русских войск на переправе возле Белогоровки - УНИАН)", - сказал Боррель и отметил, что украинцы демонстрируют невероятный потенциал сопротивляться и контратаковать.

В то же время, высокий представитель подчеркнул, что страны-члены ЕС имеют достаточно ресурсов продолжать поддерживать Украину "теми же темпами, без проблемы".

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Топ комментарии
+19
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17.05.2022 19:55 Ответить
+9
Дякуємо.
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17.05.2022 20:01 Ответить
+8
Он ещё говорил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с поставками дальнобойного рсзо и самолетами. В общем, кацапов ждут "веселые" времена.
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17.05.2022 20:10 Ответить
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17.05.2022 19:55 Ответить
Скоріше-двох старих совкових пі....ів...
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17.05.2022 19:58 Ответить
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17.05.2022 21:25 Ответить
Как то странно звучит фраза. Может перевод такой. Правильно было бы сказать, что необходимого оружия будет в ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ.
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17.05.2022 20:00 Ответить
Дякуємо.
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17.05.2022 20:01 Ответить
шось єс ***** по факту не робить
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17.05.2022 20:04 Ответить
Он ещё говорил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с поставками дальнобойного рсзо и самолетами. В общем, кацапов ждут "веселые" времена.
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17.05.2022 20:10 Ответить
Ти щойно назвав Польщу, Словаччину, Чехію, Нідерланди, Швецію, Данію, Литву, Латвію, Естонію, Іспанію та решту єврошлюхами? Ти так назвав організацію ЄС яка виділила 1,5млд+ 500тисяч євро тільки на озброєння?

А чи часом ти не Брайтонський підарок?
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17.05.2022 20:37 Ответить
он кацапский ублюдок
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17.05.2022 21:44 Ответить
Не Англія, а Об'єднане Королівство.
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17.05.2022 22:47 Ответить
Боррель, давай, ворушись.
і цейво, з Обраном щось уже давайте робіть.
а то тільки балакаєте багато.
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17.05.2022 20:18 Ответить
Кстати, в кацапстане разгоняется инфа, что все подсанкционные компании вернутся, но под другими названиями. ХЗ, насколько это правда, но надеюсь, за выполнением санкций на Западе следят.
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17.05.2022 21:03 Ответить


С блога Эльмурид Несмиян

Наконец-то и у нас появился отечественный «Абибас». Московский комбинат "Очаково" выпустил аналоги сильногазированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite под названием CoolCola, Fancy и Street.

Импортозамещение, которое мы все ждали.
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17.05.2022 21:29 Ответить
Оружия много не бывает
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17.05.2022 21:09 Ответить
 
 