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Новости Война
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"Схемы" идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей. ФОТО

жена,окупант

На днях СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора российского военного с супругой. В ней женщина жаловалась мужчине на оказавшихся в России украинских украинских и отказавшихся праздновать 9 мая, объяснив. Женщина в деталях описывала мужчине, как бы она их за это наказывала. В частности, "резала бы им письки" и "вырезала звезды на спинах". "Схемам" удалось идентифицировать этих супругов с помощью данных, предоставленных сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Разговор военнослужащего РФ с супругой состоялся утром 29 апреля и был записан сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Харьковской области – российский оккупант общался с супругой, находясь в этом регионе. Запись была опубликована СБУ 11 мая.

Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 01

Муж Юлии – Владимир Копытов. По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в соцсетях. Благодаря специализированным сервисам журналистам удалось найти две фотографии, которые он когда-то на этой странице публиковал, но затем удалил. Ему 31 год, он из города Ярцево Смоленской области.

Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 02
Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 03

Страница Юлии, привязанная к телефонному номеру, с которого велся разговор, в сети не активна. Но журналистам удалось найти ее фото и узнать, чем она занимается.

Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - жена оккупанта об украинских детях. АУДИО

Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 05

Юлии Копытовой – в девичестве Цыганковой – 30 лет. Она – из поселка Пржевальской Смоленской области России. Она тоже не показывает в соцсетях свою жизнь. Однако это активно делают ее родственники.

Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 06
Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 07

В 2020 году Юлия вышла замуж вторично и стала уже Копытовой, согласно информации источников журналистов в российской системе юстиции. Согласно данным этих же источников, по крайней мере, в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Схемы идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей 08

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Топ комментарии
+130
нічосі бичка свинособача свиноматка
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17.05.2022 22:58 Ответить
+54
Щоб ти ****, вся в таких звьоздах ходила і різаною пиз.ю!
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17.05.2022 23:02 Ответить
+51
судячи з тієї збоченної маячні, яку вона несла в ефірі, сідати на пляшку, то в неї регуляний і найневиннійший ритуал
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17.05.2022 23:04 Ответить
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Из серии "мы думали, что скрепы уже дошли до дна, когда снизу им постучали".

Эта визжащая пивная бочка еще раз доказывает,что у скреп нет дна.
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18.05.2022 08:06 Ответить
чого ви тут усі розходилися? ця самка лікує руzzкіх дітей, усе нормально.
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18.05.2022 08:09 Ответить
Давно заметила, что кацапские свиносамки агрессивнее, чем их мужские особи. Исследователям непочатый край работы.
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18.05.2022 09:42 Ответить
Вот это тварь!
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18.05.2022 14:12 Ответить
По ній видно, що вона якась дика.
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18.05.2022 17:22 Ответить
Це жахливо!
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18.05.2022 19:24 Ответить
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