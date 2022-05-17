Рашисты грабят музеи и частные коллекции в Херсонской области, украденное вывозят в оккупированный Крым, - ГУР МО

Войска РФ на оккупированной Херсонщине совершают рейды к краеведам и коллекционерам и отбирают все, что составляет художественную и историческую ценность.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты вывозят в оккупированный Крым имущество херсонских музеев и художественные коллекции учебных заведений. Также с 12 мая российские военные начали проведение целенаправленных рейдов в помещения местных краеведов, коллекционеров, и магазинов антиквариата. Принудительно отбирают все, что составляет хоть малейшую ценность. Информацию о наличии коллекций им сообщают так называемые "гражданские эксперты" из числа коллаборантов. Они же дают предварительную оценку ценности экспонатов", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, представители ВС РФ, которые привлекались к проведению рейдов, не похожи на обычных военнослужащих. Они экипированы одеждой западного образца, передвигаются на внедорожниках Toyota. Впрочем, владеют орудием русского производства.

Ценности вывозятся небольшими грузовиками в сопровождении внедорожников. Иногда – в сопровождении ББМ "Тигр".

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