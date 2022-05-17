"Схемы" идентифицировали супругу военного РФ, которая на перехватах СБУ хотела пытать украинских детей. ФОТО

На днях СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора российского военного с супругой. В ней женщина жаловалась мужчине на оказавшихся в России украинских украинских и отказавшихся праздновать 9 мая, объяснив. Женщина в деталях описывала мужчине, как бы она их за это наказывала. В частности, "резала бы им письки" и "вырезала звезды на спинах". "Схемам" удалось идентифицировать этих супругов с помощью данных, предоставленных сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Разговор военнослужащего РФ с супругой состоялся утром 29 апреля и был записан сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Харьковской области – российский оккупант общался с супругой, находясь в этом регионе. Запись была опубликована СБУ 11 мая.

Муж Юлии – Владимир Копытов. По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в соцсетях. Благодаря специализированным сервисам журналистам удалось найти две фотографии, которые он когда-то на этой странице публиковал, но затем удалил. Ему 31 год, он из города Ярцево Смоленской области.





Страница Юлии, привязанная к телефонному номеру, с которого велся разговор, в сети не активна. Но журналистам удалось найти ее фото и узнать, чем она занимается.

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Юлии Копытовой – в девичестве Цыганковой – 30 лет. Она – из поселка Пржевальской Смоленской области России. Она тоже не показывает в соцсетях свою жизнь. Однако это активно делают ее родственники.





В 2020 году Юлия вышла замуж вторично и стала уже Копытовой, согласно информации источников журналистов в российской системе юстиции. Согласно данным этих же источников, по крайней мере, в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области.