За сотрудничество с оккупантами СБУ сообщила о подозрении херсонскому журналисту

В Херсонской области Служба безопасности сообщила о подозрении местному журналисту за активное сотрудничество с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Управления СБУ в Херсонской области.

"Следствием установлено, что с начала полномасштабного вторжения россии мужчина добровольно согласился на сотрудничество с представителями оккупационных властей и исполнял обязанности медийной поддержки вооруженной агрессии РФ и ухода от ответственности за насилие в отношении Украины", - рассказали в спецслужбе.

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По информации СБУ, подозреваемый присоединился к так называемой "военно-гражданской администрации" и вошел в редакцию одного из радикальных антиукраинских интернет изданий. За это получает вознаграждение в русских рублях.

"В своих сообщениях журналист позиционирует захватчиков как спасителей Херсонщины от гуманитарной катастрофы, избегая вопроса, что именно они стали причиной продовольственного кризиса и военных преступлений. Отдельной составляющей его информационной экспансии стало содействие российской пропаганде формируя в обществе нарративы о страхе населения перед "нацистами" и " благотворительность" российских военных", - отметили в Службе безопасности.