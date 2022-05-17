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Новости Война
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Семь гражданских погибли в результате обстрелов Донецкой области оккупантами, 6 человек получили ранения, - ОВА

донеччина,обстріли

Войска РФ 17 мая продолжили обстреливать территорию Донетчины, в результате чего погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышеве и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.

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обстрел (28239) Донецкая область (10132) Кириленко Павел (640)


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это будет каждый день. это уже - замороженный конфликт? так объясните людям, что происходит. почему, **** скабеева - лыбится во все 32? что происходит, НЭпанэ президент?
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17.05.2022 21:24 Ответить
 
 