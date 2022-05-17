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Швеция и Финляндия завтра планируют официально подать заявки на членство в НАТО

нато,швеція,фінляндія

Процедура официальной передачи заявок по членству в Североатлантическом альянсе со стороны Финляндии и Швеции состоится в среду, 18 мая, заявили лидеры двух стран во время совместной пресс-конференции в Стокгольме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Демократия победила", – заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Он отметил, что этой весной идея финнов отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО "стала триумфом демократии", получив поддержку подавляющей части населения страны.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон со своей стороны добавила, что "надеется на взаимодействие с Турцией по вопросу НАТО". Таким образом, она прокомментировала заявление президента Реджепа Эрдогана, что его страна не поддержит членство Швеции и Финляндии в Альянсе из-за санкций против Турции. Кроме того, Эрдоган обвинил обе страны в размещении у себя курдских "террористических организаций".

Смотрите: Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление в НАТО. ФОТО

"Мы с нетерпением ждем двустороннего диалога с Турцией и, конечно, мы также будем вести двусторонний диалог с другими членами НАТО во время этого процесса. И как только мы будем в Альянсе, я вижу возможность дальше развивать наши двусторонние отношения", – отметила Андерссон.

Президент Финляндии отметил, что он также остается "оптимистичным" по поводу предстоящих переговоров с Турцией, и что с помощью диалога "проблема будет решена". Он назвал "очень странной" нынешнюю позицию Анкары, поскольку в начале апреля она "очень четко" поддерживала присоединение обеих стран к Североатлантическому альянсу.

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Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020) Ниинисте Саули (69) Андерссон Магдалена (8)


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От так ***** ,нравится-не нравится ,НАТО расширяется ,вообщем ***** знает что делает и всё идёт согласно графика и по плану !
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17.05.2022 21:30 Ответить
Наш водій сьогодні 4 рази стояв у черзі за паливом. Набрав повний бак та 2 каністри. Переможемо.
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17.05.2022 21:33 Ответить
- сарказм зараховано ...
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17.05.2022 21:36 Ответить
если честно то уже *****, нам бы самим продержатся и пидоров прогнать, у меня нет желания жить в росии, я с юга, с нашим презикок, все возмозно.... тоесть настроение отставаивать... но...
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17.05.2022 21:41 Ответить
... а Баба (Я)рдоган против!
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17.05.2022 21:58 Ответить
От здесь мне шото нипанятна
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17.05.2022 22:10 Ответить
ердоганови хотєлкі

Bloomberg публикует требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО:

- Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями;

- Отмена эмбарго на поставки оружия;

- Повторное вхождение в программу истребителя F-35;

- Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16;

- Снятие санкций с ЗРС С-400.
https://t.me/charter97_org/73223
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17.05.2022 23:18 Ответить
турки ахренелы немножко...
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17.05.2022 23:44 Ответить
 
 