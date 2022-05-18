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Новости Агрессия России против Украины Война
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На территории области враг осуществляет инженерные и фортификационные работы по переходу к обороне, - Запорожская ОВА

запоріжжя

Российские оккупанты готовят фортификационные сооружения для перехода к обороне в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Запорожская ОВА.

В сообщении отмечается: "В Запорожской области оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

При этом захватчики, согласно телефонным перехватам, совершенным СБУ, завидуют, что у украинцев, защищающих Запорожскую область, есть "Байрактары", а также с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины".

Также читайте: Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, однако ВСУ уже овладевают вооружением, предоставленным в рамках ленд-лиза.

В ОВА подчеркнули, что "В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям".

Также читайте: Рашисты пытаются возобновить изготовление военной продукции на Мелитопольском заводе автотракторных запчастей, - ОВА

оборона (5252) Запорожская область (3256)


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Топ комментарии
+9
З новим озброєнням ЗСУ до піZди їхні окопи та оборона - тільки постійний рух врятує. Бажано аж до самого моря.
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18.05.2022 01:41 Ответить
+7
Я вважаю треба їбашити ту техніку теж. По іншому ніяк.
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18.05.2022 01:51 Ответить
+6
Ну пускай копают, потом останки только присыпать нужно будет
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18.05.2022 01:50 Ответить
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З новим озброєнням ЗСУ до піZди їхні окопи та оборона - тільки постійний рух врятує. Бажано аж до самого моря.
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18.05.2022 01:41 Ответить
Они технику как правило размещают в жилом секторе.
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18.05.2022 01:43 Ответить
Я вважаю треба їбашити ту техніку теж. По іншому ніяк.
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18.05.2022 01:51 Ответить
Ну пускай копают, потом останки только присыпать нужно будет
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18.05.2022 01:50 Ответить
якось їх там радувати 155-ми подарунками або ще чимось,
щоб не надто там здійснювали роботи
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18.05.2022 02:09 Ответить
Как это не печально, но до конца года придется выдавливать рашистов. У путлера пушечного мяса в избытке, ему их не жалко...
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18.05.2022 02:09 Ответить
Треба щось робити на ростові. Та і ще десь. Інакше ніяк.
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18.05.2022 02:32 Ответить
Союзники не разрешают активных действий в кацапии, да и наш "смелый" президент не решится...
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18.05.2022 02:55 Ответить
У Украины нет союзников,она союз не с кем не заключала
Они наоборот говорят имеет право всё освобождать и уничтожат военную технику на территории Катяхостана.
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18.05.2022 05:45 Ответить
Напротив, Британия заявила, что одобряет такое
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18.05.2022 08:57 Ответить
Тобто,,жизнь налажіваєцца? можна вже після зелених коридорів КПВВ собладнати,а там і шаттли запустимо?
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18.05.2022 02:53 Ответить
і головне усе розминувати....
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18.05.2022 07:37 Ответить
Треба їб@шити чорноморський флот і аеродроми в Криму. Інавше ніяк.
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18.05.2022 03:54 Ответить
 
 