Россияне пытаются "прощупать" нашу оборону на границе, - глава Сумской ОВА Живицкий

Разведка боем, которую россияне провели вчера на участке границы в Сумской области, показывает, что враг пытается испытать нашу обороноспособность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Укринформ.

"К настоящему времени ситуация стабильная. Тот бой, который был на границе с фашистской россией, уже завершился. Сегодня (17.05- ред.)они работали под мощным прикрытием артиллерии, это были артобстрелы, обстрелы из минометов, гранатометов, обстрелы из стрелкового оружия. К счастью, у нас все живы, но это уже такие неприятные звонки, потому что они ведут разведку боем. И мы понимаем, что они пытаются как-то прощупать нашу обороноспособность и точечно прорвать границу", - сказал глава ОВА.

По его словам, это уже вторая попытка россиян прорвать границу с Украиной в Сумской области. Первая произошла вчера: была попытка захода ДРГ на нашу территорию, были бои с потерями с нашей стороны. В общем, враг пытается дестабилизировать ситуацию вдоль всей границы.

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Сегодня (17.05 - ред.) россияне также ударили по Ахтырской громаде пятью крылатыми ракетами. Серьезно повреждены школа, детсад, частные дома, церковь, магазины, офисные помещения. А Белопольскую громаду обстреляли из самоходных артустановок.

Живицкий также рассказал, что россияне укрепляют свою границу, опасаясь возможного контрнаступления с нашей стороны.