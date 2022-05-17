Правительство расширило перечень граждан, которые могут ежемесячно претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн, - Шмыгаль

На заседании 17 мая Кабмин расширил список граждан, которые могут ежемесячно претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Выплаты также смогут получить наши люди с деоккупированных территорий, населённых пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории. Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявку в "єДопомогу" (edopomoga.gov.ua). Впоследствии это можно будет сделать и через Дію.

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