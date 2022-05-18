На территории области враг осуществляет инженерные и фортификационные работы по переходу к обороне, - Запорожская ОВА
Российские оккупанты готовят фортификационные сооружения для перехода к обороне в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Запорожская ОВА.
В сообщении отмечается: "В Запорожской области оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.
При этом захватчики, согласно телефонным перехватам, совершенным СБУ, завидуют, что у украинцев, защищающих Запорожскую область, есть "Байрактары", а также с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины".
В ОВА подчеркнули, что "В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям".
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щоб не надто там здійснювали роботи
Они наоборот говорят имеет право всё освобождать и уничтожат военную технику на территории Катяхостана.