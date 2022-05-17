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Новости Война
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Армия РФ использует гражданский аэропорт Белгорода для размещения военных вертолетов, - СМИ. ФОТО

аеропорт,бєлгород

Армия РФ использует международный аэропорт города Белгород (РФ), ранее обслуживавший только гражданские рейсы, в военных целях. Спутник зафиксировал размещение на его территории авиации и военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Planet Labs зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта 8 вертолетов и несколько автомобилей. По просьбе журналистов "Схем" военный эксперт проанализировал спутниковый снимок и идентифицировал модификацию вертолетов, как Ми-8. Это многоцелевые модели советской разработки, которые могут использоваться как для военно-транспортных задач, так и боевых.

Армия РФ использует гражданский аэропорт Белгорода для размещения военных вертолетов, - СМИ 01

Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки. По словам эксперта, в них может находиться личный состав или храниться боевые комплекты или топливо.

В восточной части аэропорта на спутниковых снимках можно увидеть следы от проезда автомобильной техники. Эксперт объясняет, что так ездить, скорее всего, могут именно военные – для оперативности. Часть территории вблизи – раскопана.

Армия РФ использует гражданский аэропорт Белгорода для размещения военных вертолетов, - СМИ 02

Российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов – предполагает член правления "Украинского милитарного центра" Юрий Збанацкий.

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"В РФ достаточно военных аэродромов вблизи границы, поэтому особой необходимости перебрасывать боевые самолеты и вертолеты именно в гражданские аэропорты, пожалуй, нет. Но в целом россияне могут их (гражданские аэропорты, – ред.) использовать в военных целях, в частности, осуществлять прием транспортных самолетов и вертолетов для подвоза военных грузов и личного состава, срочной медицинской эвакуации раненых", – рассказал Збанацкий.

Согласно сообщению Федерального агентства воздушного транспорта РФ, все рейсы в аэропорту Белгорода и в ряде других аэропортов центральной и южной части России "ограничены" - из-за военных действий, которые в РФ называют "специальной военной операцией".

армия РФ (19899) аэродром (310) Белгород (458)


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Топ комментарии
+51
Їбаште. Не треба з ними панькатись
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17.05.2022 20:29 Ответить
+18
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17.05.2022 20:33 Ответить
+15
похлопаем аэропорту, товарищи !
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17.05.2022 20:32 Ответить
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Їбаште. Не треба з ними панькатись
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17.05.2022 20:29 Ответить
Дроны камикадзе, ваш выход
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17.05.2022 21:02 Ответить
Можно и точкой у *******
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17.05.2022 21:31 Ответить
Можна кинути туди пару недопалків.
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17.05.2022 20:32 Ответить
похлопаем аэропорту, товарищи !
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17.05.2022 20:32 Ответить
на фоне "спасения" Азова - сейчас никто и никуда стрелять в ответку не будет, да, зелень ссаная? да. оно и понятно. не все так однозначно.
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17.05.2022 20:32 Ответить
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17.05.2022 20:33 Ответить
Стаття дєльна.....Давно пора....
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17.05.2022 20:33 Ответить
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17.05.2022 20:34 Ответить
Краще за Кобзона.
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17.05.2022 20:37 Ответить
С баяном тоже хочет
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18.05.2022 23:36 Ответить
А что там курилки нет? СЛАВА ВСУ!
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17.05.2022 20:36 Ответить
А можна в белгородському аеропорту посадити Українську Точку У ?
Краще три. Це буде три борта на концерт до Кобзона, посадка на рейси
безкоштовна
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17.05.2022 20:36 Ответить
Так цивільний аеропорт все одно закритий.
Коли треба - їбаште без вагань.
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17.05.2022 20:37 Ответить
Ну а шо....тільки"вертольотіки"....
"самольотіки" то уже ФСЬО)))
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17.05.2022 20:40 Ответить
Так ****** пока не разлетелись
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17.05.2022 20:40 Ответить
В рашку давно пора нашу ответку запускать. Слава курильщикам!
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17.05.2022 20:42 Ответить
По нормам международного права это делает данный аэропорт легитимной целью для ударов наших военных. Более того, он стал бы легитимной целью даже, если бы там имело место совместное базирование военной и гражданской авиации . . .
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17.05.2022 20:45 Ответить
Вже пора і Білгород, разом із Кримом, повертати до рідної гавані!
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17.05.2022 20:51 Ответить
Це якась помийка, а не "міжнародний аеропорт". Але добре місце для недопалків.
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17.05.2022 20:54 Ответить
У Белгороді знову "бавовна"...
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17.05.2022 20:13
Обстрел села Безымено в Белгородской области

В Белгородской области опять хлопки. Пострадало село Безымено. Есть пострадавший и разрушения.
Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший - ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения."
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17.05.2022 20:54 Ответить
Предупредили?
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17.05.2022 20:56 Ответить
Хватит опять в пол силы вести войну , расхерачте его . От Киева орков отогнали и опять начинается , а то ***** атомную бомбу скинет , давайте его не злить . Это ущербная тактика , чему быть того не миновать , война уже идет с 14-го года . Так надо воевать на полную
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17.05.2022 21:25 Ответить
так зеленокмандувач трус да еще походу и предатель..
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17.05.2022 22:21 Ответить
Це міжнародний аеропорт? Більш схоже на забігайловку.
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17.05.2022 23:49 Ответить
Україна може заявити що буде обстрілювати військові об'єкти, хай всі цивільні евакуйовуються негайно
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18.05.2022 02:39 Ответить
У нас разрушенные аэропорта а их стоит с военной техникой ,пипец
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18.05.2022 13:57 Ответить
 
 