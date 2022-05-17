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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Нидерландские прокуроры отвергли все версии защиты "альтернативных версий" уничтожения боинга МН17

боинг

Альтернативные версии гибели самолета рейса МН17, выдвинутые адвокатами одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, об этом во время очередного заседания суда по делу МН17, которое проходит в комплексе "Схипхол", заявили нидерландские прокуроры.

Они в очередной раз подчеркнули, что достаточно доказательств причастности обвиняемых к уничтожению самолета рейса МН17.

Что касается расследования российского концерна "Алмаз-Антей", по мнению прокуроров, оно не является экспертным и независимым - в частности, не было предоставлено информации о методах исследования. Поэтому нет необходимости снова возвращаться к вопросу альтернативных версий катастрофы.

Прокуроры также подчеркнули, что у них есть надежные свидетели. И тем самым отвергли выводы юридического психолога, привлеченного защитой Пулатова. Его адвокаты настаивали, что свидетель M58, утверждающий, что видел запуск ракеты из российского "Бука", не руководствовался собственными знаниями и воспоминаниями.

"Есть достаточно доказательств, что МН17 сбил российский Бук", - сказала прокурор Биргит ван Руссель.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

Нидерланды (1615) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+21
Є ще одна версія - 101-ша: на борту МН-17 була секретна біолабораторія українських нацистів.
Не поспішайте, розгляньте і її!!!
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17.05.2022 22:40 Ответить
+12
самолёт падал... 246 серия
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17.05.2022 22:36 Ответить
+10
шел 8ой год катастрофы....
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17.05.2022 22:34 Ответить
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шел 8ой год катастрофы....
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17.05.2022 22:34 Ответить
самолёт падал... 246 серия
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17.05.2022 22:36 Ответить
це так працює нідерландське правосуддя - куйло помре, а вони спляшуть на його могилі
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17.05.2022 23:05 Ответить
Прозрели?
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17.05.2022 22:37 Ответить
они не прозреют, даже если он(лайнер) им на голову упадёт!
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17.05.2022 23:01 Ответить
скільки б мотузочка не вилася, а кінець їй буде. Скільки б русскіє не віхляли би....
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17.05.2022 22:40 Ответить
Є ще одна версія - 101-ша: на борту МН-17 була секретна біолабораторія українських нацистів.
Не поспішайте, розгляньте і її!!!
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17.05.2022 22:40 Ответить
Буде. Впевнений.
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17.05.2022 22:42 Ответить
Чуваки гаагские !!! Приговор в суде надо было вынести хотя бы года четыре назад. А они до сих пор рожают . Там уже наверное некоторые и родственники погибших сами поумирали. Позор короче...
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17.05.2022 22:49 Ответить
Вот аж интересно, у кого нибудь в мире найдутся "стальные яйки"взять за жопу этих ублюдков москальских, и посадить (а лучше к стенке поставить, как никак 300 душ невинных загубили) или этот сюр так и будут нам транслировать с участием путинского карлика и его кодлой, а мы все хавать будем???
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17.05.2022 22:50 Ответить
А шо война не в Украине,а в мире?
Может асфальтом кацов атаковать?
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18.05.2022 06:31 Ответить
Що, навіть версія "втручання інопланетян" не пройшла?!
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17.05.2022 23:21 Ответить
неужели? ну еще "две, три недели", т.е. пару лет и может быть наконец-то высокий суд укажет настоящего виновника (который к тому времени даст бог сдохнет сам)
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17.05.2022 23:25 Ответить
РуZка версія іди на х за кораблем.
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17.05.2022 23:30 Ответить
Так пулатов уже скопытился? Что там делают его защитники???
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17.05.2022 23:32 Ответить
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17.05.2022 23:53 Ответить
Пулатов Олег Юлдашевич
Помер 17 вересня 2021 (55 років)
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18.05.2022 00:06 Ответить
Кацапы сбили гражданский борт MH_17 специально, чтобы остановить окружение Донецка. Рассчитывали на заморозку военных действий на время расследования. Остановить не получилось, кацапам пришлось вводить в бой регулярные войска ( Иловайск).
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18.05.2022 02:53 Ответить
До сих пор в официальная версия - случайное сбитие mh-17.
Нет, русня завалила гражданский борт совершенно сознательно, с конкретной целью. Надеюсь, расследование вскроет этот факт.
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18.05.2022 02:59 Ответить
Хотели сбить другой самолет, российский, летевший с Кипра. Чтоб потом использовать как предлог для вторжения. На тот момент на границе уже стояли БТГр готовые к интервенции. Но перепутали позиции пуска, стали не там где надо. Гиркин кстати, не знал истинных целей своих кураторов. Оттого и петушился поначалу, бахвалясь "птичку сбили". Сняли его с поста великого полководца по большей части именно из за истории с этим боингом, а вовсе не из за провалов в операции по дестабилизации востока Украины.
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18.05.2022 07:45 Ответить
все верно но только не с Кипра а на Кипр в Ларнаку с москвы
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18.05.2022 09:03 Ответить
я ще до війни дивилась інтерв'ю з експертом з цієї справи, він розповідав, що рашисти приколупувались до кожнісінького слова, вимагали доказів, переглядів і т.п. кожної з версій, влаштовували там повне шапіто. але правосуддя було змушене мати справу з їх оцими запитами і заплутуваннями, тому що так воно працює.
ну що ж, нарешті є прогрес.

і ще не забувайте, зефанати, що ваш дурний янелох віддав рашистам цілого Цемаха, не відомо з якої причини. вимінявши на нього кілька незрозумілих людей. при тому, що ще близько 400 наших залишились при цьому в полоні. і про них забули і більш ніколи не згадували.
зате вчора бахвалились на своєму гімно-каналі, які вони прекрасні обмінювальщики.
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18.05.2022 10:48 Ответить
 
 