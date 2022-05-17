Армия РФ использует гражданский аэропорт Белгорода для размещения военных вертолетов, - СМИ. ФОТО
Армия РФ использует международный аэропорт города Белгород (РФ), ранее обслуживавший только гражданские рейсы, в военных целях. Спутник зафиксировал размещение на его территории авиации и военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Planet Labs зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта 8 вертолетов и несколько автомобилей. По просьбе журналистов "Схем" военный эксперт проанализировал спутниковый снимок и идентифицировал модификацию вертолетов, как Ми-8. Это многоцелевые модели советской разработки, которые могут использоваться как для военно-транспортных задач, так и боевых.
Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки. По словам эксперта, в них может находиться личный состав или храниться боевые комплекты или топливо.
В восточной части аэропорта на спутниковых снимках можно увидеть следы от проезда автомобильной техники. Эксперт объясняет, что так ездить, скорее всего, могут именно военные – для оперативности. Часть территории вблизи – раскопана.
Российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов – предполагает член правления "Украинского милитарного центра" Юрий Збанацкий.
"В РФ достаточно военных аэродромов вблизи границы, поэтому особой необходимости перебрасывать боевые самолеты и вертолеты именно в гражданские аэропорты, пожалуй, нет. Но в целом россияне могут их (гражданские аэропорты, – ред.) использовать в военных целях, в частности, осуществлять прием транспортных самолетов и вертолетов для подвоза военных грузов и личного состава, срочной медицинской эвакуации раненых", – рассказал Збанацкий.
Согласно сообщению Федерального агентства воздушного транспорта РФ, все рейсы в аэропорту Белгорода и в ряде других аэропортов центральной и южной части России "ограничены" - из-за военных действий, которые в РФ называют "специальной военной операцией".
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Краще три. Це буде три борта на концерт до Кобзона, посадка на рейси
безкоштовна
Коли треба - їбаште без вагань.
"самольотіки" то уже ФСЬО)))
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17.05.2022 20:13
Обстрел села Безымено в Белгородской области
В Белгородской области опять хлопки. Пострадало село Безымено. Есть пострадавший и разрушения.
Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший - ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения."