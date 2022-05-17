Первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаем к середине лета, - Малюська
После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских партий Министерство юстиции подаст судебный иск о запрете таких партий в апелляционный суд во Львове.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Самая громкая партия, которую будет рассматривать суд, – это, безусловно, ОПЗЖ. У нас есть необходимая доказательная база. То есть мы руководствуемся не только решением СНБО, но и имеем доказательства их пророссийскости. Ожидаем, что такое судебное разбирательство будет достаточно скорым. Потому что закон, принятый Верховной Радой, устанавливает очень сжатые сроки для рассмотрения дела судом: максимум один месяц как для учреждений первой инстанции, так и апелляционной. Соответственно, если Львовский административный апелляционный суд сдержит сроки, установленные законом, – уже внутри этого лета мы будем иметь первые результаты по нескольким пророссийским партиям", - отметил министр.
Относительно ОПЗЖ – при наличии положительного решения суда партия прекратят свое существование и будет исключена из реестра политических партий Украины, добавил он.
При этом он заверил, что даже пока решение суда не вступит в действие, функционировать пророссийские партии в Украине не смогут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БЕСПРЕДЕЛ
Слуги народу довго не називали росію учасником конфлікту, а хтось казав що росіяни просто пєрєдвігають граніцу.
...також представників окупаційної адміністрації рф, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі люди» . На передвиборчих дебатах теж хтось казав про повстанців.
Але не заборонять.
А нічого - шо український народ їх усіх вже послав...
По курсу військового російськового корабля
Слава українській нації !
Сметрь ворогам !