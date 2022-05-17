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США запустили новый проект по сбору доказательств военных преступлений России в Украине

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Государственный департамент США во вторник объявил о запуске новой программы по сбору и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа.

В заявлении говорится, что так называемая "Обсерватория конфликтов" будет заниматься документированием, проверкой и распространением доказательств действий российских войск в Украине из открытых источников.

"Обсерватория конфликтов" будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами. Информация может потребоваться для будущих гражданских и уголовных процессов в соответствующих юрисдикциях.

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Онлайн-платформа будет публично публиковать документацию "Обсерватории конфликтов", чтобы помочь опровергнуть усилия России по дезинформации и пролить свет на преступления.

Эта программа создается с первоначальными инвестициями в размере 6 миллионов долларов США, а в будущем будет финансирование от Европейской инициативы демократической устойчивости (EDRI). В марте Белый дом объявил о выделении EDRI не менее 320 миллионов долларов для укрепления демократической устойчивости, продвижения усилий по борьбе с коррупцией и поощрения соблюдения прав человека в Украине и регионе.

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Обсерватория конфликтов - это совместный проект Esri, ведущей компании, занимающейся географическими информационными системами, Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновской инициативы по спасению культуры и PlanetScape Ai.

Правительство США также предоставило инициативе коммерческие спутниковые снимки и ожидает, что другие международные партнерские организации присоединятся к реализации программы.

Отчеты и анализы будут доступны онлайн на веб-сайте ConflictObservatory.org.

Госдепартамент США (1857) США (27334) военные преступления (1469)


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Конгрес США прийняв резолюцію про обіг доларів. Комусь буде несолодко.
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17.05.2022 22:05 Ответить
Чудова новина , хай знають що за їхні скоєні злочини кара прийде в їхній усул бездоріжній
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17.05.2022 22:11 Ответить
👉👉👉

А кто-то может объяснить, как полиция в днепре получила до 90 тыс грн зарплаты?? Зарплату 14 тыс + боевые 30 тыс + за то что область обстреливали ещё от от 40 тыс до 50 тыс.
За то в ТРО ЗСУ 42 тыс грн, ЗСУ на передке 120 тыс грн.
И это при том что полиция каждый день дома, в безопасности, спят в кроватях.
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17.05.2022 22:11 Ответить
Піди у них запитай
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17.05.2022 22:12 Ответить
Їхай до Дніпра та вступай до поліції.
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17.05.2022 22:22 Ответить
В армии служу
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17.05.2022 22:30 Ответить
Это хорошо. Уже несколько международных институтов и стран занимаются этими преступлениями и они будут друг друга подстегивать, конкурировать и контролировать.
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17.05.2022 22:12 Ответить
Инфы на этот счет в Ютьюбе тисячи километров и фото...впридачу...
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17.05.2022 23:29 Ответить
злочини вчиняють, скоюють порушення.
тік-ток(((
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18.05.2022 08:49 Ответить
 
 