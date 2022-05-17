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В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий, оккупации и окружении

карта,платформа

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило актуальный перечень громад в зонах боевых действий, на временно оккупированных и окруженных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществляться выплаты. Напоминаем, что список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется.

По состоянию на 12.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.

Читайте: Минреинтеграции запустило цифровую карту с громадами, оккупированными или расположенными в зоне боевых действий

Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громада), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.

По ссылке на цифровую карту можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе громад

Как сообщало ведомство, этот перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций.

При этом опираются на три ключевых критерия по определению территорий. Это:

  • территории, которые временно оккупированные;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых ведутся активные боевые действия.
оккупация (10212) окружение (47) боевые действия (4439) Министерство реинтеграции (278)


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Если посмотреть на картинку, то страшно становится. У Лилипутина усё получилось, да с болем,но получилось. А всё из-за одной маленькой зелёной гниды.
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17.05.2022 20:30 Ответить
Один путин и один зеленский виноваты, круто у вас получается. Остальные не при чем?
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17.05.2022 20:33 Ответить
Ти ж сидиш на дивані а не захищаєшся.
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17.05.2022 20:40 Ответить
Ну извете, что у меня инвалидность из-за ещё одних гнид, что не соизволили меня вовремя вытищить при родах. Хотя если у нас завалялся где-то костюм Жедезного Человека, я готов ).
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17.05.2022 20:46 Ответить
І що ж у вас палучілась, окрім захоплення депресивних областей та втрати 70% боєздатного війська?
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17.05.2022 23:22 Ответить
Ничё! Всё наладится, ЗСУ пойдёт оружие по ленд-лизу и всё будэ Украина
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17.05.2022 20:47 Ответить
 
 