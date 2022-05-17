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Правительство расширило перечень граждан, которые могут ежемесячно претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн, - Шмыгаль

шмигаль

На заседании 17 мая Кабмин расширил список граждан, которые могут ежемесячно претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Выплаты также смогут получить наши люди с деоккупированных территорий, населённых пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории. Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявку в "єДопомогу" (edopomoga.gov.ua). Впоследствии это можно будет сделать и через Дію.

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помощь (7905) Шмыгаль Денис (2738)


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Топ комментарии
+9
Не платят и 2к на взрослого, и 3к на ребенка. Три месяца в эвакуации. Так ***** 3.14здеть, *********.
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17.05.2022 22:01 Ответить
+7
можете зі своїх власних допомогти і значно більше

руська погань пропонує аби на окуповані території більше грошей направлялось?
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17.05.2022 21:56 Ответить
+6
А кто-то может объяснить, как полиция в днепре получила до 90 тыс грн зарплаты?? Зарплату 14 тыс + боевые 30 тыс + за то что область обстреливали ещё от от 40 тыс до 50 тыс.
За то в ТРО ЗСУ 42 тыс грн, ЗСУ на передке 120 тыс грн.
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17.05.2022 22:07 Ответить
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подачка в 60 баксов в месяц...
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17.05.2022 21:53 Ответить
Так що змінюється. Все як було.
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17.05.2022 21:56 Ответить
можете зі своїх власних допомогти і значно більше

