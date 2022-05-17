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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 12 атак врага, уничтожены 19 единиц техники оккупантов и 10 воздушных целей, - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 17 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивную школу, общежитие, аптеку. В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок).

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО); 6 единиц боевой бронированной техники; 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе отбиты 11 атак врага, у оккупантов уничтожены 25 единиц техники, самолет Су-25 и 3 беспилотника, - пресс-центр ОС

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".

Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Супер, потішили. Дякую!
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17.05.2022 22:01 Ответить
крутий замес іде... Якщо до ранку не буде здано території...
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17.05.2022 22:11 Ответить
де?
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17.05.2022 22:14 Ответить
відповів нижче.
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17.05.2022 22:19 Ответить
то дві, то дванадцять 👀
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17.05.2022 22:11 Ответить
судячи з того, що цією інфою наш Генштаб через три години обновив своє вечірнє зведення станом на 21:00 (раніше вистачало зведення о 18:00) - то зараз, сьогодні, наступила кризова пора боїв на Донбасі в зоні ООС...

Дай, Боже, нашим встояти... а ще краще - перейти в контру зі звільненням раніше зданих територій.
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17.05.2022 22:18 Ответить
Це кожен день публікується.
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17.05.2022 22:31 Ответить
 
 