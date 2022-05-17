В первые дни войны в Киеве была почти километровая очередь за оружием, наши люди показали, что столица оккупантам не по зубам, - Кличко

Героизм защитников Киева заставил российских оккупантов понять, что завоевать всю Украину не удастся, и отступить.

Об этом в интервью журналистам рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы не было такого сопротивления и россияне не поняли бы, что Киев им не по зубам, тогда сценарий развития событий был бы совсем другим. Это благодаря тем людям, которые его защищали. Было много людей физически не сильных, но показавших себя как люди со стальным стержнем. Я выезжал контролировать, и был один пункт выдачи оружия. Это был второй или третий день войны. Ночь, ветер, снег. И почти километровая очередь. Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них", – подчеркнул глава Киева.

Он отметил, что многие из защитников Киева даже не считают себя героями. Они просто поступали так, как считали нужным и правильным в этот момент.

Также мэр Киева рассказал о самых тяжелых днях для обороны Киева и самом тяжелом моменте для него лично.

"Страшно мне никогда не было. Но напряжение было, потому что никто не был подготовлен к такому развитию событий. На самом деле мы уже с колес рассчитывали разные сценарии. Если интервенция будет проходить уже в Киеве, что и как мы должны защищать. Делали блок-посты" , защитные сооружения и уже готовились к уличным боям. Но самый трудный момент эмоционально был, когда приехали на вокзал. Он был заполнен отъезжающими людьми. Мы подошли к детскому уголку, там был мальчик где-то 6-7 лет. Он плакал: "Где папа, где мама?". Я к нему подошел со словами: все будет хорошо, не волнуйся, ты молодец, держимся и т. д. Хотел поднять ему настроение. А одна женщина подошла и говорит: "Этот мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет". Эмоционально очень тяжело было", - признался Кличко.

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