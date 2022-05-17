Евросоюз не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие в войне с РФ, - Боррель

Европейский Союз не допустит, чтобы в Украине закончилось необходимое вооружение в войне с Россией.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Высокий представитель ЕС рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников сегодня с помощью видео связи рассказал о ситуации в Украине и о потребности украинской армии.

Как сказал Боррель, Евросоюз продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины. "Я думаю, что эта поддержка меняет ситуацию на поле боя", - сказал Боррель.

Он добавил, что с целью усиления потенциала украинской армии надо поддерживать текущие усилия. "Мы должны пополнить ресурсы и запасы. И я имею сказать, что эта поддержка на данный момент является критической, поскольку война перешла в решающий момент, в переломный момент, и мы не можем допустить, чтобы в Украине закончилось оборудование, и мы этого не позволим", - подчеркнул Боррель.

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"Мы не допустим, чтобы в Украине закончились средства, поскольку битва за Донбасс перешла в момент, когда украинцы осуществляют контратаки и отталкивают россиян, и имеют определенный чрезвычайный успех, как на днях это произошло с колонной российских танков (о разгроме русских войск на переправе возле Белогоровки - УНИАН)", - сказал Боррель и отметил, что украинцы демонстрируют невероятный потенциал сопротивляться и контратаковать.

В то же время, высокий представитель подчеркнул, что страны-члены ЕС имеют достаточно ресурсов продолжать поддерживать Украину "теми же темпами, без проблемы".