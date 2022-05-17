Швеция и Финляндия завтра планируют официально подать заявки на членство в НАТО
Процедура официальной передачи заявок по членству в Североатлантическом альянсе со стороны Финляндии и Швеции состоится в среду, 18 мая, заявили лидеры двух стран во время совместной пресс-конференции в Стокгольме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
"Демократия победила", – заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Он отметил, что этой весной идея финнов отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО "стала триумфом демократии", получив поддержку подавляющей части населения страны.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон со своей стороны добавила, что "надеется на взаимодействие с Турцией по вопросу НАТО". Таким образом, она прокомментировала заявление президента Реджепа Эрдогана, что его страна не поддержит членство Швеции и Финляндии в Альянсе из-за санкций против Турции. Кроме того, Эрдоган обвинил обе страны в размещении у себя курдских "террористических организаций".
"Мы с нетерпением ждем двустороннего диалога с Турцией и, конечно, мы также будем вести двусторонний диалог с другими членами НАТО во время этого процесса. И как только мы будем в Альянсе, я вижу возможность дальше развивать наши двусторонние отношения", – отметила Андерссон.
Президент Финляндии отметил, что он также остается "оптимистичным" по поводу предстоящих переговоров с Турцией, и что с помощью диалога "проблема будет решена". Он назвал "очень странной" нынешнюю позицию Анкары, поскольку в начале апреля она "очень четко" поддерживала присоединение обеих стран к Североатлантическому альянсу.
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Bloomberg публикует требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО:
- Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями;
- Отмена эмбарго на поставки оружия;
- Повторное вхождение в программу истребителя F-35;
- Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16;
- Снятие санкций с ЗРС С-400.
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