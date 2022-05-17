РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8382 посетителя онлайн
Новости
1 649 13

Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии: Обсудят заявки на членство в НАТО и поддержку Украины

байден

Президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Швеции и президентом Финляндии в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"В четверг президент Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудят заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и европейскую безопасность, укрепление тесных партнерских отношений по глобальным вопросам, а также поддержку Украины.

Смотрите: Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. ФОТО

Байден Джо (2795) США (27334) Финляндия (991) Швеция (1020) Ниинисте Саули (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Класна в ***** вийшла багатоходівка!
показать весь комментарий
17.05.2022 20:15 Ответить
+5
Дідо Байден зробив більше чім барак і трампіще разом взяті..
що значить Америка понад все
показать весь комментарий
17.05.2022 20:18 Ответить
+2
шведы и финны используя Украину хотят воспользоваться стать членом НАТО. сейчас все должны думать только о победе Украины используя ситуацию.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класна в ***** вийшла багатоходівка!
показать весь комментарий
17.05.2022 20:15 Ответить
Це точно
показать весь комментарий
17.05.2022 20:19 Ответить
Дідо Байден зробив більше чім барак і трампіще разом взяті..
що значить Америка понад все
показать весь комментарий
17.05.2022 20:18 Ответить
Байден сделал даже больше, чем местные "можновладци".
показать весь комментарий
17.05.2022 20:29 Ответить
щас прийде трампістка обісрана - як же вона дристатиме на твої правдиві слова, варто буде подивитись
показать весь комментарий
17.05.2022 20:33 Ответить
барак был настоящий бардак.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:34 Ответить
шведы и финны используя Украину хотят воспользоваться стать членом НАТО. сейчас все должны думать только о победе Украины используя ситуацию.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:33 Ответить
Ердогана потрібно буде прищучити. Щоб не викобилювався
показать весь комментарий
17.05.2022 20:34 Ответить
США цьому султану швидко покаже його місце.
показать весь комментарий
17.05.2022 20:37 Ответить
Ердоган домомагає нам. Якби не він, то русня б вже напхала плавучого свого лайна досхочу до Чорного моря. А свої питання най вирішують самі: коли будем в НАТО -- матимемо право на голос.
показать весь комментарий
17.05.2022 22:50 Ответить
Гуль наставили нам, а в нато пішли Шведи і Фіни. Бомба нє?)
показать весь комментарий
17.05.2022 20:38 Ответить
Мы тоже будем в НАТО. Надо только раздавить рашку и выкинуть ЗЕшлюх
показать весь комментарий
17.05.2022 20:50 Ответить
Як Трампакс разом з ****** не намагались розвалити НАТО, а лише його зміцнили та помножили.
показать весь комментарий
17.05.2022 22:24 Ответить
 
 