В оккупированном Донецке мужчины ищут возможность избежать участия в войне: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехват ГУР Минобороны. АУДИО

В оккупированном Донецке мужчины ищут возможность избежать участия в войне. "Мобилизированные" сдают оружие и отказываются воевать.

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В перехваченном разговоре военнослужащий ВС РФ (родом из Донецка, находится в Херсонской области) рассказывает своим родителям, что в их подразделении все "бастуют". Недавно их перевели на новое место дислокации, по определению военного "из г-на в г-но".

На вопрос отца, вернется ли он домой после 90 дней службы, отвечает, что командование объявило, чтобы они даже не задумывались: "Сказали до конца "сделки" и плюс еще два месяца. Вот наши сроки".

Просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.

Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к "диссидентам и революционерам". Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве: "В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут он мог ездить на машине и работать".

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Военный просит отца выяснить правдивость информации, что в Донецк привозят таких же "отказников" и силой заставляют подписывать контракт, применяя пытки.

По словам "мобилизованного", несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой "ДНР", все больше увеличивается.