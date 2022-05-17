Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии: Обсудят заявки на членство в НАТО и поддержку Украины
Президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Швеции и президентом Финляндии в Вашингтоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
"В четверг президент Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудят заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и европейскую безопасность, укрепление тесных партнерских отношений по глобальным вопросам, а также поддержку Украины.
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+7 vitaliymkua
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+2 ibimatic
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що значить Америка понад все