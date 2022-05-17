Рашисты отказываются идти в Белогоровку. Знают, что их там ждет смерть, - Гайдай
Российские оккупанты пока не форсируют Северский Донец.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делает все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни"
Россияне сосредоточились исключительно в Луганской области. Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий17.05.2022 22:10 Ответить Ссылка
+11 Zamer4 Potolkoff
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+11 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий17.05.2022 21:52 Ответить Ссылка
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https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-16
Реально только мариуполь и бердянск -все остальное это пока сдерживание наших резервов.
Все правобережье днепра -это в принципе неудерживаемое,особенно Херсон с его антоновским мостом
А вроде недавно совсем обещали Киев за 3 дня взять... .
"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.
Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"