РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3491 посетитель онлайн
Новости Война
5 241 11

Рашисты грабят музеи и частные коллекции в Херсонской области, украденное вывозят в оккупированный Крым, - ГУР МО

війна

Войска РФ на оккупированной Херсонщине совершают рейды к краеведам и коллекционерам и отбирают все, что составляет художественную и историческую ценность.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты вывозят в оккупированный Крым имущество херсонских музеев и художественные коллекции учебных заведений. Также с 12 мая российские военные начали проведение целенаправленных рейдов в помещения местных краеведов, коллекционеров, и магазинов антиквариата. Принудительно отбирают все, что составляет хоть малейшую ценность. Информацию о наличии коллекций им сообщают так называемые "гражданские эксперты" из числа коллаборантов. Они же дают предварительную оценку ценности экспонатов", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, представители ВС РФ, которые привлекались к проведению рейдов, не похожи на обычных военнослужащих. Они экипированы одеждой западного образца, передвигаются на внедорожниках Toyota. Впрочем, владеют орудием русского производства.

Ценности вывозятся небольшими грузовиками в сопровождении внедорожников. Иногда – в сопровождении ББМ "Тигр".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать. ФОТО

музей (724) разведка (4205) Херсонская область (4958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Вот- вот, так что хочет того Зеленский или не хочет, конечная станция войны, должна быть в Москве и на красной площади с гимном Украины и на трезубце курица лишнехромосная наколотая с двумя головами.
показать весь комментарий
17.05.2022 23:01 Ответить
+5
Дрезденскую галерею ищут... и Янтарную комнату...
Стадо Баранов...повторяют подвиги маршала Жукова...тот скомуниздил за 1945 год больше 10 жд вагонов из Германии...крысы позорные...
показать весь комментарий
17.05.2022 23:37 Ответить
+4
********
показать весь комментарий
17.05.2022 22:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
********
показать весь комментарий
17.05.2022 22:52 Ответить
Возле города Пекина
Ходят-бродят хунвейбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвейбины,

- И не то чтоб хунвейбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».

(с) Вл. Высоцкий
показать весь комментарий
17.05.2022 23:01 Ответить
Вот- вот, так что хочет того Зеленский или не хочет, конечная станция войны, должна быть в Москве и на красной площади с гимном Украины и на трезубце курица лишнехромосная наколотая с двумя головами.
показать весь комментарий
17.05.2022 23:01 Ответить
після розуміння того що орки з своєю 2 армією в світі опинились в
здоровенній афроамериканській сраці, основна їхня задача вбивати всіх підряд, щоб перебільшити свої втрати хочаб числом жертв, хай навіть цивільних та грабувати, що дозволяється вищим керівництвос двоголової.
по другому оркам ніхто не дозволивби перетинати кордон бед доків на походження товару чи транспорту.
показать весь комментарий
17.05.2022 23:16 Ответить
Дрезденскую галерею ищут... и Янтарную комнату...
Стадо Баранов...повторяют подвиги маршала Жукова...тот скомуниздил за 1945 год больше 10 жд вагонов из Германии...крысы позорные...
показать весь комментарий
17.05.2022 23:37 Ответить
Захерачить нужно Керчь-мост ..
показать весь комментарий
17.05.2022 23:40 Ответить
Дякую за підказку. Щоби робили без тебе. Передам Залужному
показать весь комментарий
18.05.2022 02:10 Ответить
Фото мариуполя тут при чем 🤨
показать весь комментарий
18.05.2022 02:09 Ответить
щоб цих ***** партизани підірвали
показать весь комментарий
18.05.2022 02:27 Ответить
 
 