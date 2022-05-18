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Россияне пытаются "прощупать" нашу оборону на границе, - глава Сумской ОВА Живицкий

сумщина,війна,обстріл

Разведка боем, которую россияне провели вчера на участке границы в Сумской области, показывает, что враг пытается испытать нашу обороноспособность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Укринформ.

"К настоящему времени ситуация стабильная. Тот бой, который был на границе с фашистской россией, уже завершился. Сегодня (17.05- ред.)они работали под мощным прикрытием артиллерии, это были артобстрелы, обстрелы из минометов, гранатометов, обстрелы из стрелкового оружия. К счастью, у нас все живы, но это уже такие неприятные звонки, потому что они ведут разведку боем. И мы понимаем, что они пытаются как-то прощупать нашу обороноспособность и точечно прорвать границу", - сказал глава ОВА.

По его словам, это уже вторая попытка россиян прорвать границу с Украиной в Сумской области. Первая произошла вчера: была попытка захода ДРГ на нашу территорию, были бои с потерями с нашей стороны. В общем, враг пытается дестабилизировать ситуацию вдоль всей границы.

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Сегодня (17.05 - ред.) россияне также ударили по Ахтырской громаде пятью крылатыми ракетами. Серьезно повреждены школа, детсад, частные дома, церковь, магазины, офисные помещения. А Белопольскую громаду обстреляли из самоходных артустановок.

Живицкий также рассказал, что россияне укрепляют свою границу, опасаясь возможного контрнаступления с нашей стороны.

Автор: 

армия РФ (19910) Сумская область (3411) диверсия (309)


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Топ комментарии
+7
Этот Живицкий тут неделю назад рассказывал о своей супер-гениальной идее создания в Сумской области военно-научного кластера... Хотелось бы спросить : когда он укрепит государственную границу с Рашкой, "промацает" расисян и перестанет пиарится и гнать пургу?
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17.05.2022 23:57 Ответить
+7
Там не только ТРО. А пытаться отвлечь как можно больше сил ЗСУ они будут и дальше. Нашим нужно и самим почаще "щупать" их за бордюром.
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18.05.2022 00:07 Ответить
+5
Там танцюра ще не запровадив штрафи за вогонь у відповвдь?
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18.05.2022 00:14 Ответить
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Нехай, краще, "мацають" своє майбутнє.
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17.05.2022 23:54 Ответить
Этот Живицкий тут неделю назад рассказывал о своей супер-гениальной идее создания в Сумской области военно-научного кластера... Хотелось бы спросить : когда он укрепит государственную границу с Рашкой, "промацает" расисян и перестанет пиарится и гнать пургу?
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17.05.2022 23:57 Ответить
В чому "пурга"? І що не так зараз з державним кордоном на Сумщині?
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18.05.2022 08:26 Ответить
Тримайте защиту України і тихенько їх щупайте, а не вас
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17.05.2022 23:58 Ответить
хай краще не лізуть, бо ТРО зара злюще, саме помацає хто попадеться під гарячу руку
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18.05.2022 00:04 Ответить
Там не только ТРО. А пытаться отвлечь как можно больше сил ЗСУ они будут и дальше. Нашим нужно и самим почаще "щупать" их за бордюром.
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18.05.2022 00:07 Ответить
Там танцюра ще не запровадив штрафи за вогонь у відповвдь?
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18.05.2022 00:14 Ответить
що ти прохрюкало?
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18.05.2022 07:29 Ответить
ну помацае- то й що? кардинально это ничего не изменит!
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18.05.2022 00:17 Ответить
Вгадайте в якому місці мацають нашу оборону. Там де траса на Москву. Пора вже нарешті руйнувати шляхи що йдуть до кордону. Щоб знову колони не зайшли. Тільки пішки.
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18.05.2022 00:21 Ответить
Це не на щастя , це нещастя , якщо вони під потужним прикриттям артилерії , а у відповідь лише перестрілка .
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18.05.2022 00:57 Ответить
"Оні готовят пушку... Хм... Зачєм?.. Оні будут стрєлять!" (с) Капітан Смоллєт Очевидність Живицький
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18.05.2022 01:38 Ответить
Цікаво,. наші давали відповідь?))ім це дозволено? Щось змінилося після 14 ?
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18.05.2022 02:44 Ответить
А вгадайте з 3 разів
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18.05.2022 07:47 Ответить
Тепер, доки цей путлєровський режим(а краще всю москальську імперію як явище) не буде знищено - увесь кордон буде лінією зіткнення з постійними нашими жертвами, навіть якщо якесь "пєрєміріє" зелені підпишуть. Уся країна у прикордонних областях буде суцільною "зоною ООС". І не дай Боже, ці придурки з ОП ще й кордон відкриють, не ввівши візовий режим навіть. "Тамжинашилюді", "кококо" - не канає, хто захоче, ну дуже сильно надо туди - завжди зможе це зробити через 3-і країни(Туреччина, країни Балтії тощо) - а кордон повинен стати, коли вже нам з ними бути сусідами ще, неприступним рубіжем оборони, без КПП, і крапка!
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18.05.2022 07:49 Ответить
Вже давно прийшов час промацати кацапів на їх території, тим більш є далекобійна артилерія.
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18.05.2022 09:13 Ответить
 
 