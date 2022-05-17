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Новости Война
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Рашисты отказываются идти в Белогоровку. Знают, что их там ждет смерть, - Гайдай

білогорівка

Российские оккупанты пока не форсируют Северский Донец.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делает все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни"

Россияне сосредоточились исключительно в Луганской области. Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают стягивать технику на Луганщину, - Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+13
. .Путинская пропаганда через "Московский комсомолец" убедительно просит Украину не вторгаться в Россию.
А вроде недавно совсем обещали Киев за 3 дня взять... .
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17.05.2022 22:10 Ответить
+11
Так на рашистів смерть чекає всюди- і вже не тільки в Україні.
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17.05.2022 21:35 Ответить
+11
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17.05.2022 21:52 Ответить
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Так на рашистів смерть чекає всюди- і вже не тільки в Україні.
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17.05.2022 21:35 Ответить
Так , всі в списках . За злочини прийдеться відповідати
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17.05.2022 21:43 Ответить
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17.05.2022 21:37 Ответить
І не мрійте, москалі!
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17.05.2022 21:39 Ответить
Хз кому верить, по инфе нашего Генштаба, ситуация не такая как на карте
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17.05.2022 21:41 Ответить
В смысле? А какая? Американский ресурс как раз слегка работает в нашу пользу, чем в пользу орков.
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17.05.2022 21:44 Ответить
Ну гайдай говорил что откинули орков от Боровского, а на карте оно закрашено
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17.05.2022 21:45 Ответить
Додик, сколько тебе цапы платят за ипсо ихнее. Шел бы ты за срусским кораблем в то плаванье, которое устроили ему нептуны
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17.05.2022 21:48 Ответить
а не проще ли самому зайти по указанному адресу и почитать сопроводиловку к этим картам?
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-16
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17.05.2022 22:12 Ответить
Карта на 16 мая, сегодня 18-е
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18.05.2022 15:13 Ответить
В українській м'ясорубці згине московська орда !!!))))
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17.05.2022 21:44 Ответить
І так по всіх кольорах веселки.
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17.05.2022 23:12 Ответить
А що таке? Не хочуть бути біогумусом,?
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17.05.2022 21:37 Ответить
Ничего они не отказались, просто водители танков, БМД и БМП постоянно сбегают. Завтра отловят всех сбежавших и "по плану" двинут на переправу...
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17.05.2022 21:41 Ответить
На переплаву )
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17.05.2022 21:45 Ответить
Перемога, ми в курсі. Що в реалі?
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17.05.2022 21:43 Ответить
Тю, якщо там жаби квакають, то це не означає кацапське середовище. Чиим більше здохне - тим краще.
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17.05.2022 21:45 Ответить
Нагадує рідні мокшанські болота!!!)))
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17.05.2022 21:51 Ответить
ну так заминируйте там все броды тотально
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17.05.2022 21:50 Ответить
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17.05.2022 21:52 Ответить
Якщо б не зайва хромосома, то вони б відмовилися йти до України з самого початку...
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17.05.2022 21:55 Ответить
Так пусть ***** сам идёт форсировать
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17.05.2022 21:56 Ответить
На сході буде форпост поки рашисти не освоять Херсон и південь, зробивши з нього недоступну фортецю.
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17.05.2022 21:57 Ответить
Не сделают-слишком длинная логистика снабжения,"владения" вытянуты и растянуты -что б оборонить надо полкацапской армии постоянно держать (см.растянутую логистику).
Реально только мариуполь и бердянск -все остальное это пока сдерживание наших резервов.
Все правобережье днепра -это в принципе неудерживаемое,особенно Херсон с его антоновским мостом
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17.05.2022 22:54 Ответить
И чего им на смерть идти.... Они сидят в Попасной, которую Гайдай и сдал.
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17.05.2022 21:57 Ответить
. .Путинская пропаганда через "Московский комсомолец" убедительно просит Украину не вторгаться в Россию.
А вроде недавно совсем обещали Киев за 3 дня взять... .
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17.05.2022 22:10 Ответить
Як відмовляються йти до Біло горівки?
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17.05.2022 23:32 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13954 Олег Шарп :
"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.

Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"
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18.05.2022 00:01 Ответить
 
 