руська погань пропонує аби на окуповані території більше грошей направлялось?
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17.05.2022 21:56 Ответить
А зелёная погань не хочет 35штук за поверхностное восстановление квартиры в Гостомеле восполнить ...или это не она допустила козломордых живодеров в Киевскую обл своим саботажем подготовки к вторжению?
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17.05.2022 22:30 Ответить
так коломойський ще не нажерся.
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17.05.2022 22:13 Ответить
Так це ви для того щоб вивести патріотів на чисту воду зробили реєстрацію на цензорі 14.05.2022.
З якого фронту на передок запрошуєте?
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17.05.2022 23:39 Ответить
бреше як чмольц
ще 6500 не виплатили гоміки зеленоморді
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18.05.2022 05:20 Ответить
Не платят и 2к на взрослого, и 3к на ребенка. Три месяца в эвакуации. Так ***** 3.14здеть, *********.
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17.05.2022 22:01 Ответить
А кто-то может объяснить, как полиция в днепре получила до 90 тыс грн зарплаты?? Зарплату 14 тыс + боевые 30 тыс + за то что область обстреливали ещё от от 40 тыс до 50 тыс.
За то в ТРО ЗСУ 42 тыс грн, ЗСУ на передке 120 тыс грн.
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17.05.2022 22:07 Ответить
Отличная зарплата 5к$ зеленых.
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17.05.2022 22:19 Ответить
А проклятый Шольц-жмот им тоже по 2 евро в день платит?
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17.05.2022 22:09 Ответить
а вона оно как. а чего же у нас отменили и премии, и сверхнорм часы, а "руководители" как получали 30к *****. ****, 30 тысяч получает ублюдок, который даже не понимает структуры предприятия. это как ваще? и всем пох. кричи не кричи.
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17.05.2022 22:11 Ответить
В днепре вся полиция получила до 90 тыс, от рядового. За то что в тепле сидят, а солдаты в окопах за те же почти деньги. ТРО вообще 42 тыс
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17.05.2022 22:16 Ответить
да бред полный. получаю сейчас 7 тысяч. ****, 7 тысяч гривен. в тро набрали по блату своих - уже известно - кто поближе к информации был - те записались ещё вчера, как говорится. в армию не берут - нет мест. как так - вопрос ещё тот. вобщем - это цирк и не самый лучший.
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17.05.2022 22:23 Ответить
В днепре сегодня доплата полиции пришла, дежурке от 38 тыс, операм и следакам 50 тыс, до того 30 тыс боевых, и зарплата 14 тыс. Где вы 7 тыс получаете??? Я в ТРО с первых дней пошёл, без какого либо блата, зарплата 42 тыс, при этом у меня выслуга 7 лет
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17.05.2022 22:34 Ответить
Странно конечно, в Сумской области у добровольцев тро зарплаты нет вообще. Мер хочет разово выплатить по 15 к гривен что бы с голоду не опухли, на этом все. Получается каждая область по своему решает?
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17.05.2022 22:59 Ответить
что то похожее и в Черкасской ТРО
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17.05.2022 23:41 Ответить
Я ду маю что да. Задала вопрос когда будет детская выплата?! Ответ то ли в шутку то ли они там долбусти- в сентябре?! Охренеть?! Муж остался без зп 3месяца голову морочили кормили завтраками.
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18.05.2022 08:52 Ответить
это писдешь в Киеве теробороне от 12 к в месяц и то удже навреное не берут.. кто-то отмывает бюджетные деньги ..
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18.05.2022 00:35 Ответить
как там говорится, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. в смысле, откуда бабло возьмут, с кого? не с себя же любимых, наверное.
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17.05.2022 22:21 Ответить
Ага, на жаль , реально допомогу від ООН не можливо отримати
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17.05.2022 22:31 Ответить
Згодом це можна буде зробити через https://lb.ua/tag/7990_derzhposlugi_i_diya.html Дію...
Та задрали уже с этой Дией!!!
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17.05.2022 23:11 Ответить
За 2 тисчі Мона нагодувати батальон солдатів кремлівского Вермахту...жлоби...
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17.05.2022 23:18 Ответить
ви довбойоби відкрийте кордони щоб можна було їхати щось заробити а ви гниди подачками годуєте вибірково!
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17.05.2022 23:41 Ответить
тем кто подписывается на контракт в ТрО и в армию нужно платить подьемные 10-15к пока не призвали, как только в учебку - уже тридцать а если на передовую то как положено 100 и выше - а тех кого не берут или дать работу или пособия или кредиты без процентные или выпустить в европу ..
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18.05.2022 00:40 Ответить
Знайома в Києві, пророрійська, ненавиділа Україну і 30 років ждала що повернеться савєцкій саюз. Коли орки оточили Київ втекла до Львову. Два дні тому повернулась в Київ і похвалилась сусідці, що як біженка отримала вже 16 тисяч (із них 6,5 тис що втратила роботу) і ще 2,5 тисячі має прийти. Правда роботу не втратила, бо працює бухгалтером в житловому кооперативі, то заднім числом зарплату собі донарахує. Сусідка запитала чи хоч тисячу на армію дала, на що та відповіла що платить державі податки.
А сусідка, яка з Києва не виїжджала, майже тиждень сиділа на сухарях бо магазини були зачинені, а ті які працювали то були порожні, бо в перший день війни, ті хто втікав з Києва вимели в магазинах все. Два тижні сиділа в страху, одна на поверсі коли по місту ловили диверсантів. Коли стало трохи спокійніше і в магазинах з'явились продукти, купувала і носила на блокпост теробороні. Також перерахувала 10 тис грн на армію. Таким як вона 2,2 - 2,5 тис не положено. Місяць на роботу не ходила, бо її контора не працювала, подала заявку на 6,5 тис але їй відмовили, сказали не положено.
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18.05.2022 03:30 Ответить
Родичка в селі приймала біженців, було 14 чоловік, 6 дітей і 8 дорослих. Всі зареєструвались в сільській раді і всім виплатять за три місяці по 2,5 тис на дітей та по 2,2 тис на дорослих. Всі 14 з однієї родини, мати, баба, дві жінки, невістки, діти, внуки. Не бідні, мають свій бізнес. Виплату на всіх отримають 12 тис грн.
А людям що приймали біженців обіцяли по 450 грн за кожного. Коли справа дійшла до виплати то в сільській раді сказали, що виплати не буде, бо хата не приватизована. А по селах хати приватизовані в одиниць. Бо більшість будувала їх ще за радянських часів чи на початку 90-х і тоді не вимагали приватизацію. Райархітектура давала дозвіл, затверджувала план і на цьому все. Тепер коли почали вимагати приватизацію потрібно виготовляти всі документи, БТІ і т. ін, а це коштує 10+ тисяч, яких у селян, переважно пенсіонерів не має. На них і вирішила зелена влада зекономити.
Жити біженцям в неприватизованих хатах можна було, а коли дійшло до оплати то знайшли де можна віджати собі в кишені.
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18.05.2022 04:07 Ответить
Виплату на всіх отримають 112 тис грн
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18.05.2022 04:10 Ответить
черго не*бало від зеленої влади..
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18.05.2022 05:22 Ответить
6500 жду уже 2 месяца.........
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18.05.2022 08:25 Ответить
Держава оборонює Дніпро а їх домівки виросли як гриби в два - три поверхи?! Яка в них зп?! 860?! Коли буде виплата багатодітним сім'ям?! Скільки можно голодными ходить?!
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18.05.2022 08:44 Ответить
 
 