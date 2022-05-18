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Новости Война
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В оккупированном Донецке мужчины ищут возможность избежать участия в войне: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехват ГУР Минобороны. АУДИО

В оккупированном Донецке мужчины ищут возможность избежать участия в войне. "Мобилизированные" сдают оружие и отказываются воевать.

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В перехваченном разговоре военнослужащий ВС РФ (родом из Донецка, находится в Херсонской области) рассказывает своим родителям, что в их подразделении все "бастуют". Недавно их перевели на новое место дислокации, по определению военного "из г-на в г-но".

На вопрос отца, вернется ли он домой после 90 дней службы, отвечает, что командование объявило, чтобы они даже не задумывались: "Сказали до конца "сделки" и плюс еще два месяца. Вот наши сроки".

Просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.

Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к "диссидентам и революционерам". Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве: "В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут он мог ездить на машине и работать".

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Военный просит отца выяснить правдивость информации, что в Донецк привозят таких же "отказников" и силой заставляют подписывать контракт, применяя пытки.

По словам "мобилизованного", несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой "ДНР", все больше увеличивается.

разведка (4205) ОРДЛО (246) перехват (347)


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Топ комментарии
+10
Твари продажные.

Сначала радовались, что пуйло пришло, а умереть за пуйло не хотят.
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17.05.2022 23:56 Ответить
+5
Кричали колись - путен, введи вайска! Ото і ввели їм по самі помідори.
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18.05.2022 00:05 Ответить
+3
Так едьте к себе домой и там у Кремля бастуйте на здоровье. А то втихаря на нашей земле себе справочки решают, "гипертоники" недоделанные
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17.05.2022 23:53 Ответить
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Так едьте к себе домой и там у Кремля бастуйте на здоровье. А то втихаря на нашей земле себе справочки решают, "гипертоники" недоделанные
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17.05.2022 23:53 Ответить
пля - это граждане Украины которых не защитило государство и которых теперь оккупанты гонят как пушечное мясо против своих же.

С таким же успехом можно сказать и тебе - ехай к Кремлю...
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18.05.2022 08:19 Ответить
Что за человек такой "государство"? Кого он должен был защитить?
Это не граждане Украины. Это жители Украины... Или предатели. А судьба у предателей одна...
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18.05.2022 08:47 Ответить
У цих так званих громадян України було СІМ років для прийняття рішеняя - вони за кого?Вони могли переїхати в Україну?Могли.Переїхали?НІ.Вони вибрали не захист України а ЗРАДУ.Вони зробили свій вибір на користь ОКУПАНТА?Зробили.Нехай дохнуть за свій вибір.
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18.05.2022 09:27 Ответить
гиперватник, а не гипертоник
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17.05.2022 23:54 Ответить
Твари продажные.

Сначала радовались, что пуйло пришло, а умереть за пуйло не хотят.
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17.05.2022 23:56 Ответить
У нас така сама "мулька" - хоч і в менших масштабах! Поки ми в блокаді сиділи і нам на голови бомби і ракети сипалися - місто спустіло А зараз - коли з Полісся орки повтікали, а Західну Україну почали обстрілювать ракетами - так "поліцаїв з сім"ями із Західної - повно В одному з будинків Чернігова поселилися львівські поліцаї - щоб на фронт не мобілізували, а підлеглі "здали" Ті повернулися і вичислили хто саме "здав", і хлопців вигнали з поліції!
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18.05.2022 07:21 Ответить
Ты откуда вещаешь, свинособака? У вас это где в лугандоне?
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18.05.2022 08:15 Ответить
усохни, *****
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18.05.2022 08:20 Ответить
Кричали колись - путен, введи вайска! Ото і ввели їм по самі помідори.
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18.05.2022 00:05 Ответить
вот же ж...

кричали завезённые кацапы и местный процент кацапской срани...
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18.05.2022 08:23 Ответить
Краще з дурки довідку хай візьме, гіпертонік може не проканати!
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18.05.2022 00:23 Ответить
В РФ нет военного положения, то кто то может попытаться отказаться воевать. В ОРДО - военное положение. За отказ можно и в тюрьму на много лет.
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18.05.2022 01:29 Ответить
сцикун,за рф померти
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18.05.2022 08:31 Ответить
Наче ж казали, що в лугандоні вже навіть повідміняли медкомісії і гребуть тупо всіх.
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18.05.2022 08:43 Ответить
У них багато вільного часу. І їх багато...але нічого всі ляжете суки...потомки роа.
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19.05.2022 20:18 Ответить
 
 