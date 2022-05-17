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Новости Война
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В первые дни войны в Киеве была почти километровая очередь за оружием, наши люди показали, что столица оккупантам не по зубам, - Кличко

кличко

Героизм защитников Киева заставил российских оккупантов понять, что завоевать всю Украину не удастся, и отступить.

Об этом в интервью журналистам рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы не было такого сопротивления и россияне не поняли бы, что Киев им не по зубам, тогда сценарий развития событий был бы совсем другим. Это благодаря тем людям, которые его защищали. Было много людей физически не сильных, но показавших себя как люди со стальным стержнем. Я выезжал контролировать, и был один пункт выдачи оружия. Это был второй или третий день войны. Ночь, ветер, снег. И почти километровая очередь. Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них", – подчеркнул глава Киева.

Он отметил, что многие из защитников Киева даже не считают себя героями. Они просто поступали так, как считали нужным и правильным в этот момент.

Также мэр Киева рассказал о самых тяжелых днях для обороны Киева и самом тяжелом моменте для него лично.

"Страшно мне никогда не было. Но напряжение было, потому что никто не был подготовлен к такому развитию событий. На самом деле мы уже с колес рассчитывали разные сценарии. Если интервенция будет проходить уже в Киеве, что и как мы должны защищать. Делали блок-посты" , защитные сооружения и уже готовились к уличным боям. Но самый трудный момент эмоционально был, когда приехали на вокзал. Он был заполнен отъезжающими людьми. Мы подошли к детскому уголку, там был мальчик где-то 6-7 лет. Он плакал: "Где папа, где мама?". Я к нему подошел со словами: все будет хорошо, не волнуйся, ты молодец, держимся и т. д. Хотел поднять ему настроение. А одна женщина подошла и говорит: "Этот мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет". Эмоционально очень тяжело было", - признался Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет переименовал Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа, - Кличко

Автор: 

Киев (25794) Кличко Виталий (4660)


