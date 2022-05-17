В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий, оккупации и окружении
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило актуальный перечень громад в зонах боевых действий, на временно оккупированных и окруженных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществляться выплаты. Напоминаем, что список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется.
По состоянию на 12.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.
Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громада), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.
По ссылке на цифровую карту можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе громад
Как сообщало ведомство, этот перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций.
При этом опираются на три ключевых критерия по определению территорий. Это:
- территории, которые временно оккупированные;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых ведутся активные боевые действия.
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