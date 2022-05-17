Рашисты отказываются идти в Белогоровку. Знают, что их там ждет смерть, - Гайдай

Российские оккупанты пока не форсируют Северский Донец.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делает все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни"

Россияне сосредоточились исключительно в Луганской области. Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", - говорится в сообщении.

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