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Топ комментарии
+18
Всю зброю собі в Києві роздали. А стратегічні міська - Нова Каховка, Херсон, Енергодар - жодної рушниці, навіть не намагалися організувати захист на державному рівні!! Навкруги Енергодару 3 дні їх колони ходили - кому ми тільки не кричали, рятуйте, бомбіть їх, де ваші Байрактари?! А у Києві, натомість - в кожного по автомату!
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17.05.2022 20:08 Ответить
+15
За це відповідальність на місцевій владі та губернаторах якого люди самі обрали по приколу та уподобаннях а кого призначили з Києва.Після війни буде ще один стадіон де Зеля має дати багато відповідей.
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17.05.2022 20:24 Ответить
+10
ех, Віталік((
доведе нас ця зелена влада до катастрофи....
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17.05.2022 20:09 Ответить
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Всю зброю собі в Києві роздали. А стратегічні міська - Нова Каховка, Херсон, Енергодар - жодної рушниці, навіть не намагалися організувати захист на державному рівні!! Навкруги Енергодару 3 дні їх колони ходили - кому ми тільки не кричали, рятуйте, бомбіть їх, де ваші Байрактари?! А у Києві, натомість - в кожного по автомату!
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17.05.2022 20:08 Ответить
За це відповідальність на місцевій владі та губернаторах якого люди самі обрали по приколу та уподобаннях а кого призначили з Києва.Після війни буде ще один стадіон де Зеля має дати багато відповідей.
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17.05.2022 20:24 Ответить
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18.05.2022 02:25 Ответить
Ну якби зброю таким чином роздавали б в Маріуполі, Лісічанську чи Сєвєродонецьку, то я не впевнений, проти кого місцева самооборона би її повернула.
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17.05.2022 21:22 Ответить
весь менеджмент и руководство Азовстали и комбината Иллича воевало бы за сепаров .. ахметка ублюдок двуличный
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17.05.2022 22:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.05.2022 22:40 Ответить
ех, Віталік((
доведе нас ця зелена влада до катастрофи....
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17.05.2022 20:09 Ответить
Клич не їхній
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17.05.2022 20:14 Ответить
та я знаю ж
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17.05.2022 21:32 Ответить
А назад зброю вже зібрали? Чи до закінчення війни?
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17.05.2022 20:19 Ответить
Та ніхто не буде нічого сдавати. Я свою точно не сдам.
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17.05.2022 20:53 Ответить
по кількості бандосеркдкіа рпц цього не скажеш((
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17.05.2022 20:21 Ответить
Якби так зброю давали на півдні і інших містах зовсім друга ситуація була
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17.05.2022 20:23 Ответить
3-й месяца войны. В Украине невозможно свободно (по паспорту гражданина Украины) КУПИТЬ оружие.
Это то, что ДЕЛАЕТ власть. Все остальное - словесный понос.
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17.05.2022 20:28 Ответить
У нас попереду можливі і хімічні атаки і бактерологічні , а населення не може купити протигаз!!
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17.05.2022 20:31 Ответить
не каркай бот не будет такого
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17.05.2022 22:02 Ответить
Если бы в 2014 вы начали давать людям оружие а не называть украинцев быдлом которому низзя давать оружие ато друг друга перестреляют, то сейчас бы такого пздца небыло бы.
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17.05.2022 20:44 Ответить
А ви пробували отримати зброю? Думаю що ні.
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17.05.2022 20:55 Ответить
я власник 2 одиниць зброї. але поясніть мені, чому громадянин до 25 років не має права купити нарізну зброю? чому громадянин повинен при початку бойових дій стояти кілометрову чергу до зброярні? чому громадянину заборонено володіти короткоствольною зброєю? ми що, гірші за Молдови, де до речі купа кацапів живе? в Бучі як, встигли відстояти чергу? а в Ірпені? на жаль, у загиблих вже не спитаєш, як вони почуваються, натомість тепер можна знову розводити піздьож, що у мирний час цивілам зброя не треба, як війна почнеться - тоді отримають, якщо що.
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17.05.2022 21:09 Ответить
потому что таких как ты единицы или десятки - хочешь адреналина пострелять? а что ты будешь делать с автоматом против бтр или града?
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17.05.2022 22:04 Ответить
БТР чи "Град", чи танк - треба заправляти, екіпаж - кормити і т.д. - Як це все нормально робити, коли з кожного куща можна отримати кулю в голову? Між іншим, в Афганістані совєцькі війська не могли нормально в жоден аул зайти, щоби не сратися. А в афганців були лише старі гвинтівки.
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18.05.2022 02:31 Ответить
в Бучі і Ірпені цивілів гради розстріляли? чи БТРи? як сказав терорист і виродок гіркін: у Харкові російську армію висушили не стільки ЗСУ, скільки ТРОшники, які їх їбашили з-за кожного кута і з кожного вікна. до речі, ТРОшники вийшли до державного кордону у Харківській області. я не беруся оцінювати, який насправді внесли вклад ТРОшники у боях за Харків, але один тільки страх такого виродка як гіркін вже про щось говорить. я хочу не адреналіну, я хочу ефективний інструмент для самозахисту. так зрозуміло?
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18.05.2022 10:40 Ответить
Я знаю що у своєму штаті можу піти і купити усе що захочу. І автоматичну зброю. І будь які приціли. І глушники. І все що мені для цього потрібно це сране айді. У моєму місті 46 відсотків білих і 46 відсотків чорних. ******* у рази більше ніж в Україні. І якось ніхто особливо не стріляє.
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17.05.2022 21:34 Ответить
да ладно не стреляют? и массовых расстрелов в Штатах нет ? ты брешешь
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17.05.2022 22:06 Ответить
не бреши, наволоч. ми з чоловіком прекрасно отримали дозвіл і купили собі зброю у 2015-му. а намутили всяких перепон саме твої любимчики із зекоманди. тьху. ще й язик повертається, так брехати.
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17.05.2022 21:35 Ответить
Я отримала дозвіл на зброю у 2019. Чоловік у 2018 і 2020 - загалом 2 одиниці. І що це доводить? Якшо хотіли б - інші також би отримали і дозволи, і зброю.
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17.05.2022 22:46 Ответить
Угу, а потім з цією зброєю "громадяни" намагалися пограбувати Бориспільський аеропорт та бикували у Києві.
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17.05.2022 22:08 Ответить
Ці тварі шо до війни закони приймали тільки для себе що під час війни розсусолють на місяці чи закрити проросійські партії чи ні .Тварі коли ви за людей думати будете . Коли ви вже нажретеся.
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17.05.2022 22:17 Ответить
Кличко реально крутий
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17.05.2022 22:29 Ответить
Оружие раздавать во время уже войны, дело почти не нужное. Скорее поздно. В мирное надо всегда начинать. Тогда есть шанс, что и противник подумает лишний раз.
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18.05.2022 07:45 Ответить
 
 