На Южном направлении уничтожено 130 оккупантов и 26 единиц бронетехники, взорвано 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о российском вторжении на 17 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается ведение боевых действий. Враг по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако продолжаются обстрелы наших позиций из минометов и ствольной артиллерии.

В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 автомобильной техники.

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В районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожены 2 вражеских состава боеприпасов.

Агентная сеть России, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ВРГ в Николаев, обезврежена специалистами Службы безопасности Украины. Установлено, что агентурная группа из пяти местных жителей была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил.

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Корабельная группировка военно-морских сил врага – в готовности к нанесению ракетных ударов не менее тридцати крылатыми ракетами.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Силами обороны приняты меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Провокации в виде информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не убедительны и не имеют успехов".