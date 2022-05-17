Нидерландские прокуроры отвергли все версии защиты "альтернативных версий" уничтожения боинга МН17
Альтернативные версии гибели самолета рейса МН17, выдвинутые адвокатами одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, не соответствуют действительности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, об этом во время очередного заседания суда по делу МН17, которое проходит в комплексе "Схипхол", заявили нидерландские прокуроры.
Они в очередной раз подчеркнули, что достаточно доказательств причастности обвиняемых к уничтожению самолета рейса МН17.
Что касается расследования российского концерна "Алмаз-Антей", по мнению прокуроров, оно не является экспертным и независимым - в частности, не было предоставлено информации о методах исследования. Поэтому нет необходимости снова возвращаться к вопросу альтернативных версий катастрофы.
Прокуроры также подчеркнули, что у них есть надежные свидетели. И тем самым отвергли выводы юридического психолога, привлеченного защитой Пулатова. Его адвокаты настаивали, что свидетель M58, утверждающий, что видел запуск ракеты из российского "Бука", не руководствовался собственными знаниями и воспоминаниями.
"Есть достаточно доказательств, что МН17 сбил российский Бук", - сказала прокурор Биргит ван Руссель.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.
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Не поспішайте, розгляньте і її!!!
Может асфальтом кацов атаковать?
Помер 17 вересня 2021 (55 років)
Нет, русня завалила гражданский борт совершенно сознательно, с конкретной целью. Надеюсь, расследование вскроет этот факт.
ну що ж, нарешті є прогрес.
і ще не забувайте, зефанати, що ваш дурний янелох віддав рашистам цілого Цемаха, не відомо з якої причини. вимінявши на нього кілька незрозумілих людей. при тому, що ще близько 400 наших залишились при цьому в полоні. і про них забули і більш ніколи не згадували.
зате вчора бахвалились на своєму гімно-каналі, які вони прекрасні обмінювальщики.