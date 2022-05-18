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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Южном направлении уничтожено 130 оккупантов и 26 единиц бронетехники, взорвано 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

танк

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о российском вторжении на 17 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается ведение боевых действий. Враг по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако продолжаются обстрелы наших позиций из минометов и ствольной артиллерии.

В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 автомобильной техники.

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В районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожены 2 вражеских состава боеприпасов.

Агентная сеть России, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ВРГ в Николаев, обезврежена специалистами Службы безопасности Украины. Установлено, что агентурная группа из пяти местных жителей была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил.

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Корабельная группировка военно-морских сил врага – в готовности к нанесению ракетных ударов не менее тридцати крылатыми ракетами.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Силами обороны приняты меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Провокации в виде информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не убедительны и не имеют успехов".

Николаевская область (2157) Одесская область (3701) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+16
Як на мене непогано.
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18.05.2022 02:43 Ответить
+1
Украине нужно убедить НАТО вступить в войну на стороне Украины!
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18.05.2022 02:43 Ответить
+1
🔴⚫ **@ть-колотить! Давить рашистов! 🔴⚫
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18.05.2022 06:13 Ответить
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Як на мене непогано.
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18.05.2022 02:43 Ответить
Прелестно, прелестно, так держать! )
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18.05.2022 09:44 Ответить
Украине нужно убедить НАТО вступить в войну на стороне Украины!
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18.05.2022 02:43 Ответить
Всему свое время.
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18.05.2022 02:47 Ответить
Ніхто за нас не буде воювати, розслабтесь
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18.05.2022 10:54 Ответить
Республиканец Нью Йорка Борис Пинкус говорит, что войска США скоро войдут в Украину. Хотя Байден говорит - никогда. Кому верить? Наверное никому, правда где-то посередине...
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18.05.2022 03:51 Ответить
Пінкус - трампіст. Не вір йому
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18.05.2022 08:22 Ответить
Они и во время Корейской войны так говорили, ультиматийно, но потом активно вступили в войну и отвоевали сегодняшнюю Южную Корею, которая сейчас является одной из самых высокоразвитых стран мира!
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18.05.2022 09:50 Ответить
🔴⚫ **@ть-колотить! Давить рашистов! 🔴⚫
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18.05.2022 06:13 Ответить
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18.05.2022 10:30 Ответить

кацапская пропаганда заявила об уничтоженных гаубицах M777A2 в Подгорном, Донецкой области, с помощью дронов-камикадзе "Куб".
И опубликовали видео, где дрон промахивается.
Ни наши военные...ни техника не пострадали ))))

https://t.me/ukraine_ukrainy/2461 https://t.me/ukraine_ukrainy/2461

гавнопропагандоны хрЕновые и хренОвые ))))
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18.05.2022 13:18 Ответить
 
 