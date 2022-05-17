Правительство расширило перечень граждан, которые могут ежемесячно претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн, - Шмыгаль
На заседании 17 мая Кабмин расширил список граждан, которые могут ежемесячно претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Выплаты также смогут получить наши люди с деоккупированных территорий, населённых пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории. Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Чтобы получить выплаты, нужно подать заявку в "єДопомогу" (edopomoga.gov.ua). Впоследствии это можно будет сделать и через Дію.
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руська погань пропонує аби на окуповані території більше грошей направлялось?
З якого фронту на передок запрошуєте?
ще 6500 не виплатили гоміки зеленоморді
За то в ТРО ЗСУ 42 тыс грн, ЗСУ на передке 120 тыс грн.
Та задрали уже с этой Дией!!!
А сусідка, яка з Києва не виїжджала, майже тиждень сиділа на сухарях бо магазини були зачинені, а ті які працювали то були порожні, бо в перший день війни, ті хто втікав з Києва вимели в магазинах все. Два тижні сиділа в страху, одна на поверсі коли по місту ловили диверсантів. Коли стало трохи спокійніше і в магазинах з'явились продукти, купувала і носила на блокпост теробороні. Також перерахувала 10 тис грн на армію. Таким як вона 2,2 - 2,5 тис не положено. Місяць на роботу не ходила, бо її контора не працювала, подала заявку на 6,5 тис але їй відмовили, сказали не положено.
А людям що приймали біженців обіцяли по 450 грн за кожного. Коли справа дійшла до виплати то в сільській раді сказали, що виплати не буде, бо хата не приватизована. А по селах хати приватизовані в одиниць. Бо більшість будувала їх ще за радянських часів чи на початку 90-х і тоді не вимагали приватизацію. Райархітектура давала дозвіл, затверджувала план і на цьому все. Тепер коли почали вимагати приватизацію потрібно виготовляти всі документи, БТІ і т. ін, а це коштує 10+ тисяч, яких у селян, переважно пенсіонерів не має. На них і вирішила зелена влада зекономити.
Жити біженцям в неприватизованих хатах можна було, а коли дійшло до оплати то знайшли де можна віджати собі в кишені.