Рашисты грабят музеи и частные коллекции в Херсонской области, украденное вывозят в оккупированный Крым, - ГУР МО
Войска РФ на оккупированной Херсонщине совершают рейды к краеведам и коллекционерам и отбирают все, что составляет художественную и историческую ценность.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Рашисты вывозят в оккупированный Крым имущество херсонских музеев и художественные коллекции учебных заведений. Также с 12 мая российские военные начали проведение целенаправленных рейдов в помещения местных краеведов, коллекционеров, и магазинов антиквариата. Принудительно отбирают все, что составляет хоть малейшую ценность. Информацию о наличии коллекций им сообщают так называемые "гражданские эксперты" из числа коллаборантов. Они же дают предварительную оценку ценности экспонатов", - говорится в сообщении.
По словам свидетелей, представители ВС РФ, которые привлекались к проведению рейдов, не похожи на обычных военнослужащих. Они экипированы одеждой западного образца, передвигаются на внедорожниках Toyota. Впрочем, владеют орудием русского производства.
Ценности вывозятся небольшими грузовиками в сопровождении внедорожников. Иногда – в сопровождении ББМ "Тигр".
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Ходят-бродят хунвейбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвейбины,
- И не то чтоб хунвейбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».
(с) Вл. Высоцкий
здоровенній афроамериканській сраці, основна їхня задача вбивати всіх підряд, щоб перебільшити свої втрати хочаб числом жертв, хай навіть цивільних та грабувати, що дозволяється вищим керівництвос двоголової.
по другому оркам ніхто не дозволивби перетинати кордон бед доків на походження товару чи транспорту.
Стадо Баранов...повторяют подвиги маршала Жукова...тот скомуниздил за 1945 год больше 10 жд вагонов из Германии...крысы позорные...