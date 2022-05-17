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Новости
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За сотрудничество с оккупантами СБУ сообщила о подозрении херсонскому журналисту

В Херсонской области Служба безопасности сообщила о подозрении местному журналисту за активное сотрудничество с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Управления СБУ в Херсонской области.

"Следствием установлено, что с начала полномасштабного вторжения россии мужчина добровольно согласился на сотрудничество с представителями оккупационных властей и исполнял обязанности медийной поддержки вооруженной агрессии РФ и ухода от ответственности за насилие в отношении Украины", - рассказали в спецслужбе.

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По информации СБУ, подозреваемый присоединился к так называемой "военно-гражданской администрации" и вошел в редакцию одного из радикальных антиукраинских интернет изданий. За это получает вознаграждение в русских рублях.

"В своих сообщениях журналист позиционирует захватчиков как спасителей Херсонщины от гуманитарной катастрофы, избегая вопроса, что именно они стали причиной продовольственного кризиса и военных преступлений. Отдельной составляющей его информационной экспансии стало содействие российской пропаганде формируя в обществе нарративы о страхе населения перед "нацистами" и " благотворительность" российских военных", - отметили в Службе безопасности.

За сотрудничество с оккупантами СБУ сообщила о подозрении херсонскому журналисту 01

журналистика (3324) оккупация (10212) СБУ (20125) Херсон (2923)


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СБУ, у тебе жахливі злочини кояться під носом, а ти займаєшся чорті чим.
правда, там на чолі стоїть зелений ставленик, так що...
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17.05.2022 21:03 Ответить
не пиши дурниці.Які ще зелені ставленики? Чому зелені, а не фіолетові? Будь обережний, зелений змій починає окупувати твої мозок
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17.05.2022 21:20 Ответить
А хто злив Херсон не варто повідомляти підозру?
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17.05.2022 21:13 Ответить
Да поздно все по Херсону. Надо было ещё при Кате гандзюк глушить 5 колону! Там и ранее, до нее говорили многие реальную картину антиукраинскую! Ушел поезд.
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18.05.2022 07:37 Ответить
Що це за журналіст якого бояться назвати СБУ.
Якщо говорите "А" тоді говоріть все.
Або мовчіть і не робіть вигляд якоїсь діяльності.
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17.05.2022 21:17 Ответить
Там ще є суддя. Обом по 15 років.
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17.05.2022 21:29 Ответить
 
 